Vyhrajte herní konzoli Nintendo Wii v soutěži Vodafonu

Do soutěže budou automaticky zařazeni všichni zákazníci Vodafonu, kteří si v období od 20.12. 2007 do 31. 1. 2008 stáhnou z portálu Vodafone live! některou z nabízených her od společnosti Gameloft.

Z celkového počtu soutěžících budou matematickým výpočtem (dle pořadí stažení hry) vybráni tři výherci, kteří obdrží některou z výher:

1. cena: herní konzole Nintendo Wii + 3 hry pro Wii (Driver Parallel Lines, Surf’s Up, Prince of Persia Rival Swords)

Celkový počet všech soutěžících bude vydělen číslicí 4 a výhercem se stane soutěžící, jehož pořadí se shoduje s výsledkem tohoto podílu.



2. cena: iPod nano 2 GB

Celkový počet všech soutěžících bude vydělen číslicí 4 a výhercem se stane soutěžící, jehož pořadí se shoduje s výsledkem podílu vynásobeným číslicí 2.



3. cena: 4 PC hry (Catz, Open Season, Shrek 3, Driver Parallel Lines)

Celkový počet všech soutěžících bude vydělen číslicí 4 a výhercem se stane soutěžící, jehož pořadí se shoduje s výsledkem podílu vynásobeným číslicí 3.



Soutěže se lze zúčastnit i vícekrát podle počtu stažených her. Do konce ledna jsou vybrané soutěžní hry navíc zlevněny na 60 Kč včetně 19% DPH.