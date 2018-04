Vybroušený elegán s hudbou v srdci – recenze Sony Ericsson W705

Sony Ericsson W705 vás rozhodně nezklame na poli přehrávání hudby a datového spojení do celého světa. Povedl se i design a broušený kov má stále něco do sebe. Solidní jsou i rozměry a výdrž baterie. Co však táhne model W705 k zemi, jsou ustavičně se opakující chybky v uživatelském prostředí, pomalost telefonu a pouze průměrný fotoaparát. Zrovna dvakrát lidová není ani cena točící se okolo 7500Kč. Za tuto částku se dá pořídit slušný zástup levnějších přístrojů, které si s hudbou poradí stejně obstojně.

Přitom má model W705 slušnou konkurenci již ve vlastních řadách. Pokud bychom měli zůstat pouze v sérii Walkmanů, byl by to třeba model W902 postrádající Wi-Fi, ale naopak vybavený automatickým ostřením. V kategorii véček rozhodně vede již trochu starší model W980. Ten postrádá některé novější funkce, ale zato nabídne neokoukaný vzhled a velký vnější displej. Nebo by snad bylo nejlepší počkat na model W995 s 8Mpix fotoaparátem, GPS a 3,5mm jackem?

Pokud se vám nechce čekat a hledáte něco jiného než Walkmany, podívejte se ke konkurenční Nokii a řadě XpressMusic, kde se nacházejí podobně vybavené přístroje klidně za poloviční cenu.