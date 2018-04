Vyfoťte se mobilem (recenze fotoaparátu Ericsson CommuniCam)

Představte si, že pracujete jako vyzvědač: najdete tajné dokumenty, připojíte ke svému mobilu digitální fotoaparát, pořídíte důležité snímky, které ihned odešlete e-mailem do centrály, a tím stejným mobilem nahlásíte splnění úkolu. Pro splnění tohoto úkolu potřebujete maličkost – mobilní telefon Ericsson a digitální fotoaparát CommuniCam MCA-10 od stejného výrobce.

Pokud se neživíte průmyslovou špionáží, nezoufejte. I tak se vám foťáček o hmotnosti pouhých 25 gramů, který se připojuje přes standardní komunikační konektor ve spodní části telefonů Ericsson, může hodit. Na dovolené můžete pořizovat momentky a rovnou je posílat svým známým, toho času v práci; kamarádovi můžete přímo z nástupiště metra poslat fotku dívky, která vás zaujala, nebo se později v práci můžete vrátit k fotkám na webu, zachycujícím novou turbínu, kvůli které jste jeli na služební cestu přes půl republiky a které jste se pro velkou únavu dostatečně nevěnovali.

Abyste mohli CommuniCam využít, musíte mít správný mobilní telefon – tedy Ericsson T20e, T29s, T39m, R320s (s aktualizovanou verzí firmwaru), případně R520m. Bez připojení k mobilu totiž CommuniCam nefunguje. Když foťák k mobilu připojíte poprvé, budete muset v menu telefonu vyplnit údaje o připojení k internetu (telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo, vaše e-mailová adresa). Potom si musíte správně nastavit odesílání fotek do internetové aplikace WebAlbum (http://mobileinternet.ericsson.com). Jestliže už jste na této stránce zaregistrovaní, potom jenom vyplňte správně údaje o sobě (přihlašovací jméno a heslo). Registrovat se můžete i z menu mobilního telefonu. Nastavení pro komunikaci můžete měnit i později – v menu Doplňky/Příslušenství/CommuniCam/Settings. Do této nabídky se ovšem dostanete jen tehdy, když k mobilu připojíte i digitální fotoaparát.

V samotném CommuniCam můžete mít jen pět fotek (rozlišení je 352 x 288 bodů při 16,7 milionech barev). Ty si můžete poslat e-mailem nebo je uložit na stránky WebAlbum (obě operace probíhají automaticky, u e-mailu jen zadáte adresu příjemce). Doba odeslání fotky samozřejmě záleží na její velikosti; obvykle ale nepřesáhla jednu minutu – celá paměť CommuniCam se tak dala odeslat za pět minut. Při odesílání platíte za datové spojení (pokud ovšem nepoužíváte GPRS, kdy platíte za přenesená data).

Na stránkách WebAlba můžete mít až sto fotek, rozdělených do několika skupin (alb). V CommuniCam jsou fotky uloženy ve speciálním formátu CIF; na webu je najdete ve formátu GIF nebo JPEG s velikostí od 30 kilobajtů.

Možnosti samotného fotoaparátu jsou relativně omezené. Na CommuniCam je jen jedno tlačítko – spoušť závěrky. Nemůžete zaostřovat, prostě jen v hledáčku vyberete objekt nebo scénu, kterou chcete vyfotit, a stisknete spoušť. Pro optiku fotoaparátu je nejlepší, když je snímaná scéna ve vzdálenosti půl metru až čtyři metry (návod udává podobné hodnoty 1 – 3 metry); poradí si ale i se zaostřením na nekonečno, a to překvapivě dobře. Objektiv (pokud se tak dá optická soustava CommuniCam vůbec nezvat) má velmi malou vlastní světelnost – proto je nejlepší fotit mimo místnost při dobrých světelných podmínkách; v místnosti je potřeba pro hezké fotky bez barevného zkreslení velmi dobré osvětlení. Snímací čip CCD je poměrně rychlý – i s třesoucíma se rukama se nemusíte bát příliš velkého rozmazání fotografií. S CommuniCam MCA-10 si zkrátka nemůžete hrát na fotografování, technické parametry tento doplněk k mobilu předurčují skutečně pro obrázky typu vyber a stiskni.

Hotové fotky z CommuniCam se odesílají z menu mobilního telefonu. Nabídka na poslání fotek naskočí sama po jejich pořízení; najít ji můžete v menu Doplňky/Příslušenství/CommuniCam. Každou fotku můžete pojmenovat a změnit její orientaci (naležato/nastojato – landscape/portrait). Pořízené obrázky můžete ještě v mobilu mazat, nemůžete si je ale prohlédnout. Když při vyplňování údajů v menu Send (poslat) nezadáte e-mailovou adresu příjemce, uloží se fotky pouze do WebAlba. Když e-mail vyplníte (můžete přidat i předmět a text zprávy), můžete se rozhodnout, jestli se fotografie jen někomu pošle, nebo jestli se má ještě uložit do WebAlba.

Zaujal vás tento miniaturní digitální fotoaparát? Potom si na cestu do některých západoevropských zemí vezměte ekvivalent sedmi tisíců korun. Přibližně za tolik se totiž prodává ve vybraných státech (Velká Británie, Švédsko). Do České republiky se CommuniCam zatím nedováží a není ani jisté, jestli se vůbec dovážet bude – podle švédské centrály Ericssonu se totiž CommuniCam nebude prodávat ve všech evropských státech, ale jen v těch vybraných. Což je škoda, protože tento zajímavý kousek by si jistě u nás našel svoje kupce.