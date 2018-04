Vybudujte vesnici, potrapte svůj mozek nebo dupněte na plyn motokáry (Hry do kapsy 139)

Novinky a aktualizace

Village Sim

Nejžhavější novinka tohoto týdne, Village Sim, konečně dorazila na displeje palmů a podle podezřelého názvu (Sim) a ještě známější firmy LDW Software (tvůrci Plant Tycoon, Fish Tycoon, Little Palm Pet, aj.) můžeme snadno určit princip hry.

Ačkoli je cílem hry objevit tajemný ostrov Isola - místo magických rostlin a ryb (nepřipomíná vám to něco?), je hlavní náplní hry péče o skupinku lidí na opuštěném ostrově. Musíte jim stavět domečky, obstarávat jídlo, objevovat nové technologie apod. I zde platí pravidlo, že hra stále běží také při vypnutém zařízení, proto dbejte na to, abyste své obyvatele nenechali trpět hladomorem, což by mohlo mít tragické následky.

Hru spustíte na HiRes Palm OS 5.x. Stojí $19.95.







Quartz 2

První multiplayerová logická hra, kterou si dnes představíme, nese název Quartz 2 a je kompatibilní s Pocket PC 2002/2003, MS Smartphone 2002/2003, Symbian S60 i Symbian UIQ.

Cílem Quartz 2 je odstranit z hrací plochy všechny barevné kostičky, a to do určeného časového limitu. Po dokončení tohoto úkolu postupujete do dalšího kola. Kostky mizí, jakmile vytvoříte čtveřici stejnobarevných.

Hra se stává zábavnější, pokud máte u sebe kamaráda s PDA vybaveným technologií Bluetooth anebo WiFi. Hrát po multiplayeru můžete i mezi jinými platformami, tzn. hráč s Pocket PC může například zápasit s hráčem vlastnícím Symbian. Mezi další "vychytávky" patří tři herní režimy a online HighScores tabulky.

Výrobcem je firma Elements Interactive . Hra stojí $6.95.

MicroQuad

Arkádový závod MicroQuad, o němž jsme psali v tomto čísle Her do kapsy , se dočkal zpracování i pro platformu Pocket PC.

Zábavné závody, u kterých nejvíce potěší hra v multiplayeru až o šesti lidech přes WiFi a Bluetooth, nabízejí 6 + 1 (bonus) motokár, 24 závodních okruhů a internetové HighScores tabulky.

Hra stojí $14.95 a výrobcem je firma Viex .





Mini Hanoi

Mini Hanoi od firmy MiniSoft je logická hra, v níž musíte v co nejmenším počtu tahů přesunout všechny bloky z pravé věže do levé.

Tři nabízené obtížnosti určují počet bloků na začátku hry. Hru spustíte na Palm OS od verze 2.0. Stojí $9.95.



Martial Arts 3D

Nabídka 3D her se neustále rozšiřuje, zvláště pak pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian S60 a Symbian UIQ. Důkazem toho je další bojová hra, kompletně zpracovaná ve 3D grafickém ztvárnění.

Postav zde naleznete pět, každá z nich má svůj vlastní bojový styl a komba. Na výběr je ze tří režimů, ve kterých nechybí ani multiplayer přes Bluetooth. Potěší vibrační funkce a jako bonbónek i polská lokalizace hry.

Hra Martial Arts 3D stojí $12.95 a můžete ji zakoupit ZDE . Výrobcem je firma Synergenix .

Fan stránky o hře naleznete na tomto odkazu .

Máte hluboko do kapsy?

Advanced Tit-Tac-Toe

Autor Joey Pui vydává titul s názvem Advanced Tit-Tac-Toe, který si můžete zahrát pouze s kamarádem na jednom PDA, protože počítačový protivník ve hře chybí.

K výběru jsou dva režimy lišící se pouze ve stylu vkládání znaků X a O. Nic víc v této hře opravdu nečekejte, hlavní je, že je zdarma.





Klasika

Cubik

Postarší kousek od autora Jana Burdy si dnes připomeneme v tradiční závěrečné rubrice Klasika.

Rubiková kostka o velikosti 2x2 není pro "fajnšmejkry" logických her příliš velká výzva, ovšem pro ty, kteří si na chvíli chtějí oddychnout od okolí a zapřemýšlet si nad jednodušším úkolem, je tato hra jako dělaná.

Po stisknutí tlačítka Scramble se kostka "zamíchá" a vy máte k dispozici 12 možností, jak s ní rotovat. Tlačítko Restore vám kostku vrátí do úvodní polohy.