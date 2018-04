Vydařily se vám Velikonoce? Jestli ano, mohu vám jen gratulovat. Pokud ne, mohu vám vyslovit účast, vím jak to vypadá. Není však potřeba nad tím zoufat, ač si třeba teď myslíte něco jiného. Pokud by bylo nejhůř, zkuste si poslechnout Jožo Ráže, když zpívá "ono sa to poda". Někdy to pomáhá. Pokud však vaše svátky proběhly tak, jak mají, můžete se těšit na středu. To vyjde onen text, kterým jsem vás strašil již v pátek. Vlastně ani nemusíte čekat na středu, protože dnes u nás najdete také lecos veselého. Takže na závěr: vzhůru do nového týdne!