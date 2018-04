Vybírejte očima, plaťte telefonem

Chcete si koupit nové hadsfree k mobilnímu telefonu, hudební nástroj nebo nový automobil? Doslechli jste se, že je to možné pomocí mobilního telefonu? Zdá se vám to pohodlné a jednoduché? Záleží na tom, jak termín "Nákup přes telefon" pochopíte. Na billboardech a letácích se tento slogan nedávno objevil a nutí k představě nabídky zboží na displeji telefonu.

Většina uživatelů chápe princip nákupu přes telefon, ale jsou i tací, kteří si představují položky v mobilu, které následným potvrzením objednají. Pokud by se slogan měl dovést k dokonalosti, byl by to "Nákup přes internet pomocí mobilního telefonu". Telefon totiž kýžený produkt neobjedná, ale zaplatí.

K tomuto účelu slouží v současné době služba GSM banking provozovaná Paegasem. Pokud tedy zatoužíte po takovém netradičním nákupu, potřebujete telefon, který podporuje službu SIM Toolkit, SIM kartu s nastavenou službou GSM banking a musíte být klientem některé z pěti bank, které v této oblasti s Paegasem spolupracují.

Podporou SIM Toolkitu dnes disponuje většina mobilních telefonů, a to i z řady low-endů. Banky, které nabízí přístup k účtu pomocí mobilního telefonu, jsou Expandia banka, IPB, ČSOB, Poštovní spořitelna, Union banka. V této oblasti zejména Expandia banka nejvíce myslí na své klienty a kromě rozšiřování služeb jim nabízí i bezplatnou výměnu SIM karet na bankingové.

Pokud splňujete výše uvedená kritéria, můžete se směle vrhnout na stránky virtuálních "shopů" na internetu. Nejčastěji nabízené zboží je z oblasti elektroniky. Nejrůznější kabely, handsfree, hardware a další. Mimo to je možné zakoupit knihy, videokazety, spotřební zboží nebo dokonce automobily. Na internetu se setkáte i s inzertním obchodem.

Potom už stačí vybrat produkt dle libosti a zaplatit mobilním telefonem. Telefon s bankingovou kartou, kromě informačních funkcí, nabízí v menu položku pro převod částky z účtu na účet. Komunikace mezi telefonem a bankou je chráněna šifrovacím algoritmem. Tento princip je stejný ve vztahu ke všem bankám, liší se jen sada šifrovacích klíčů pro jednotlivé banky.

Internet a mobilní telefon již mají jistou spojitost prostřednictvím WAPu. Je nasnadě otázka, proč nelze uskutečnit nákup přes telefon právě díky této technologii. Možná zrovna proto, že komunikace přes WAP není zatím tak dobře zabezpečená, aby ochrana vyhovovala jak providerovi, tak uživatelům. O to zajímavější je, že v zahraničí se již s takovým WAPovým obchodem setkáme.

S vidinou výběru zboží na displeji telefonu se zatím můžeme načas rozloučit, ale s příchodem sítě třetí generace by tato myšlenka měla být realizována i u nás. Na nových komunikátorech, podle dostupných informací, by měl být virtuální obchod zabudován přímo uvnitř přístrojů. I kdyby se tak nestalo, HTML prohlížeč bude implementován přímo v telefonu a budeme tak moci nakupovat přímo z webu stejně jako dnes. Ovšem nákup i platba už proběhne pouze na jednom přístroji. Jak přesně bude tato služba vypadat a pracovat, to každopádně záleží na výrobcích, providerech a samozřejmě operátorech.