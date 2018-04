Operátorská specialita, rodinný tarif, může ušetřit hodně peněz

0:10 , aktualizováno 0:10

Nejen mladí do 26 let jsou pro operátory specifickou zákaznickou skupinou, ceny mobilních služeb jsou rozhodující i pro rodiny s dětmi. Z mobilních operátorů však ryze rodinný tarif nabízí pouze jediný. Těch virtuálních je sice více, ale mnohdy to má háček.