Vyhodnocení dat

Z celkem 20 dotazovaných bylo ochotno na otázky odpovědět pouze 15 respondentů. Ti, kteří odmítli dotazník vyplnit své rozhodnutí zdůvodňovali časovou vytížeností, obavou ze zneužití poskytnutých informací apod. I tento fakt vypovídá o stavu na trhu výpočetní a telekomunikační techniky.Všem kteří se zúčastnili výzkumu je tedy třeba poděkovat. Protože jsme slíbili, že průzkum bude anonymní, neuvádíme tudíž jejich jména.Další výsledky a uváděná procenta jsou udávány z těch respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili.Na tuto otázku 47% dotazovaných odpovědělo, že jsou prodejci, 40% manažeři a 13% dotazovaných uvedlo že se jedná o techniky.Nejčtenějším časopisem je CHIP který odebírá 34% dotázaných, následují PC WORLD a Computer World s 21%. Ekonom odebírá pouze 7% respondentů. Jiné časopisy odebírá 17% respondentů, kteří uváděli CHIP Week, PC Magazin, RIKI Multimedia, CAD, Office, Level apod.Pouze 27% respondentů uvedlo, že odebírají Hospodářské noviny. Zbývajících 73% dotázaných neodebírá žádné noviny.Všichni dotazovaní uvedli, že mají přístup k Internetu.40% respondentů uvedlo, že znali www stránky Pilota nebo konferenci. Zbývajích 60% odpovědělo záporně20% dotazovaných si myslí, že Pilota zná dobře, 27% o něm slyšelo a 53% procent o jeho existenci vůbec nevědělo.Nyní se berou v úvahu pouze ti, kteří v otázce 6 odpověděli, že Pilota znají dobře, nebo o něm slyšeli.Nejvíce respondentů, kteří Pilota znali, se o něm dozvědělo díky Internetu (29%). Dále se nejčastěji respondenti seznámili s Pilotem prostřednictvím tisku, příp. "Prodejního artiklu" (po 14%), 14% respondentů též uvedlo, že jsou distributory společnosti 3COM. Žádný z respondentů se o Pilotu nedozvěděl z televize.Respondentům byla nabídnuta stupnice od 1 do 5. Číslo 1 znamenalo nejlepší hodnocení pro stávající způsob a rozsah informování o Pilotovi, číslo 5 naopak způsob nejhorší. Po 29% dotázaných, kteří Pilota znali označili způsob informování stupněm 2 a 3, stupně 1, 4 a 5 vybralo po 14% dotazovaných.Po 28%, resp. 29% dotázaných, kteří Pilota znali odpovědělo, že jej prodávají, chtějí jej začít prodávat do jednoho roku nebo že neuvažují o tom, že by jej prodávali. Zbylých 14% dotázaných nevědělo, jak na tuto otázku odpovědět., které by Vás ovlivnily při rozšíření Vaší nabídky o Pilota, příp. které považujete za důležité v případě, že byste chtěli Vaši nabídku rozšířit v budoucnu.Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří Pilota znali a kteří jej prodávali, nebo chtěli začít prodávat do jednoho roku. Jeden respondent uvedl, že pro něj není žádné z nabízených kritérií směrodatné, protože je distributorem společnosti 3COM. Proto je Pilot v jeho nabídce. Ostatní se shodli na tom, že je důležitá kvalita a cena výrobku, příp. také kvalita poskytovaných služeb. Jeden respondent označil za důležitou také marži poskytnutou dodavatelem při jím doporučené koncové ceně.