Vydrží dva týdny na příjmu a půl hodiny pod vodou – Samsung B2100 recenze

Samsung jako jeden z mála velkých výrobců v současné době nabízí mobilní telefony se zvýšenou odolností. Prvním takovýmto Samsungem byl v roce 2007 jednoduchý low-end s označením M110 na některých trzích prodávaný pod obchodním jménem Solid.

V minulém roce se rodinka odolných Samsungů rozrostla o slušně vybavený model B2700. Ten vedle odolné konstrukce například nabízí i podporu sítí 3G, kompas, výškoměr nebo krokoměr. Úplnou novinkou je model B2100.

Trojice odolných Samsungů v Katalogu mobilů: low-end M110, testovaný model B2100 a nejvybavenější odolný Samsung B2700.

Stručná charakteristika:

Levný mobil se zvýšenou odolností, který vydrží pády, prach i vlhkost.

Svou výbavou se novinka řadí mezi oba dva výše zmíněné mobily. Odolná konstrukce zůstala zachována, chybí však funkce, jako je zmíněný kompas, krokoměr nebo výškoměr. Výbavou patří nový odolný Samsung do nižší střední třídy, chybí totiž podpora 3G sítí a displej a fotoaparát má pouze průměrné parametry.

Vzhled – odolný elegán

Svým vzhledem nový Samsung odkazuje na loňský model B2700. Novinka působí ještě o něco elegantněji, jelikož má vkusně zaoblenou vrchní a spodní část. Podobnost s modelem B2700 je zejména v rozložení klávesnice a v efektně barevně vyvedených bocích telefonu.

Barevné orámování boků působí, jako by byly kovové. Kov na krytu telefonu použit ale není, celý je plastový. Vedle námi testovaného červeného provedení Scarlet Red se bude Samsung B2100 ještě nabízet v zeleném provedení Dark Green a šedivém provedení Modern Black. Další podobnost s modelem B2700 představuje mohutné očko na vrchu telefonu.

Konstrukce nového Samsungu je opravdu odolná, což dokazuje certifikace IP57. To značí, že telefon odolá prachu a vodě. Výrobce slibuje, že telefon vydrží bez problému v metrové hloubce až půl hodiny. Telefon splňuje i normu americké armády MIL-STD-810F. Kolik toho nový Samsung B2100 opravdu vydrží, se dozvíte v našem crash-testu - více zde.

Telefon by měl odolat i mechanickému poškození, což zaručují odolné plasty. Celá klávesnice je překrytá gumovým krytím a konektor pro napájení a připojení sluchátek je zakryt plastovou krytkou. Kryt baterie je jištěn pojistkou ve tvaru šroubu. Pro otočení pojistky postačí nehet, bezpečnější je ale použití například minci.

Samsung B2100 je velký tak akorát. Jeho rozměry jsou 113 x 49 x 17,4 milimetru. Telefon není ani příliš těžký, jeho hmotnost má hodnotu 103 gramu.

Displej – nízké rozlišení, dobrá čitelnost

Displej nového odolného Samsungu je pouze průměrný. Nízké rozlišení 128 x 160 obrazových bodů má za následek horší zobrazení fotografií a videí. Aktivní (TFT) displej dokáže zobrazit 262 000 barev a nabízí poměrně slušnou úhlopříčku 1,77 palce. To má ale za následek dost hrubý rastr displeje. Plusem je poměrně dobrá čitelnost na přímém slunečním světle.

Stejně jako další nové Samsungy i odolný model B2100 nabízí tři přednastavená grafická provedení menu telefonu. Grafická témata je možné vytvořit i nová, editor je však velmi jednoduchý. Nechybí možnost nastavení libovolné tapety. V pohotovostním stavu může být zobrazen i kalendář nebo dva světové časy. Pohyb v menu mohou doprovázet dva různé přechodové efekty.

Baterie – velmi dobrá výdrž

Na jednoduchý mobil používá nový odolný Samsung baterii s vysokou kapacitou 1000 mAh. Podle údajů výrobce by měla novinka vydržet na příjmu až 600 hodin, tedy 25 dní. V našem testu při běžném používání s častým poslechem hudby jak z přehrávače, tak rádia ale vydržel Samsung B2100 v pohotovostním stavu „pouze“ 10 dní. Bez volání a používání dalších funkcí vydržel v testu telefon na příjmu přes 14 dnů. Výrobce udává hovorový čas až devět hodin. Dlouhá výdrž se tak bude určitě hodit při dovolené nebo při výletech do přírody.

Ovládání – intuitivní klasika

Ovládání Samsungu B2100 se ničím neliší od dalších modelů výrobce dané třídy. Základním ovládacím prvkem je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. Zde musíme zmínit malou výtku. Čtyřsměrná klávesa je tvořena vystouplým obdélníkem, který má však úzké (a kluzké) okraje. Pro stisk je tedy nutné použít nehet a ne bříško prstu.

Všechny zbylé klávesy jsou potaženy gumovým potahem. To se týká nejen alfanumerické klávesnice s optimálně velkými klávesami, ale také kontextových kláves a kláves pro přijetí a ukončení hovoru. Na klávesnici se píše dobře, za což vděčíme optimálnímu zdvihu.

Do hlavního menu, které je tvořené maticí 3 x 4 ikony, se vchází buď levou kontextovou klávesou, nebo stiskem středového tlačítka. U námi testovaného telefonu určeného pro Vodafone slouží pravá kontextová služba pro vstup na portál Vodafone live!. U telefonů určených pro volný prodej by tato klávesa měla sloužit pro vstup do telefonního seznamu.

Funkce kontextových kláves v pohotovostním stavu nelze změnit. Nastavit ale můžeme zkratky pro jednotlivé směry navigační klávesy. Na levém boku doplňuje ovladače rozměrné dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a neméně rozměrné tlačítko pro zapnutí svítilny.

Provedení menu se neliší od dalších modelů výrobce. Maticovou hlavní nabídku tak doplňují řádková textová podmenu. Nepříjemnou změnou oproti lépe vybaveným mobilům korejského výrobce je absence užitečné vlastnosti, která umožňuje po opuštění nabídky a následném navrácení spočinout na posledně navštívené položce.

Telefonování – 1000 kontaktů

Telefonní seznam modelu B2100 dokáže pojmout až tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přiřadit vyčerpávající množství informací. Vedle jména a příjmení lze přiřadit deset telefonních čísel, jedno číslo na fax, tři e-mailové adresy, jednu internetovou adresu, dvě poštovní adresy, přezdívku, datum narození, jméno zaměstnavatele, funkci a poznámku.

Nechybí možnost zvolit specifický obrázek a vlastní vyzváněcí melodii ve formátu MP3. Vlastní MP3 vyzvánění může upozornit i na došlou textovou zprávu pro každý kontakt. Kontakty je možné třídit do skupin volajících.

V telefonním seznamu je možné vyhledávat pomocí postupného zadávání písmen. Kontakty lze ale vyhledat i podle postupného zadávání telefonního čísla nebo podle poštovní adresy. Při vytáčení telefon nabízí možné kontakty se zadanou sekvencí čísel. Velikost číslic při vytáčení lze nastavit, a tak by telefon mohl vyhovět i uživatelům se zhoršeným zrakem.

Nechybí editovatelné vyzváněcí profily. Nové profily je možné také vytvářet. S odolným mobilem se dovoláme takřka po celém světě, jelikož jsou podporovány všechna čtyři pásma GSM. Sítě třetí generace nový Samsung nepodporuje. Kvalita reprodukce hovoru je na slušné úrovni, stejně jako kvalita hlasitého odposlechu.

Zprávy – SMS, MMS, e-mail i SOS zprávy

Editor pro psaní textových zpráv zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 1836 i pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Se zapnutým prediktivním slovníkem T9 telefon píše česky bez diakritiky. Paměť na textovky dokáže pojmout až 300 SMS zpráv. Blokovat můžeme vybraná telefonní čísla a nechybí doručenky. Zprávy můžeme odstraňovat podle složek.

Editor multimediálních zpráv MMS není příliš přehledný. Do zpráv lze přímo z editoru pořizovat fotografie, videa a zvukové záznamy. Nechybí možnost přidat vizitky, schůzky, výročí, úkoly, záložky a další. Testovaný telefon disponuje i funkcí SOS zprávy, kterou lze jednoduše v ohrožení odeslat. Při následném příchozím hovoru telefon volání automaticky přijme.

Nechybí e-mailový klient, který dokáže automaticky vkládat podpisy, požadovat potvrzení o doručení a přečtení, automaticky stahovat poštu v zadaných intervalech, stahovat pouze hlavičky a blokovat adresy nebo předměty. Stahované e-maily mohou mít neomezenou velikost.

Další funkce – hudba, rádio, svítilna

Organizační funkce zastupuje u nového odolného Samsungu kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Dále je k dispozici poznámkový blok (až 1000 znaků), úkolovník, světový čas, kalkulačka s pokročilými funkcemi a převodník. Nechybí ani budík s pěti nezávislými časy.

Dále telefon nabízí hlasový záznamník (maximální délka záznamu jedna hodina), časovač a stopky. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a tak nechybí předinstalované hry. Všech pět předinstalovaných her jsou však pouze dema, plné verze je nutné dodatečně dokoupit.

Prohlížeč kancelářských dokumentů nový odolný Samsung B2100 ve své výbavě postrádá. Naopak šikovnou funkcí vhodnou nejen pro výlety a outdoorové výpravy je svítilna umístěná na vrchu telefonu, která nabízí dostačující osvit.

Nechybí wapový prohlížeč, který využívá datové připojení přes EDGE třídy 10. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.1 nebo lze využít datový kabel (USB 2.0 s podporou funkce Mass Storage). Vestavěnou paměť s nijak ohromující kapacitou 7 MB můžeme zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC až o 8 GB. Paměťové karty se však vkládají pod baterii. Nepříjemností je nutnost po vyjmutí baterie vždy znovu nastavit čas a datum.

Samsung pro zálesáky myslí i na zábavu a ve výbavě tak najdeme i hudební přehrávač. Ten dokáže zobrazit i obrázek alba, pouze však v malé velikosti, je tedy téměř nečitelný. Nechybí opakování a náhodné přehrávání. K dispozici je tvorba playlistů.

Hudební skladby můžeme vybírat podle několika kritérií: interpret, žánr, album. Hudbu z přehrávače lze poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka a přehrávač dokáže hrát na pozadí. Testovaný odolný mobil disponuje automatickým vypnutím přehrávání v zadaných časových intervalech.

Kvalita reprodukované hudby do sluchátek (připojují se přes systémový konektor) je na slušné úrovni. Telefon sice nedisponuje stereofonními reproduktory, přesto je poslech bez připojených sluchátek dostatečně kvalitní a také hlasitý.

Výbava nového Samsungu B2100 zahrnuje i FM rádio. Vysílání rádia je možné nahrávat, kvalita záznamu je však na velmi nízké úrovni. Rádio také hraje i na pozadí a k dispozici je opět možnost automatického vypnutí v zadaných časových intervalech.

Fotoaparát – na momentky postačí

Samsung disponuje fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelu. Nižší rozlišení dává tušit, že kvalita snímků není na žádné oslnivé úrovni. Přesto fotoaparát postačí pro momentky z cest, které lze posílat pomocí MMS zpráv nebo přes e-mail.

Telefon nabízí fotografování vícenásobným záběrem, samospoušť, několik barevných efektů, rámečky a vyvážení bílé. Snímky lze pořizovat ve třech stupních kvality nebo v nočním režimu. Zvuk spouště můžeme zcela vypnout. Videonahrávky mají maximální rozlišení pouze 176 x 144 obrazových bodů.

Sečteno podtrženo

Nový Samsung B2100 je atraktivní mobil, který boduje svojí odolnou konstrukcí. Takových mobilů není na současném trhu mnoho. Outdoorové zaměření telefonu se podařilo skloubit s povedeným designem a rozumnými rozměry a hmotností.

Displej telefonu ani vestavěný fotoaparát kvalitou neoslní, svoji práci však obě zmiňované položky výbavy zastanou. Ocenit musíme povedený hudební přehrávač a FM rádio. Vestavěná svítilna najde využití jak v přírodě, tak při běžném používání. Plusem telefonu je skvělá výdrž baterie.

Nový odolný Samsung zařadil do své nabídky Vodafone, který jej nabízí s předplacenou kartou za 2 977 korun. To je přiměřená cena za slušně vybavený mobil, který se může pochlubit zvýšenou odolností.