Vybíráme vhodný tarif - Děti by kupovaly předplacenku

Vánoční nákupní horečka se pomalu rozjíždí. Za reklamy utrácejí mobilní operátoři nehorázné sumy a už od začátku listopadu nás bombardují svými vánočními nabídkami. „Co do intenzity bude letošní vánoční kampaň zhruba stejná jako loňská, ale celkem utratíme o něco více, protože jsme začali o dva týdny dříve,“ říká Diana Dobálová z Eurotelu. Právě Eurotel loni vydal na sváteční propagaci nejvíce, přes 210 milionů korun, o něco méně T-Mobile a okolo 140 milionů Oskar.

V tomto seriálu vám poradíme, jaký vybrat tarif pro různé typy uživatelů. Jako první skupinu volajících, která se určitě stane tou nejčastěji obdarovávanou, jsou děti. U dětí a teenagerů je klasickým trendem to, že moc nevolají, ale spíš posílají textovky. Oproti tomu, jejich telefony nebývají zrovna low-endové. Rodiče budou muset před Vánoci trochu přitlačit na peněženku, aby udrželi status svého potomka ve školním kolektivu.

V tomto článku si nejprve probereme programy předplacených karet, které jsou pro naší dnešní cílovou skupinu najvýhodnějšší, už jenom kvůli jednoduché autoregulaci volání. Poté si projdeme operátorské nabídky, které se týkají předplacených karet a na závěr vybereme nejlepší mobil z předplacených sad operátorů. Upozorňujeme, že u naší cílové skupiny jde především o volání a posílání zpráv, takže záměrně nezmiňujeme datové tarify.

Předplaťte si mě, jsem vaše karta

Předplacené karty jsou oblíbeným startovním bodem pro uživatele mobilních telefonů. Tyto karty byly kdysi hlavním tahákem do mobilních sítí začínajících operátorů. Plaťte jen to, co provoláte, anonymita a žádné měsíční poplatky. To byly hlavní lákadla karet Twist, Go a Oskarty. Operátoři ale už neříkali, že jakmile se v mobilní síti svého operátora zabydlíte, začne vás lákat na levnější volání s tarifem.

Předplacenky mají samy o sobě několik tarifů, díky kterým si můžete nastavit ceny podle toho, jestli radši telefonujete nebo posíláte textovky. V rámci těchto tarifů se tak mohou objevit i hodně veliké rozdíly.

Vánoční nabídky u operátorů

Operátoři před Vánoci přišli se svým tradičním lákadlem - volnými minutami. Eurotel novým zákazníkům nabízí

dvacet volných minut měsíčně. K tomu ještě přidal nabídku malé Go sadu za zvýhodněnou cenu 25 korun, u které může zákazník získat při prvním dobití této Go SIM karty bonus ve výši 100 % dobíjené částky. Bonus může dosáhnout výše až 1000 Kč.

Kromě bonusového kreditu mohou zákazníci stále získat až 300 volných minut za 1 Kč měsíčně na volání po dobu 6 měsíců, či některou z dalších výhod – balíček 60 volných minut za 1 Kč měsíčně na půl roku, nebo 10 volných SMS pro každého, kdo tuto SMS hru bude hrát. Všichni noví zákazníci se také navíc mohou zúčastnit velké vánoční SMS hry. V této hře máte příležitost vyhrát jednu ze 3 hlavních výher - automobil BMW X3, nebo další atraktivní ceny.

T-Mobile dává ke svým novým TWIST sadám skoro tři tisíce volných minut. Ty platí ale jen na půl roku takže si jich užijete maximálně do června. V podstatě jde o padesát volných minut měsíčně, což už je na úrovni placených tarifů.

Oskar s tarify nijak mocně nehýbal. Jediné s čím přišel byla jeho Hodinová jízda. V jejím rámci nabízí hodinu volání do Oskara denně zadarmo . Ta se ale týká jen paušálních zákazníků a u našich školáků je to celkem zbytečná záležitost.

Podle čeho vybírat předplacenku?

Když budete kupovat telefon pro svého potomka, vybírejte podle jeho předpokládaných potřeb. Důležité pro vás bude, aby měl levnější volání do vlastní sítě, tedy do té, kterou máte i vy. Jestli je vaše dítko vášnivým posílačem textovek, bude lepší zamyslet se nad některou z modifikací programu se zvýhodněnými SMS.

I předplacené služby mají své programy. Oskar má dělení nejjednodušší. Buď si vyberete obyčejnou Oskartu a nebo Oskartu s flexisazbou, kterou získáte po provolání sedmi stovek měsíčně. Ceny volání se potom poněkud sníží. Eurotel má základní programy čtyři.

Programy se liší hlavně v cenách volání. Jeden z nich je speciální tarif pro vyznavače textové komunikace. T-Mobile má zásadní programy tři. Jeden z nich je dokonce i s měsíčním paušálem. Detailně si můžete prohlédnout ceny volání a užívání v tabulce níže.

T-Mobile Twist Standard T-Mobile Twist Extra T-Mobile Twist SMS Oskarta Oskarta s Flexi ET GO

**** ET GO Special ET Fun GO ET Quatro GO Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 /7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 / 1*** 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 2 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* Volání na T-Mobile v noci

**SMS do Oskara

*** Volání o víkendu

**** Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Těžko radit co je lepší

Je dost těžké poradit jakého operátora vybrat. Obecné pravidlo zní tak, že by se měl vybírat takový operátor, kterého má nejvíce lidí, se kterými by měl obdarovaný nejčastěji komunikovat. Volání do vlastních sítí udržují všichni tři operátoři u předplacenek výrazně levnější než do sítí ostatních. Můžeme vám jenom nabídnout informace, podle kterých se musíte rozhodnout sami.

O trochu lepší je situace v oblasti telefonů. V předplacených sadách můžete levný koupit telefon i se SIM kartou a bez starostí ho zabalit a položit pod vánoční smrček.

Předplacené sady - Která je nejlepší?



T-Mobile - Velký vklad do začátku

T-Mobile se na Vánoce přichystal v rámci svých možností. Jako vždycky očekává velký nárůst prodeje nejlevnějších předplacených sad, ke kterým navíc přidává skoro třítisícový kredit. Za 2999 korun bude můžete koupit Twist sadu s Nokií 3410 nebo Siemensem A57. Jako bonus získá zákazník kredit ve výši 2998 Kč.

Jestli ale chcete svou ratolest potěšit něčím lepším, a motivovat jej například ke zlepšení studijních výsledku v lednu příštího roku, budete patrně vybírat mezi telefony s barevným displejem. Sada obsahující telefon Nokia 3100 přijde zákazníka na 4499 Kč. Při volbě sady s přístrojem Siemens CT65 zákazník zaplatí 5299 Kč. Ve všech sadách je na předplacené kartě nastaven tarif Twist Standard.

model tarif cena s DPH Nokia 3410 - 3M Standard 2999 Siemens A57 -3M Standard 2999 Nokia 3100 Standard 4499 Siemens CT 65 Standard 5299 Nokia 3410 SMS 1999 Siemens A57 SMS 1999 Sony Ericsson T230 Standard 3499 Sagem myC-4 SMS 3999 Motorola C550 Standard 4999 LG C1200 SMS 4999

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

První čtyři telefony v sobě obsahují kredit 2998 korun z vánoční nabídky.

Eurotel - Balíčky a zase balíčky

Eurotel připravil pro nové zákazníky služby Go, speciální vánoční edici Go sad. Při zakoupení kterékoliv vánoční Go sady s telefonem získáte automaticky nárok na balíček 20 volných minut za korunu měsíčně po dobu půl roku. V nabídce se kromě klasických GO telefonů objeví i Samsung E300.

model cena Nokia 3410 1995 Nokia 3510i 3245 Nokia 3100 3995 Sony Ericsson T105 2995 Siemens A57 1995 Siemens A60 2295 Siemens A65 4495 Samsung X450 5495 Samsung E300 8245

Ceny jsou včetně 19% DPH.

Oskar - Nadupaná sada jede

Jedním ze dvou zásadních dárků, který operátor nabízí svým zákazníkům, je Oskarova Nadupaná sada. "Je určena zejména pro ty, kteří byli zvyklí na předplacenou kartu, a rádi si udrží svou nezávislost," říká Petr Šindler z Oskara.

Nadupaná sada obsahuje telefon za zvýhodněnou cenu, 10 volných minut měsíčně po šest měsíců do všech sítí v ČR a odpuštění měsíčního paušálu také po dobu prvního půl roku. Po uplynutí prvních šesti měsíců zůstanou zákazníkovi standardní podmínky tarifu Rozjezd Naplno s měsíčním paušálem 59,50 korun. K Nadupané sadě dostanete samozřejmě i dárek - kapesní rádio.

Oskar sice nenabízí v akci předplacenou sadu, ale na druhou stranu to může být pro vás a vašeho potomka test důvěry. Jestliže zvládne hospodařit i s paušálem, můžete mu jej po půl roce užívání ponechat.

Typ Nadupané sady Cena Počet volných minut měsíčně na prvních 6 měsíců Měsíční paušál na prvních 6 měsíců Rozjezd Naplno s telefonem

Siemens A 57 1 977 Kč 10 0 Rozjezd Naplno s telefonem

Nokia 2300 2 477 Kč 10 0 Rozjezd Naplno s telefonem

Siemens C65 3 877 Kč 10 0

Ceny jsou včetně 19% DPH.

Co tedy vybrat?

Jak jsme již napsali, volba operátora u předplacených karet záleží spíš na tom, přes koho voláte vy, jako rodiče. Jaký telefon vybrat do ježíškovské punčochy? Můžete vybrat dvě možnosti. Jestliže váš synek či dcerka volá do aleluja, vyplatí se vám investovat do Nokie 3100 od T-Mobile, kde za čtyři tisíce máte i tři tisíce volných minut. Ty se ale musí provolat do června příštího roku. Proto zvažte, jestli se vám taková investice vyplatí. Skromnějším dárkem by byl Siemens A57, který sice nemá barevný displej, ale na volání a posílání textovek bohatě stačí.

Pro extrémně hodná nebo rozmazlená děcka mohou rodiče zainvestovat do Samsungu X-450, který už celkem úspěšně splňuje parametry stylového telefonu pro mládež.

Jakou kombinaci programu a telefonu byste zvolili pro své dítě?