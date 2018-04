Vyhrajte lístky na koncert skupiny Elán

V naší mimořádné soutěži můžete vyhrát celkem deset lístků na pražský koncert skupiny Elán. Uskuteční se 20. září a hovoří se o něm jako o megakoncertu (více na www.elan.cz). Pět vylosovaných výherců dostane po dvou lístcích.

Lístky do soutěže věnovala společnost GSMobil Group.

Soutěže se můžete zúčastnit zde (www.mobil.cz/soutez.html).

Pokud se účastníte naší velké letní soutěže o mobily Samsung, nemusíte se této soutěže účastnit (ale můžete…).

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od čtvrtka 11. září 2003 (0:00:00) do středy 17. září 2003 (15:00:00).

Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností GSMobil Group, a.s., Mobil Media a.s., MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům budou zaslány elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním heslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zařazením do marketingové databáze společností Mobil Media a.s. a GSMobil Group, a.s. Společnosti se zavazují, že neposkytnou údaje třetí straně. Společnosti se také zavazují, že pokud o to budou písemně požádány, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.