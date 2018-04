Výbornou vychytávku má na stánku Ericsson. Je to skleněná deska, na kterou prstem kreslíte. To, co kreslíte, se objevuje na jiné skleněné desce, se kterou není ta předchozí deska nijak viditelně propojena. Už samo kreslení je velmi efektní, nebojte, nepřijdete o něj, uvidíte ho na videu v nejbližší době.