VÝDAJE - užitečná aplikace od Palmare zdarma!

Jednoduchá evidence výdajů na Palm Pilotech

Vestavěná aplikace pro správu výdajů Expenses je velmi sofistikovaná. Umožňuje vést seznam výdajů v libovolné měně, dělit výdaje podle druhu a asociovat jednotlivé výdaje s daty, místy, uživateli z adresáře a podobně.

Pokud však potřebujeme jen opakovaně zadávat výdaje, pak je tato aplikace nepostačující z následujících důvodů, které mne vedly k rychlému napsání aplikace vlastní, kterou používám namísto aplikace vestavěné:

Zadávání čísla na plošce graffiti je pomalé, lepší by byla numerická klávesnice na displeji.

na displeji. Nabídka typů výdajů, které se zobrazují v tabulce, je v angličtině a není možné ji upravovat .

. Není možné nechat na displeji zobrazit jen výdaje daného typu (třeba za telefon).

(třeba za telefon). Neumí výdaje ani jednoduchým způsobem sčítat.

Tyto důvody mne vedly k napsání vlastní aplikace, která slouží k jednoduché evidenci výdajů. Výdaje může uživatel zadávat pomocí numerické klávesnice na displeji, a poté si je v tabulce prohlížet. Je možné nechat zobrazit jen záznamy za určité období a určitého typu. Pod zobrazenou tabulkou se vždy zobrazuje okamžitý součet záznamů v tabulce. Program Výdaje je maximálně zjednodušený a jeho ovládání je optimalizované k zajištění co nejpohodlnějšího vstupu dat.

Spuštění programu

Po instalaci se v okně správce aplikací objeví nová ikona aplikace Výdaje.

Dotekem pera na ikoně se spustí aplikace, která hned po spuštění zobrazí na displeji numerickou klávesnici. Vpravo od klávesnice se nalézá seznam typů výdajů (kategorií). Typů výdajů může být nejvýše 15. Tlačítka jsou pohodlně velká a umožňují zadávat hodnoty prstem. Částku zapíšeme na klávesnici, zvolíme typ výdaje a stiskneme tlačítko OK vpravo dole. Do tabulky výdajů se uloží aktuální datum, čas, typ výdaje a zapsaná částka.

Po stisknutí tlačítka OK může program podle nastavení čekat na vstup nové hodnoty, nebo hned skončit a vrátit se do správce aplikací. Také je možné nastavit zvukový signál, kterým aplikace potvrdí vstup. Není možné zadat nulovou částku ani výdaj, který nepatří do žádné kategorie.

Přidávání a mazání druhů záznamů

Po instalaci programu je co nejdříve nutné vytvořit seznam druhů záznamů (kategorií). Jednotlivé druhy záznamů můžeme vymazat tak, že je označíme a v menu Kategorie zvolíme položku Smaž.

Na druhém místě v menu Kategorie je položka Přidej. Tato volba slouží k přidání nového druhu záznamů do seznamu vpravo. Ve formuláři přidávání záznamů si můžeme vybrat, zda si přejeme záznam přidat na první volnou pozici od začátku (standardně), nebo od konce. (Zaškrtneme-li políčko Zařaď jako poslední, tak bude první zapsaný typ záznamů zařazen na konec, druhý jako předposlední atd.)

Toto zjednodušení vychází z předpokladu, že nastavení druhů záznamů uděláme hned po instalaci a nebudeme jej již výrazně měnit. Proto aplikace Výdaje postrádá možnost přejmenovat druh záznamu i možnost měnit pořadí záznamů v tabulce.

Tabulka záznamů

Mezi formulářem pro vstup nového výdaje, tabulkou a nastavením programu můžeme přecházet pomocí první položky menu. Tabulka záznamů je seřazena vzestupně podle data a času vložení výdaje. Pod tabulkou je zobrazen součet zobrazených výdajů.

Zvolením přepínače Filtr v levém dolním rohu můžeme vybrat k zobrazení určitou podmnožinu záznamů. Záznamy můžeme vybírat podle data nebo podle jejich druhů.

Zaškrtnutím políčka vlevo od druhu výdaje v tabulce filtru omezíme tabulku jen na požadované druhy výdajů. Opakovaným stisknutím přepínače Filtr zrušíme filtr zobrazení a na displeji budou opět zobrazeny všechny výdaje.

V menu máte dále možnost vymazat všechny zobrazené záznamy z tabulky (v kombinaci s filtrem zobrazení takto můžete odstranit libovolnou část záznamů) a smazat celou tabulku.

Možnosti nastavení

Aplikace Výdaje nemusí sloužit jen ke sčítání částek v korunách. Ve formuláři nastavení můžete zvolit jednotku (měnu), která bude u hodnot uváděna, i upravit chování programu po stisknutí tlačítka OK.

Popisovaný program je čtenářům Palmare.cz distribuován jako freeware. Vyžaduje operační systém PalmOS verze vyšší než 2.0 a instalovanou češtinu v kódování CP1250 (Microsoft Windows (r)). Před jeho instalací a spuštěním si radši zálohujte všechna data, protože jsem program Výdaje sice rozsáhle testoval, ale (jako všichni autoři software) neručím za žádné jeho vlastnosti. Popsaný program si můžete stáhnout zde.