Vyděrači žádali před lety od Nokie výkupné. A ona ho zaplatila

Téměř neuvěřitelný příběh se stal koncem roku 2007. Tehdy Symbian zcela jasně vládl světu chytrých telefonů. První iPhone se začal prodávat v létě toho roku a jeho operační systém zatím jako chytrá platforma nefungoval. A o Androidu zatím prakticky nikdo nevěděl, první přístroj s ním se představil až v následujícím roce.

Převaha Symbianu byla tehdy drtivá, a tak není divu, že se případné útoky (a to i ty kriminální) soustředily právě na něj. Investigativní tým finské televizní stanice MTV News odhalil, že se Nokia v této době stala terčem vydírání.

Vyděračům se neznámou cestou dostaly do rukou šifrovací klíče, které systém Symbian používal pro autorizaci aplikací. Pokud by se tyto tajné klíče dostaly na veřejnost, nebyla by Nokia schopna zajistit, že do telefonů si budou uživatelé instalovat jen aplikace schválené výrobcem. Samozřejmě už tehdy existovala možnost nahrávat aplikace z různých zdrojů a třeba i z paměťové karty, jenže tyto aplikace vždy musely být podepsány klíčem, jinak je telefon odmítl nainstalovat.

Za to, že klíče neprozradí, požadovali vyděrači blíže neurčenou sumu peněz – média hovoří o několika milionech eur. Tehdejší mobilní jednička (vyráběla tehdy téměř polovinu všech světových telefonů) věc oznámila na policii a ve spolupráci s vyšetřovateli se rozhodla výkupné zaplatit. Peníze totiž měly pomoci ke snazšímu vystopování pachatelů.

Podle instrukcí vyděračů tak peníze skončily v pytli na parkovišti u zábavního parku Särkänniemi ve městě Tampere. Pachatel (či pachatelé) si pak peníze vyzvedli, jenže ze zcela neznámých důvodů policie ztratila jejich stopu. Případ je dodnes stále nevyřešen a veden jako otevřený. Jedinou jistotou tak je, že vyděrači svou část „dohody“ dodrželi – šifrovací klíče prozrazeny nebyly.