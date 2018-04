Vyhodnocení tendru: Český mobil hájí pozici

Páteční Hospodářské noviny přinesli na titulní stránce zprávu, že třetím operátorem se stane Český mobil - vycházely přitom z pořadí takzvaného shortlistu, neoficiálního pořadí nabídek uchazečů o licenci. Tato zpráva je pravdivá jen z části. Jak to?

Současná verze shortlistu vyhodnocovala pořadí podle nabídek, tedy podle slibů jednotlivých zájemců. Pořadí je takovéto: 1. Český mobil (TIW, IPB a Priority Telecom), 2. MV Com (Mannesmann/Vivendi), 3. Nový mobil (Aliatel+Telenor), 4. Orange (GiTy+Orange).

V dalším kole by se měly vyřazovat nabídky, které jsou neobhajitelné nebo které mají problémy se zdůvodnitelností. Podle některých zdrojů blízkých výběrové komisi by tyto problémy mohly postihnout právě Český mobil - ten příliš rozmáchle slíbil výstavbu pokrytí. Navíc podle dalších informací hrozí některým účastníkům tendru vyloučení za pokus o uplácení - zde se hovoří o tom, že dojde k vyloučení i jednoho ze čtyř účastníku ze shortlistu. Kdo to bude a zda se tak vůbec stane, není dosud jisté.

Navíc o výběru třetího operátora se bude především rozhodovat ve vládě. Již dnes je téměř jisté, že největší šance má tato čtveřice, případně ještě CrysTel, který se umístil v těsném odstupu. Zde bude záležet na síle politického lobbyngu. Ještě nedávno se obecně předpokládalo, že právě Český mobil bude lobbovat za to, aby se dostal mezi nejlépe vyhodnocené, nyní je již jisté, že lobbyng se zaměří na udržení prvního místa. Jenže ještě je tu Mannesmann, silně politicky aktivní přes některé sociální páky - jeho nabídka obsahovala například pomoc ČD, což je silná sociální struna. Takže o vítězství Českého mobilu zatím zdaleka není rozhodnuto - na konec tendru si musíme chvíli počkat.

Kdo vyhraje ve skutečnosti? O tom se nyní začíná rozhodovat v politickém pozadí - a věřte tomu, že rozhodnutí politiků se může značně odlišovat od logických předpokladů zakládajících se na zhodnocení nabídky.

Další podrobnosti o nabídce operátorů a průběhu tendru přineseme příští týden.