Vybitá baterie? Stačí pytlík plný energie z automatu a je po problému

Chcete si zavolat a na displeji mobilního telefonu pouze krátce spatříte varovnou hlášku informující o vybitém telefonu. Pak přístroj umře.

Klasícký scénař nejen filmových hrdinů ve vyhrocených situacích, ale i z běžného života smrtelníka. Mobicharger přišel s řešením.

Žádná bateriová nabíječka, klička či solární články. Pytlík velikosti plechovky od piva, avšak plochý a naplněný ne tak chutnou tekutinou, slibuje až šedesát minut hovoru či osm hodin pohotovosti.

A jak to funguje? Tím zázrakem je chemická reakce vyrábějící elektrickou energii. Životnost pytlíku může dosáhnout až pěti let, než obsah definitivně zkoroduje.



Vybírat můžete mezi celou škálou konektorů pro jednotlivé výrobce. Cena se pohybuje okolo pěti liber a zakoupit jej můžete při cestě do Londýna. Na letišti Gatwick dokonce tyto pytlíky prodávají i v automatech.