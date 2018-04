Výborný comeback symbianu. Recenze Nokia 700

Nové symbianové kousky Nokie je tak trochu těžké od sebe odlišit. Modely 500, 600, 603, 700 a 701 mají stejný hardwarový základ a liší se jen dílčími změnami ve výbavě. Zatímco nejvyšší model 701 má 3,5 palcový displej a osmimegapixelový fotoaparát, typ 700 má 3,2 palcový displej a pětimegapixelový foťák.

Důležitější je fakt, že sedmistovka přináší do střední třídy aktuální designový jazyk finského výrobce. Na rozdíl od trochu těžkopádného modelu 701 je novinka tenká, štíhlá a vzhledově atraktivní. Na trhu bude hrát vedle levnějšího modelu 500 pro Nokii asi nejdůležitější roli.

Oproti němu nabídne především atraktivnější design a štíhlou, kvalitnější, konstrukci, za trochu „luxusu“ si ale uživatel připlatí asi 2 800 korun. To znamená, že model 500 má daleko lepší poměr výkon/cena než typ 700, ale ani ten není za 7 490 korun špatnou volbou. Přinejmenším v něm ihned získáte nejnovější symbian, u pětistovky si na update počkáte.

Vzhled a konstrukce – štíhlá placička

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní displej

příjemné rozměry

atraktivní desing a kvalitní zpracování

propracované telefonní funkce

Proč nekoupit? podprůměrný fotoaparát

levnější alternativy Kdy? V prodeji Za kolik? 7 490 Kč

Nokia 700 je z hlediska konstrukce a designu asi nejatraktivnější ze současných symbianových nokií. Mohou za to nejen příjemné rozměry 110 x 50,7 x 9,7 mm, ale i kvalitní materiály a zpracování.

Příkladné je především slícování jednotlivých částí, spáry jsou minimální a v konstrukci nejsou žádná slabá vrzavá místa. Zadní kryt baterie je kovový a na místě drží jako přibitý, i když jeho pojistka jde příjemně zlehka. Kvůli sejmutí krytu se tak nemusíte s telefonem prát.

Na poměry dnešních dotykových placek je sedmistovka příjemně štíhlá (myšleno na šířku), takže skvěle padne do ruky. Je také nejtenčí ze současných modelů výrobce. To vše ještě v kombinaci s hmotností 97 gramů z ní dělá ideální mobil do téměř každé kapsy.

I z hlediska designu je sedmistovka velmi pozoruhodný kousek. Rozvíjí styl modelů 500 a 600 a dle očekávání je u ní design nejpropracovanější. Zaujme přísně plochá zadní i přední strana a neobvyklá „brada“ ve spodní části pod displejem a tlačítky. V tomto místě je sedmistovka asi o 1,5 milimetru tenčí a vzniklou plošku vyplňuje mřížka hlasitého reproduktoru.

Sedmistovka opravdu vypadá dobře a sluší jí to i v různých barvách. My jsme testovali šedou variantu, která je určena spíše konzervativněji zaměřeným zákazníkům. Lidé toužící po větší pozornosti si mohou vybírat mezi červenou a bílou.

Kombinací designu a rozměrů si sedmistovka zajistila, že má na trhu velmi málo konkurentů. Do zelí jí leze prakticky jenom androidí Sony Ericsson Xperia Ray, která se může chlubit podobnými kvalitami.

Displej a ovládání – Symbian se vyrovná konkurenci

Nokia 700 dostala do vínku nejnovější verzi operačního systému Symbian s označením Belle. Oproti předchozí Anně to není žádná revoluce, ale i tento drobný update stačí, abychom Symbian mohli konečně prohlásit za operační systém, který se plně vyrovná své konkurenci. Je škoda, že těch několik drobných úprav trvalo Nokii přes tři roky.

Ironií osudu tak je, podobně jako u špičkového modelu N9 s MeeGo, že firma dokazuje, že dovede dělat skvělý hardware i software vlastními silami ve chvíli, kdy tuto vlastní cestu opustila. Symbian tu ale přeci jenom s námi bude ještě několik let a tak jsou sedmistovka a Belle příslibem toho, že se zákazníci ve středních a nižších třídách mají nač těšit.

Systém se na první pohled od starších verzí příliš neliší, ale i u Belle se opět vylepšovala grafika, tentokrát výrobce nejvíc zapracoval na provedení všemožných widgetů. Už nemají pevně danou velikost a provedení, konečně mohou vypadat a fungovat tak, jak je potřeba. Widgety tak ze všeho nejvíc připomínají dnes velmi populární android.

Z Androidu si systém vzal také notifikační lištu v horní části obrazovky, lze ji odsud vytáhnout a dostat se tak rychle k ovládání bezdrátových technologií nebo ztlumení vyzvánění. U lišty nám jen trochu vadí, že se tu nezobrazují třeba upozornění na nové e-maily a zprávy. Především o nových e-mailech stále nedává systém vědět dostatečně, žádná ikona ve stavovém řádku, nekoná se třeba ani zobrazení počtu nepřečtených mailů u ikony e-mailové aplikace. Jediným způsobem upozornění je tak zavibrování a zazvonění telefonu při obdržení nové zprávy, následně pak musí uživatel kontrolovat třeba příslušný widget. Tento způsob ale na druhou stranu může řadě uživatelů vyhovovat, svítící signalizace nepřečtených mailů je nebude znervózňovat. Neberme tedy tento prvek jako úplný nedostatek systému, ale spíše jako vlastnost.

Inspirace v současnosti extrémně populárním androidem pokračuje i v samotném menu a v přístupu k němu. Namísto podivných kontextových tlačítek je naspodu úvodní obrazovky trojice ikon pro přístup k menu, telefonní aplikaci a k volbám základního nastavení plochy. V menu a aplikacích se pak objevují potřebná kontextová tlačítka. Většinou tu najdeme klávesu zpět a menu, objevíme tlačítko hledání nebo možností sdílení souborů, jednoduše podle aktuální potřeby. Prosté, funkční.

Menu samotné přišlo o svou složitou strukturu s řadou často nelogicky vnořených složek a položek. Zarytí symbianisté tak mohou lamentovat, že se Nokia vydala cestou nekonečného skrolování nepřebernou řadou ikon. Jenže takový je dnes trend. Všechny programy tak tedy najdeme hezky v jednom zobrazení. Složky ale Nokia nezrušila úplně, uživatel si je stále může vytvářet a následně do nich může přesouvat, co se mu zachce. Ten, kdo je ze symbianu zvyklý na složky, je může u sedmistovky využívat dál, jen mu bude jejich vytvoření zpočátku chvíli trvat.

Důležitým faktorem je také fakt, že Symbian Belle je tu příjemně svižný a zcela stabilní. Třeba zmiňovaná konkurenční Xperia Ray s Androidem je přeci jenom o něco rychlejší především při spouštění aplikací nebo při jejich přepínání, ale sedmistovka o mnoho nezaostává. Rozhodně není rozdíl v uživatelské přívětivosti tak zásadní, abychom se nechali od používání telefonu odradit.

Za výrazným zrychlením systému nestojí pouze jeho další softwarové doladění, ale také kvalitní hardware. Nokia 700 je poháněna gigahertzovým procesorem a podle všeho by měla disponovat 512 MB RAM (na rozdíl od pětistovky s 256 MB RAM).

Na poměry dnešních obřích dotykových mobilů má sedmistovka relativně malý displej , úhlopříčka 3,2 palce ji opět pojí s Xperií Ray. Rozlišení zůstává typicky symbianové, tedy 360 x 640 pixelů. Na dané úhlopříčce je rozlišení hezky jemné a uživatel velký rozdíl oproti 800 x 480 u androidí Xperie příliš nepozná. Důvodem pro tento fakt je možná i to, že si symbian možná o něco lépe poradí s vyhlazováním písma i linek.

Displej používá technologii AMOLED a tak mezi jeho přednosti patří živé barvy a výborné podání černé. Displej je také velmi dobře čitelný na přímém slunečním světle, i tady zaslouží Nokia pochvalu. Z jiných systémů převzal Symbian Belle i tu vlastnost, že displej je v pohotovostním stavu zcela vypnutý. Z Belle tak zmizely populární hodiny, které řada nokií uměla v pohotovostním stavu na jinak potemnělém displeji zobrazovat. Důvod pro absenci této funkce ale asi musíme hledat v tom, že některé nové symbianové modely používají displej s technologií IPS, a ten může mít buď rozsvícené všechny body nebo žádné, takže vykreslování hodin jen na jeho části nepřipadá v úvahu.

Pro úplnost dodejme, že kapacitní displej podporuje technologii multi-touch a že jej kryje sklo Gorilla Glass, které by mělo být odolné proti poškrábání. Nám se ale během testu podařilo mu několik drobných šrámů uštědřit, do kapsy s klíči tak sedmistovka rozhodně nepatří.

Baterie – běžný den i víc

Nokia 700 dostala baterii s kapacitou 1080 mAh, což není ani málo, ani mnoho. Větší baterie se jednoduše do tenkého těla nevešla. Praktická výdrž tak osciluje kolem obligátního jednoho dne využívání telefonu naplno. O největší spotřebu energie se opět stará synchronizace s e-mailovými schránkami. Pokud ji nepoužíváte, můžete se u sedmistovky těšit na pohodové dva dny na jedno nabití, s přimhouřením oka a jen občasným využíváním telefonu se pak můžete dostat i na tři dny. A to není špatný výkon.

Telefonování a SMS - řada zlepšení a ponechání toho dobrého

Jestli se mohla kdy konkurence od operačního systému Symbian učit, tak to bylo v oblasti telefonování a práce se zprávami. Symbian byl vždy stavěn jako telefonní systém, takže nezapomíná na základní funkce, které u konkurence musíme řešit složitěji.

Telefonní aplikace tak nejen že umí vytáčet telefonní čísla, ale rovnou pomocí slovníku T9 vyhledává v telefonním seznamu. Nechybí vyzváněcí profily a také možnost pomocí profilů filtrovat příchozí hovory. To je u řady konkurentů funkce naprosto neznámá.

U Symbianu Belle se také výrazně zlepšila práce se zprávami. Systém už totiž při zadávání textu neotevírá speciální zadávací pole s klávesnicí, které vás připraví o jakýkoli kontext. Pole se sice ještě místy objeví, ale v drtivé většině případů bylo eliminováno. Pokud tedy odpovídáte na zprávu, stále vidíte, na co odpovídáte. Sedmistovka umí zprávy řadit do konverzací, jak velí aktuální móda.

Virtuální klávesnice sedmistovky potěší možností vybrat si její rozložení, na výšku jsme tak používali klasickou telefonní klávesnici, u které lze používat slovník T9. Qwerty je totiž vzhledem k úzkému displeji poměrně stísněná. Naopak v režimu na šířku je qwerty klávesnice perfektní a nemáme proti ní výhrad. Velmi příjemná je i vibrační odezva při psaní, dá se nastavit v několika úrovních. Bohužel, nedá se vypnout nezávisle na vibracích, které telefon vydává při každé volbě položky v menu.

Pro práci s e-maily slouží poměrně kvalitní klient, který umí obsluhovat celou řadu schránek. Zatím se ale nenaučil zobrazovat všechny došlé maily v jednom proudu. Oproti Symbianu Anna jsme tentokrát neměli problém s certifikátem u nastavení firemního Exchange serveru. U něj jsme ale bohužel nenašli možnost, jak hledat na zprávách přímo na serveru, klient vyhledává jen v mailech v telefonu. Přitom třeba kontakty na serveru hledat umí. Klientu nedělá problém práce se složkami.

Na systému také musíme ocenit široké možnosti synchronizace kontaktů a dalších dat. Krom Exchange serveru si můžete kontakty také „postaru“ synchronizovat s Outlookem ve svém PC, to je dnes už téměř vyhynulá volba. Je tu také možnost synchronizace s on-line Nokia účtem, naopak třeba z Gmailu kontakty do telefonu stále nedostanete.

Organizace a data – obvyklý komplet

V oblasti organizace a datové výbavy nechybí modelu 700 prakticky nic, co se dnes považuje za standard. Je snad zbytečné opakovat, že HSPA, wi-fi, GPS nebo Bluetooth nemohou chybět, u Bluetooth jde o provedení 3.0.

Po stránce softwarové výbavy vyzdvihněme především Nokia Mapy s navigací zdarma. Dále je tu třeba slovník, klasické poznámky, úkoly a kalendář, záznamník zvuku, kalkulačka, aplikace pro práci se ZIP soubory, správce souborů nebo kancelářská aplikace Quickoffice, která možná trochu překvapivě umí Office dokumenty i vytvářet. Nechybí ani čtečka PDF souborů. Pokročilejší uživatel bude postrádat asi jen funkci wi-fi hotspot, sdílení připojení z telefonu je ale možné alespoň přes USB.

Telefon má 2 GB vnitřní paměti a standardně s ním není dodávána žádná microSD karta. Ta ale jinak může mít kapacitu až 32 GB. Dvě giga jsou dostatek pro základní mapy a celou řadu aplikací, které si mohou uživatelé instalovat z obchodu. Je tu i aplikace, které doporučuje nejpopulárnější a nejužitečnější tituly.

Zábava – foťák bez ostření

Ani v zábavní oblasti nemá Nokia 700 rozhodně špatnou výbavu, ale přeci jenom tu sem tam něco chybí. Rozhodně to ale není přístup na YouTube nebo na sociální sítě, byť na Facebook a Twitter se stále přistupuje přes zvláštního Ovi klienta a nejprve je tedy nutné se přihlásit ke svému Nokia účtu, až teprve potom k sociálním sítím.

Nokia také nabízí uživatelům aplikace jako je National Geographic, E! nebo CNN, které zajistí přístup k řadě informací z oblíbených zdrojů. Dále je tu aplikace pro přístup k filmovým trailerům, samotná videa lze přehrávat ve vestavěném přehrávači, který zvládne i některé moderní formáty. Součástí je FM rádio a hudební přehrávač, pro cestovatele aplikace Traveler. Telefon také nabízí přístup k hudební službě Shazam.

Náruživé hráče potěší přítomnost dvou populárních her Angry Birds (v provedení Magic, kde je nutno nové levely odemykat přes technologii NFC) a Fruit Ninja.

Naopak zklamáním bude fotoaparát sedmistovky. Rozlišení pět megapixelů není určitě špatné, je tu i přisvětlovací dioda. Jenže naopak stále chybí automatické ostření, které ztěžuje fotografování blízkých objektů. Takzvaný FullFocus dobře zvládá především krajinky a vzdálenější objekty, jenže to zase není typická doména fotomobilů.

Kvalita snímků je tak na průměrné úrovni a rozhodně najdete mezi konkurenty kousky s podstatně lepšími výsledky. Fotoaparát má poměrně příjemné ovládání s mechanickou spouští, takže pokud nemáte na fotomobil příliš velké nároky, sedmistovka nakonec poslouží celkem dobře.

Shrnutí – asi nejlepší symbian vůbec

Nokia 700 je vzhledem ke svým vlastnostem asi nejlepším současným symbianovým modelem. Typ 701 se sice může chlubit fotoaparátem s lepším rozlišením a o něco větším displejem, ale je také o dost nemotornější a v jeho prospěch nemluví ani vyšší cena.

Sedmistovka je na symbianový kousek až nezvykle příjemný přístroj, který se rozhodně nemusí bát konkurence. I přes malé úpravy v systému vlastně udělal Symbian obrovský skok kupředu a konečně za soupeři nezaostává, což je skvělá zpráva. Sedistovka se tak výborně používá a ponechává si některé dlouhodobé přednosti symbianu, jako třeba skvělé telefonní funkce a práci s kontakty.

Soupeři se tak musí mít před tímto modelem na pozoru. Za cenu 7 490 korun asi nejvíc sedmistovka zavaří krásnému Sony Ericssonu Xperia Ray, který můžeme považovat za opravdu jediného přímého soupeře. Sony Ericsson nabídne jemnější displej s horším podáním barev, minimálně o dvě třídy lepší fotoaparát a operační systém Adroid.

Velkým soupeřem pro sedmistovku ale bude také telefon z vlastních řad, model 500 totiž nabízí prakticky shodnou výbavu, jen jeho fotoaparát natáčí video v nižším rozlišení a chybí mu NFC. Pětistovka také není tak tenká a propracovaná z hlediska konstrukce a designu a prozatím má jen starší symbian Anna. Je ale o 2 800 korun levnější, takže většina zákazníků asi zvolí ji. Sedmistovku budou volit zájemci o luxusnější přístroj a rozhodně nezvolí špatně.

Nokia 700 a konkurence