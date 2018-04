Vybíráme z katalogu navigací - GPSku můžete mít už za 5 tisíc

GPS navigace byla ještě před pár lety tajnou výbavou armádních vozidel. Časem se však dostala i do velmi drahých automobilů či výbav dobrodruhů. Dnes může mít GPSku úplně každý. Největší skupinu tvoří autonavigace, pořídit si však můžete také zařízení určené na kolo, turistiku nebo pro sportovní účely.

V dnešním přehledu se zaměříme čistě na automobilové navigace, tedy takové, jejichž primární použití je uvnitř vozu. Do přehledu jsme vybrali nejlevnější zařízení typu all-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit, a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Nejlevnější navigace na našem trhu:

Aytobe PG-63509 je velmi levný přenosný navigační přístroj do auta. Hlavním lákadlem je nízká cena, potěší však také citlivý GPS přijímač a poměrně kvalitní mapy České republiky od Tele Atlasu. Ovládání má některé mouchy, stejně tak jako hůře zpracovaná hlasová navigace v češtině. Mapy: Česká republika, východní Evropa, západní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 500 Kč



Navigon 3100 je základní model současné řady navigací Navigon. Designem příliš nezaujme, výbavou se však nemusí příliš stydět ani vedle svých dražších kolegů. Model 3100 je regionální verze, která nabídne mapové podklady České republiky a východní Evropy. Mapy: Česká republika, východní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 500 Kč



Dynavix Theta upozorní na úseky měření rychlosti a umožní také zadávání složitých tras pomocí průjezdních bodů. Inteligentní hlasová navigace pak upozorňuje pouze na důležité manévry. Mapy: Česká republika, východní Evropa, západní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 700 Kč



TomTom One Regional je základní model přenosných navigací tohoto výrobce. Verze Regional nabídne mapy České Republiky a vybraných okolních zemí. Mapy: Česká republika, východní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 790 Kč



Navigon 2100 je vedle leskle černé k dispozici také v moderní bílé, která by měla oslovit především mladší uživatele. Model 2100 je regionální verze, která nabídne mapové podklady České republiky a východní Evropy. Mapy: Česká republika, východní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 800 Kč



Navigon 3110 je základní model současné řady navigací Navigon. Designem příliš nezaujme, výbavou se však nemusí příliš stydět ani vedle svých dražších kolegů. Model 3110 je evropská verze, která nabídne kompletní mapové podklady 38 států. Mapy: Česká republika, východní Evropa, západní Evropa

Podrobné parametry Cena: 4 900 Kč



Mobilní satelitní navigace Airis 1v.2 obsahuje mapy 5 zemí včetně České republiky a navigační software Be-on-Road. Výborná je cena, intuitivní ovládání, nezaujalo nás ovšem hrubé zobrazení map. Mapy: Česká republika, východní Evropa

Podrobné parametry Cena: 5 000 Kč



Asus R600 nepostrádá vestavěný světelný senzor, který automaticky nastavuje podsvětlení LCD displeje ani podporu Bluetooth handsfree. Navíc se může pochlubit 4,3 palcovým širokoúhlým displejem. Mapy: Česká republika, východní Evropa, západní Evropa

Podrobné parametry Cena: 5 500 Kč



Mio C250 na první pohled zaujme svými rozměry. Tento kolibřík o hmotnosti pouhých 110 g je jednou z nejmenších a nejlehčích autonavigací na našem trhu. Přední strana obsahuje velký dotykový displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Mapy: Česká republika, východní Evropa, západní Evropa

Podrobné parametry Cena: 5 500 Kč