Apple radí: hodinky Watch moc nepoužívejte, nebo se rychle vybijí

Apple výdrž hodinek rozdělil do několika schémat využití. V prvním slouží nejen jako ukazatel času, ale i jako centrum notifikací. Počítá se také s krátkým poslechem hudby, ovšem náročnější operace jako snímání srdeční tepové frekvence ve schématu obsaženy nejsou. Přidal také získané hodnoty u několika úkonů, jako jsou poslech hudby nebo telefonování.

V případě, že Apple Watch budou plnit funkci především časomíry a notifikačního centra, a uživatel se tedy obejde bez většího vytěžování náročnými úkony, pak by se hodinky měly o schůzku s nabíječkou přihlásit za 18 hodin.

Výrobce přitom počítá, že uživatel během této doby přibližně 90krát zkontroluje aktuální čas a že jej hodinky upozorní na stejný počet notifikací (tedy nových SMS, e-mailů, hovorů, blížících se schůzek apod). Dále schéma zahrnuje půlhodinový trénink s poslechem muziky přes Bluetooth a třičtvrtěhodinovou interakci s uživatelským rozhraním hodinek.

V případě přehrávání muziky přes Bluetooth se baterie vybije přibližně za 6,5 hodiny. Stejného výsledku pak bylo dosaženo při aktivním tréninku, kdy hodinky celou dobu snímaly srdeční tep nositele. Hodinky sice nemají vestavěný telefonní modul, ale s pomocí spárovaného iPhonu s nimi telefonovat lze. Výdrž hodinek ovšem klesne na tři hodiny.

VIDEO: Precizní luxus. Vznik zlatých hodinek Apple za půl milionu

Pokud by uživatel zcela vynechal jakékoli chytré funkce a hodinky by využíval skutečně pouze jako ukazatele času a ten kontroloval čtyřikrát za hodinu (displej by se vždy rozsvítil na čtyři sekundy), pak by hodinky takto sloužily na jedno nabití přibližně 48 hodin.

V případě nízké úrovně baterie, kterou však Apple nespecifikoval, hodinky automaticky přejdou do úsporného režimu, ve kterém jsou schopny ukazovat čas dalších 72 hodin, a to se stejnou intenzitou jako v předchozím případě (tedy čtyři kontroly času každou hodinu). V tomto režimu zřejmě systém omezí veškeré funkce a patrně i sníží takt procesoru, neboť je udávaná výdrž v úsporném režimu, a tedy při nízkém stavu akumulátoru, vyšší než v předchozím případě.

Hodnoty platí pro menší verzi. Baterii půjde vyměnit

Apple uvádí, že publikovaných výsledků bylo dosaženo s menšími 38mm hodinkami spárovanými s iPhonem. V případě hodinek šlo o předprodukční vzorek, obě zařízení pak běžela se zkušební verzí iOS. Verze velikosti 42 mm by měla mít větší baterii, a tak by měly narůst i hodnoty udávané výdrže. U všech typů zatěžování je upřesněno, že se dosažené hodnoty mohou lišit a závisí na mnoha faktorech.

Při ne zrovna vysokých hodnotách výdrže je důležitá také rychlost dobíjení. Podle Applu má stačit 90 minut k nabití akumulátoru na 80 procent. K úplnému dobití pak bude potřeba další hodina.

VIDEO: Apple láká na chytré hodinky novým spotem

Podle serveru TechCrunch bude baterie v hodinkách výměnná a její životnost bude přibližně tři roky. Výdrž akumulátoru po takové době klesne a dobíjení by pak bylo stále častější. Akumulátor v hodinkách vymění ve značkovém servisu, ale zatím není jasné, kolik výměna bude stát.

Nízká výdrž při využívání pokročilých funkcí je u chytrých hodinek obecně problém a platí, že je nutno je většinou dobíjet každý den spolu s telefonem. Asus avizoval, že jeho chystané hodinky by díky méně náročnému operačnímu systému a úspornému čipsetu MediaTek měly vydržet i týden. Pokud by skutečně takových výsledků hodinky dosáhly, byl by to krok kupředu.

Hodinky od Samsungu se systémem Tizen vydrží v praxi na jedno nabití i tři dny, při velké zátěži den a půl.