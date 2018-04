Východočeská soutěžní trasa: začíná se v pohádce

Detaily startovní pozice:

U přehrady lze zaparkovat, počet parkovacích míst je však omezený. Příjezd je možný z obou stran, hráz je průjezdná. Vzdálenost po silnici od Dvora Králové nad Labem je přibližně 10 kilometrů. Pokud budete chtít trasu absolvovat v opačném směru, tak i v tomto případě lze bez problémů u cíle (v tomto případě pak startu) zaparkovat.

Startovní pozice má následující souřadnice: 50°27'26"N 15°46'1"E

Startovní pozice má následující souřadnice: 50°27'26"N 15°46'1"E

Okolí trasy:

V blízkém okolí trasy se nachází velké množství atraktivních míst, která stojí za to navštívit. Vedle zámku Kuks je to vrchol Zvičina s rozhledem na okolí a nedaleké Krkonoše. Ty jsou pak dostupné automobilem, cesta trvá přibližně půl hodiny až hodinu. Nedaleko je i několik přechodů do sousedního Polska.

Parametry trasy:

Celková délka - přibližně 5,5 kilometru (jedná se o ideální vzdálenost při použití cest pro pěší)

Převýšení - maximálně 30 metrů (platí pro ideální trasu), trasa mírně stoupá

Trasa je vhodná - pro rodiny s dětmi, cyklisty

Trasa není vhodná - pro in-line brusle, automobily

Provoz na trase - (platí pro ideální trasu) pouze prvních přibližně 400 metrů vede po okresní silnici s malým provozem, část trasy pak vede obytnou zónou. Většina trasy vede po stezkách nebo místních komunikacích s nezpevněným povrchem a minimálním provozem

Doporučení - ideální trasa pro výlet s dětmi, minimální převýšení, atraktivní start i cíl cesty pro rodinný výlet

Body trasy:

Na trase jsou čtyři body, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Čtvrtý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, nebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1

Souřadnice: 50°27'3"N 15°46'6"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jakou barvu má požární hydrant, který se nachází na rozcestí s uvedenými souřadnicemi

Správná odpověď: Červenou

Bod 2

Souřadnice: 50°26'38"N 15°46'39"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jaké číslo má poštovní schránka, která se nachází na rozcestí u autobusové zastávky s uvedenými souřadnicemi. Číslo poštovní schránky je uvedeno v rámečku pod logem České pošty a jedná se o evidenční číslo schránky

Správná odpověď: 52

Bod 3

Souřadnice 50°26'23"N 15°47'27"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jaký drobný objekt se nachází na rozcestí s uvedenými souřadnicemi.

Správná odpověď: Lavička

Bod 4

Souřadnice: 50°26'6"N 15°47'55"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, co zajímavého můžete vidět v turistické atrakci, před kterou na uvedených souřadnicích stojíte

Správná odpověď: Žirafy

Poznámka:

