Vyhrajte jeden ze tří Sony Ericsson P800 v soutěži Mobil.cz

Dnes začíná na Mobil.cz soutěž s cenami, o které se zatím na Mobil.cz nesoutěžilo. Nebudeme losovat žádné výherce reklamních předmětů a dárků – vylosujeme tři (bez udání pořadí) chytré telefony Sony Ericsson P800 od firmy Mobilkurýr.

Pravidla jsou jednoduchá – musíte správně odpovědět na pět soutěžních otázek, vyplnit kontaktní údaje a odpovědět na otázku, zda si chcete koupit nový mobilní telefon a kolik jste ochotni do mobilu investovat.

Soutěže se můžete zúčastnit zde (www.mobil.cz/soutez.html).

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 10. listopadu 2003 (0:00:00) do neděle 16. listopadu 2003 (23:59:59).

Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností Mobilkurýr.cz, MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním heslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zařazením do marketingové databáze společností Mafra a.s. Společnost se zavazuje, že neposkytne údaje třetí straně. Společnost se také zavazuje, že pokud o to bude písemně požádána, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.