Vyhrajte bezdrátové příslušenství k mobilu

Bezdrátové technologii Bluetooth se na našich stránkách věnujeme pravidelně, představujeme vám nové produkty, o "modrému zubu" jsme psali i po teoretické stránce. Poprvé vám přinášíme soutěž, v níž budete moci vyhrát přístroje, které na principu Bluetooth pracují – jedná se o špičkové Bluetooth sluchátko a čtyři kvalitní Bluetooth USB adaptéry. Všechny ceny věnovala do soutěže firma Procontrol, výhradní distributor produktů společnosti Bluetake.

1. cena: sluchátko Bluetake BT400

2. cena: USB adaptér BT-007

3. cena: USB adaptér BT-009

4. cena: USB adaptér BT-009V

5. cena: USB adaptér BT-009V

Soutěžní formulář najdete zde...

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 3. března 2003 (0:00) do neděle 9. března 2003 (23:59). Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností ProControl CZ, s. r. o., Mobil Media a.s., MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny otázky soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a ceny budou zaslány poštou a elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním číslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasím se zařazením do marketingové databáze společností Mobil Media a.s. a ProControl CZ, s. r. o. Obě společnosti se zavazují, že neposkytnou údaje třetí straně. Obě společnosti se také zavazují, že pokud o to budou písemně požádány, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.