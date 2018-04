Vybírejte z překvapivě štědrých vánočních nabídek operátorů

Nabídky českých operátorů jsou oproti minulým letům štědřejší. Pro lepší orientaci jsme je rozčlenili do čtyř základních kategorií.

Pro předplacenkáře: ceny šly dolů

Výrazně letos můžete ušetřit, pokud používáte předplacenou kartu. Hned dva operátoři, O2 a v reakci na něj Vodafone, razantně snížili ceny volání i SMS právě u předplacenek. U obou shodně bude stát minuta volání 3,50 Kč a SMS 1,50 Kč. Vodafone navíc nabízí tarifikaci 60 plus 1, čímž se stává výhodnějším. Pro udržení tarifu ale zase musíte pravidelně dobíjet více.

Je třeba ale nezmeškat termín, do kterého je možno nabídku aktivovat. U O2 je to poslední den v roce. U Vodafone aktivují nabídku stávajícím zákazníkům automaticky. Doba, do kdy si ji mohou aktivovat noví zákazníci, zatím nebyla specifikována.

Liší se ovšem podmínky dalšího užívaní služby. U O2 musíte ihned začít dobíjet kredit, a to tak, abyste v každém kalendářním měsíci doplnili alespoň 200 korun. V opačném případě o tuto výhodnou nabídku nevratně přijdete. U Vodafonu je nabídka do konce března bez podmínek, od 1. dubna ovšem musíte každý měsíc dobíjet dokonce 300 korun. T-Mobile akci na předplacené karty nemá, v současnosti nabízí hovor z předplacené karty za 6,90 Kč za minutu a SMS za 2,90 Kč.

Volání: dvojnásobky minut, levný neomezený tarif, volné víkendy v síti

Vodafone ve vybraných balíčcích Tarifů na míru zdvojnásobil počty minut. Po aktivaci už platí výhoda na stálo, ale tarif je třeba aktivovat do konce roku. Za 362 korun je kombinace Internetu v mobilu, 50 SMS a nově 100 volných minut, za 552 Kč Internet v mobilu, 100 zpráv a 250 volných minut a konečně za 790 Kč Internet v mobilu, 100 SMS a 500 volných minut. Balíčky budou dostupné od 15. 11. 2011.

T-Mobile vsadil spíše na vlastní síť. Ti, kteří přejdou z Twistu na paušál, prodlouží si smlouvu se závazkem a nebo si novou se závazkem aktivují, mohou v roce 2012 využívat volání a SMS do vlastní sítě po všechny soboty a neděle zdarma. Ti, kdo nemají internet v mobilu, navíc v této době mohou i zkusmo zdarma brouzdat, a to do výše 50 MB dat.

O2 rovněž zdvojnásobuje počty minut ve vybraných balíčcích. Krom toho tyto balíčky obsahují i dvojitou porci SMS. Výhoda platí rovněž po celou dobu závazku. Aktivuje se novým zákazníkům nebo při přechodu na vyšší tarif nebo prodloužení stávajícího závazku.

Vodafone myslel i na ty, kteří volají opravdu hodně, a nebývale zlevnil neomezený tarif. Obsahuje neomezené SMS a volání a kromě toho Internet v mobilu naplno. Tarif lze aktivovat do konce roku za 1 490 korun. Tato cena už následně platí nastálo.

Internet: vyzkoušejte připojení v mobilu zdarma, stáhněte si aplikace

Letošní vánoční nabídky jsou také zaměřené na internet v mobilu. O možnosti vyzkoušet bezplatně internet o víkendu u T-Mobilu už byla řeč výše. Stejnou nabídku má i Vodafone. Oba operátoři navíc přechodně zdvojnásobují FUP u vybraných balíčků. Zajímavá je nabídka u T-Mobilu, kde platí v případě smlouvy na dobu určitou navýšení po celou dobu závazku.

S nabídkou aplikací zdarma přichází Vodafone. Každý víkendový den je k dispozici jedna užitečná aplikace do mobilu. Někdy i takové, které jsou normálně placené. Rozděleny jsou do tematických okruhů, například hry a zábava, mapy a doprava, knihy, četba a poslech, sociální sítě a zábava, počasí a zimní sporty nebo mnoho dalších.

Pro úplnost uveďme ještě počin T-Mobilu, který zákazníkům pod stromeček nadělil zrychlení datových tarifů v mobilu. Nové teoretické rychlosti jsou 10,8 Mbit/s pro stahování a 5,76 Mbit/s pro odesílání dat. Budou platit už nastálo.

Smartphony pořídíte pod stromeček levněji

Všichni tři operátoři rovněž zlevnili chytré telefony ve volném i dotovaném prodeji. U T-Mobilu vyjdou levně ty dotované, ale za cenu úvazku na dva nebo tři roky a navíc se službou Internet v mobilu Klasik.

I u O2 je z čeho vybírat. Pokud si zároveň objednáte Internet v mobilu s úvazkem na dva roky, dostanete ještě slevu ve výši 500 nebo 1 000 korun.

Slevy nabízí i Vodafone. Jejich výše závisí na celkové útratě, kromě klasických dotovaných cen ale ještě nabízí extra slevy ve výši 500 až 2 000 korun podle telefonu. Slevy platí pouze do 30. listopadu a nelze je kombinovat s neomezeným tarifem nebo s balíčky s dvojnásobným množstvím minut.