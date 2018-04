Výborný mobil za výhodnou cenu - Siemens S75

Siemens S75, nástupce populárního modelu S65, je jedním z posledních modelů, který vznikl ještě před převzetím značky tchajwanským koncernem Benq. Model S75 bude spolu s modelem SL75 ještě prodáván pod označením Siemens, další nové telefony se již budou honosit značkou Benq-Siemens.

Novinka sice navazuje na předchůdce, ale samozřejmě nechybí několik nových funkcí, bez nichž by dnes žádný telefon neobstál. Siemens S75 tak doplňuje již prodávaný model CX75, respektive odolnou variantu M75 a je druhým nejlépe vybaveným mobilem výrobce za modelem SXG75 (nepočítáme úplné novinky Benq-Siemens S88 a EF81). Siemens S75 však od sourozenců a předchůdců zdědil i některé nectnosti jako již nedostačující displej.

Vzhled – osobitý, ale ne pro každého

Design nového Siemensu se nemusí líbit každému. I u nás v redakci při oficiálním představení nepanovala na design novinky mezi redaktory shoda. Jedna věc je ale vidět telefon na obrázku či fotografii, a nebo jej osobně vyzkoušet. Siemens S75 sice neaspiruje na nejkrásnější mobil na trhu, jistou dávku osobitosti a elegance mu však upřít nelze.

Zejména bílé barevné provedení se výrobci povedlo. Specifickým designérským prvkem nového Siemensu jsou zkosené boky na čele telefonu, které zlepšují držení při telefonovaní v pozici u ucha. Dominantním prvkem čela telefonu je pochromovaná navigační klávesa a nepřehledná klávesnice s množstvím poměrně malých tlačítek.

Na vrchu telefonu je stylisticky zdařile provedený reproduktor překrytý pro výrobce typickou jemnou mřížkou. Na lesklém nalakovaném krytu čela telefonu jsou viditelné otisky prstů, které se vzhledem k umístění kláves špatně otírají. Na zádech telefonu je dominantním prvkem čočka fotoaparátu a nezakrytý konektor externí antény. Kryt je celý vyroben z plastu, na první i na druhý pohled však vypadá hodnotně. Pouze obruba obepínající celý telefon z boku by mohla být z lepšího materiálu. Úroveň zpracování je celkově na velmi dobré úrovni, ani kryt baterie nevrže.

Telefon nemá klasické očko pro připoutání poutka, pro připojení poutka slouží kryt baterie. Siemens S75 je menší než předchůdce Siemens S65 a jeho rozměry jsou 103 x 47 x 18.5 milimetru. Hmotnost telefonu je 99 gramů. Siemens S75 se bude nabízet ve třech barevných provedeních: černém Piano Black, bílém Zirkonia a v modrém provedení.

Displej – největší slabina

Displej nového Siemensu S75 je jeho největší slabinou. Oproti předchozí modelové řadě x65 se totiž nezměnilo nízké rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, pouze se změnil počet barev, které displej dokáže zobrazit (262 000 barev). Konkurence dnes již nabízí displeje s mnohem větším rozlišením. Displej Siemensu S75 je také fyzicky malý. Displej je samozřejmě aktivní (TFT). Přes svoje nepříliš lichotivé papírové parametry je však displej docela dobře čitelný i na přímém slunečním světle a při použití fotoaparátu rychle přepisuje snímanou scénu.

V grafickém zpracování menu telefonu zarazí některé zubaté ikony. To však neplatí pro zobrazení hlavního menu, které je graficky povedené, na rozdíl od předchozích modelů výrobce. Nový model samozřejmě umožňuje nastavit různá barevná schémata a samozřejmostí je možnost nastavit libovolnou tapetu, logo operátora a spořič. Jako spořič je také možné nastavit analogové nebo digitální hodiny. Nastavit lze intenzitu podsvícení displeje, kontrast nikoliv. Nechybí možnost zvolit velký font písma, při kterém se vejde pouze jedna položka menu na displej.

Baterie – průměrná výdrž

Baterie nového Siemensu je typu Li-Ion a má kapacitu 820 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 300 hodin nebo 300 minut hovoru. V našem testu vydržel telefon při využití všech funkcí a při zhruba hodinu a půl trvajícím poslechu hudby přibližně dva dny.



Porovnání se Siemensem SXG75.

Ovládání – inovovaná klasika

Hlavním ovládacím prvkem testovaného telefonu je čtyřsměrná navigační klávesa s velkým potvrzovacím tlačítkem ve svém středu. Navigační klávesu doplňují dvě kontextové klávesy a tradiční klávesy se sluchátky pro přijmutí a ukončení hovoru. Funkční klávesy doplňuje tlačítko pro spuštění wapového prohlížeče a také tlačítko pro spuštění hudebního přehrávače. Aby toho nebylo málo, tak na pravém boku je dvousměrné tlačítko regulace hlasitosti a tlačítka pro spuštění fotoaparátu a tlačítko Play pro spuštění přehrávání hudby jsou na levém boku.

Přestože jsou jednotlivé klávesy klávesnice poměrně malé jejich ovládání to příliš neztěžuje, což má na svědomí jejich dostatečný rozestup. Zdvih jednotlivých kláves je optimální a stisk doprovází charakteristické lupnutí. Odezva telefonu je dobrá, displej se však překresluje poměrně pomalu. Klávesnice je kvalitně a rovnoměrně podsvícená. Stejně jako předchozí modely výrobce, ani novinka S75 nedisponuje hlasovým ovládáním a vytáčením.

Novinka S75 má oproti předchůdcům, ale i oproti aktuálním modelům CX75 a M75, inovované menu. Menu ale není zcela nové, k tomu starému výrobce přidal několik novinek. Hlavní menu telefonu není v matici 3 x 3 ikony ale 3 x 4 ikony. Přesto nechybí možnost rychlé volby stiskem příslušné klávesy na alfanumerické klávesnici. Další níže zanořená menu jsou již textová, přibylo však jejich řazení i horizontálně kde se k některým položkám dá dostat stiskem navigační klávesy vpravo a vlevo. Chybí pro telefony značky Siemens typické potvrzování položky stiskem navigační klávesy vpravo.



Porovnání se Siemensem CX75.

Na položky v textovém menu není nutné najíždět stiskem navigační klávesy, je možné zvolit rychlý přístup pomocí alfanumerické klávesnice. Jednotlivé položky však nejsou označeny čísly a tak je nutné pořadí položky odpočítat. V klidovém stavu je možné vybraným funkcím přiřadit taktéž rychlý přístup pomocí alfanumerické klávesnice, stejně jako lze nastavit funkce kontextových kláves a jednotlivým směrům navigační klávesy. Některé rychlé přístupy jsou však pevně dané. Pro rychlý pohyb je také možné využít vlastní menu s nejčastěji používanými funkcemi, případně využít funkci hledat, která zobrazí najednou všechny položky z menu telefonu abecedně seřazené. Siemens S75 má automatické vypínání telefonu v zadaný čas.

Telefonování – inovovaný seznam

K jednomu kontaktu lze v Siemensu S75 přidat opravdu vyčerpávající množství informací: osm telefonních čísel, dvě faxová čísla, čtyři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, dvě adresy, tři poznámky, titul, narozeniny s upomínkou v kalendáři a detaily pro Instant Messaging. Takto rozsáhlou možnost editace kontaktu je však nutné nastavit. Standardně je možné ke kontaktu přiřadit pouze základní údaje. Přiřadit můžeme i libovolné vyzvánění (i ve formátu MP3), vyzvánění pro došlou textovou zprávu, obrázek nebo fotografii a také video, které se přehraje když dotyčný zavolá. Kapacita telefonního seznamu by měla pobrat nejméně 500 kontaktů, tak o tom telefon informuje. Paměť telefonního seznamu je pravděpodobně omezena pouze volnou vestavěnou pamětí telefonu.

Jednotlivé kontakty je možné odesílat přes Bluetooth, přes infračervený port nebo pomocí zpráv a e-mailu. Kontakty je také možné tisknout přes Bluetooth nebo přes infračervený port. Pro práci s kontakty je praktickou položkou jejich filtrování (nejpoužívanější, internetová adresa, narozeniny atd.) a řazení do skupin volajících. Skupin volajících je 10 a lze u nich zvolit specifické vyzvánění, vlastní obrázek a nechybí možnost libovolného pojmenovaní. Kontakty na SIM kartě mají vedle hlavního seznamu vlastní zobrazení. V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním znaků. Ocenili jsme dostatečně hlasitý a kvalitní hlasitý odposlech. Nechybějí profily, kterých je osm a u kterých je možné nastavit vyzvánění pouze jedné skupiny volajících nebo kontaktů na SIM kartě. Siemens S75 je třípasmový (900/1800/1900 MHz).

Zprávy – bez diakritiky

S novinkou Siemensu můžete využít klasické textové zprávy SMS, multimediální zprávy MMS apro náročnější nechybí ani e-mailový klient i klient pro Instant Messaging. Telefon nepodporuje rozšířené textové zprávy EMS, ale o ty už asi ani není žádný velký zájem. Editor textových zpráv se neliší od předešlých modelů a tak je uživatel informován o zbývajícím počtu napsaných znaků do celkové velikosti 160 znaků v pravém horním rohu displeje a o pořadí právě psané zprávy v levém horním rohu (telefon podporuje vícenásobné textové zprávy). Při psaní i při čtení zprávy se na displej standardně vejde osm řádků textu. Navolit je však možné automatické zmenšení a zvětšení fontu písma. Pak se na displej vejde více a méně řádků.

Siemens S75 píše textové zprávy se zapnutým prediktivním slovníkem T9 bez diakritiky. Pouze v ojedinělých případech se nad slovem objeví čárka. Pro nová slova je připraven slovník. Nechybí doručenky a lze nastavit automatické přidávání podpisu a oslovení. Paměť telefonu na textové zprávy má kapacitu 100 zpráv, další je možné přesunout do archívu s kapacitou 0,99 MB. Textové zprávy lze v telefonu přehledně třídit podle odesílatele, předmětu nebo stavu. Nechybí možnost napsaní předpřipravených předloh. Pro práci s textovkami je tedy nový Siemens ideálním nástrojem, někdo si však bude muset zvyknout na jiné rozmístění speciálních znaků pod jednotlivými klávesami.

Editor multimediálních zpráv MMS je přehledný a je možné přímo z něj pořizovat fotografie, videa a hlasové poznámky. Editor MMS již nemá vlastní políčka pro fotografii a text, vše se zobrazuje najednou. Zpráva MMS může mít velikost až 300 KB a telefon má pro multimediální zprávy vyčleněnu paměť 0,99 MB. Nechybí možnost automatického přidávání podpisu a oslovení. Je možné zvolit odeslání v rozmezí od jedné hodiny do jednoho týdne po napsání.

E-mailový klient s podporou protokolů SMTP a POP3 umožňuje správu až šesti účtů. Nastavit jde stahování pouze hlaviček nebo celého e-mailu, automatické přidávání podpisu a požadavek o přečtení pošty adresátem. Paměť telefonu pro e-maily má kapacitu 0,99 MB plus je k dispozici stejně velký archív. Do e-mailu lze přidávat libovolné soubory včetně kontaktů a schůzek. Jednotlivé e-maily je možné tisknout přes Bluetooth nebo přes infračervený port.

Další funkce – přehledný kalendář, MP3 na pozadí, EDGE

Novinka od Siemensu má stejný přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem jako předchozí modely. Šikovnou vlastností je zobrazení detailu aktivní položky při najetí na konkrétní den v měsíčním a týdenním náhledu. Události je možné ukládat v několika typech. Upomínky mohou být opakované a nechybí možnost uložení zvukového záznamu jako upomínky.

V telefonu se dále nachází úkolovník, poznámkový blok (pouze maximálně 160 znaků), světový čas a hlasový záznamník. Délka hlasového záznamu je omezena volnou vestavěnou pamětí telefonu, na paměťovou kartu není možné v tomto případě ukládat. Zvukový záznam je možné pořizovat ve třech stupních kvality, což má vliv na jeho velikost a tedy i na maximální délku záznamu. Dále je v telefonu kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, stopky, odpočítávání a kalkulátor data. Budík má opakování a lze nastavit buzení ve vybrané dny.

Jako Java aplikace je v telefonu prohlížeč dokumentů ve formátech Word, Excel a PDF. Prohlížeč neumožňuje dokumenty editovat. Dalšími Java aplikacemi je editor pořízených fotografií, klient Blog2Go pro psaní internetového deníku a aplikace umožňující komprimovat libovolné soubory. V telefonu jsou také dvě hry: logická Marble Madness a simulace fotbalu Real Football. Další hry a aplikace je možné do telefonu dohrát, Siemens S75 podporuje Javu ve specifikaci MIDP 2.0.

Siemens S75 vedle podpory datových přenosů GPRS třídy 10 podporuje i EDGE třídy 10. Datové přenosy je možné využít pro wapový prohlížeč 2.0. Přes data je také možné aktualizovat firmware telefonu. Vestavěná paměť námi testovaného telefonu má hodnotu 27.08 MB a je ji možné rozšířit až o jeden GB pomocí paměťové karty formátu RS MMC. Ve standardním balení námi testovaného telefonu se nacházela paměťová karta s kapacitou 128 MB. Slot pro paměťovou kartu se nachází vespod telefonu a karta se vkládá pomocí šuplíčku. Ten však není možné z telefonu vyjmout bez použití nože nebo tužky. Připojení k počítači je možné přes Bluetooth nebo přes infračervený port, případně kabelem USB 2.0. Telefon však nepodporuje funkci Mass Storage. V případě připojení pomocí USB kabelu se telefon nabíjí.

Hudební přehrávač Siemensu S75 podporuje formáty MP3, AAC, AAC+ a AAC++ a telefon umí vytvářet playlisty ve formátu m3u. Hudební přehrávač lze poslouchat i na pozadí při práci s ostatními funkcemi telefonu a nechybí možnost přetáčení skladby. Nabízí se možnost přehrávání pouze krátkých úvodních ukázek skladeb, náhodný výběr skladeb a nechybí opakovaní. Siemens S75 nemá stereo reproduktory, poslech přes vestavěný reproduktor je přesto kvalitní. Standardně dodávaná stereo sluchátka se nám nejeví příliš kvalitní, bohužel výrobce k telefonu nedodává redukci pro připojení klasických sluchátek. Tuto slabinu však vynahrazuje možnost připojení stereo Bluetooth sluchátek. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet nepřetržitě přehrávat hudbu nejméně pět hodin. Přehrávač videí umožňuje i přehrávání přes celý displej.

Fotoaparát – kvalitativní průměr

Siemens S75 je vybaven, stejně jako modely CX75 a M75, 1,3 megapixelovým fotoaparátem, jehož kvalita za konkurencí trochu zaostává. Fotoaparát je pravděpodobně zcela totožný s fotoaparáty ve vyjmenovaných starších modelech. Na snímcích jsou patrné deformace a neostré podání, stejně jako špatné podání barev.

Telefon je vybaven bleskem, který může sloužit i jako svítilna bez využití fotoaparátu (stačí v klidovém stavu podržet klávesu 5). Pod čočkou fotoaparátu se nachází zrcátko pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát má čtyřnásobné digitální přiblížení a jas je možné nastavit v šesti krocích. Nastavit je také možné vyvážení bílé ve třech krocích a použít lze noční režim. Nechybí samospoušť a několik barevných efektů.

Nový Siemens umožňuje nahrávat video v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů do maximální délky jedné a půl minuty. Videozáznamy mohou být se zvukem a nastavit je možné obdobné položky jako u fotoaparátu. Díky nízkému rozlišení se videonahrávky hodí jen pro prohlížení na displeji telefonu.

Sečteno podtrženo – vyšší třída za cenu střední

Proč ho koupit? Cena

EDGE

Inovované menu

Kvalitní zpracování Proč ho nekoupit? Špatný displej

Kvalita fotoaparátu

Absence hlasového vytáčení a ovládání Kdy? leden 2006 Za kolik? 6 990 Kč včetně DPH

Siemens S75 je povedený telefon, který však na trh přichází trochu pozdě. Ještě před několika měsíci by patřil ke špičce, nyní spadá do průměru dobře vybavených telefonů. Výhodou oproti konkurenci by měla být cena. Suma 6 990 Kč včetně daně je konkurenceschopná.

Největším mínusem nového Siemensu je jeho displej, který je již dávno překonán. Siemensu S75 v bohaté výbavě chybí jen málo funkcí. Někdo může postrádat FM rádio nebo vestavěné stereo reproduktory. Tradičně pak chybí hlasové vytáčení a ovládání. Design telefonu také nemusí být každému po chuti, nám se však líbil. Siemens S75 je na trhu od ledna letošního roku.