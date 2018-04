Výdaje na mobilní pornografii budou prudce růst

Uživatelé mobilních telefonů po celém světě utratili loni za pornografické obrázky a video 400 milionů dolarů, což představuje téměř devět miliard Kč. Do pěti let by se tyto výdaje měly zvýšit na pět miliard dolarů. Vyplývá to ze studie výzkumné skupiny Strategy Analytics.