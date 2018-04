Vybíráme si, měníme a necháváme telefonní číslo

Číslo mobilního telefonu, narozdíl od jména či bydliště, lze mnohem snáz upravit k obrazu svému. Ještě donedávna považovala většina lidí požadavek konkrétního čísla za luxus a mnohdy i za zbytečnost, ale zvláštní akce různých operátorů, jež nabízejí výběr čísla zdarma, přivedly k volbě čísla mnoho nových zákazníků. Ovšem vybírat si číslo nebo ho měnit je celkem běžnou věcí, která může zajímat obyčejné i firemní zákazníky. Co v této oblasti nabízejí operátoři, kolik si za to účtují a na co se můžeme v rámci hrátek s čísly v budoucnosti ještě těšit?

Volíme si číslo



Proč by si vůbec někdo měl vybírat číslo? Důvodů existuje hned několik. Můžete prostě a jednoduše chtít takové telefonní číslo, aby si ho každý velmi snadno zapamatoval již na první poslech. Je to podobné, jako se zelenými informačními linkami, u nichž se firmy snaží najít co nejjednodušší kombinaci číslic (111 111, 123 456 apod.). Každý, bohužel včetně operátorů, si je vědom, že takové ideální číslo není jen tak obyčejná věc. Proto jsou tyto kombinace vedeny jako Zlatá čísla a získat je znamená zaplatit si, v případě Eurotelu a Oskara přes 5000 korun, u Paegasu jen 2659 Kč. Výjimku tvoří pouze zvláštní nabídka Eurotelu, který přidává jakékoliv číslo, dokonce i Zlaté, zadarmo k aktivaci, pokud odcházíte od jiného operátora. Oskar rozdával čísla s novou předvolbou 077, ovšem kromě zlatých čísel, které si raději schoval pro firemní klientelu.

Naproti tomu libovolné jiné číslo, které si vyberete dle svého uvážení, vás bude stát jen 1050 (Eurotel, Paegas), respektive 2100 korun (Oskar). Přestože se může zdát naprosto zbytečné platit za volbu čísla, když nebude nijak zvláštní, důvody pro tento postup se najdou. Například můžete do číslic zaklít své jméno - tedy převést ho tak, jak by se napsalo na numerické klávesnici mobilního telefonu. Třeba jméno DANIEL by vypadalo takto - 326435. Kombinaci můžete tedy volit podle jakéhokoliv slova o šesti písmenech nebo se můžete nechat inspirovat datem narození.

Ať už si budete přát číslo obyčejné nebo Zlaté, počítejte s tím, že nemusíte uspět. Operátor, který má již téměř tři miliony vydaných SIM karet, má nyní přeci jen výběr čísel poněkud omezený. Oskar je na tom sice lépe, ale zase má k dispozici méně předvoleb. Musíte tedy doufat, že vaši vysněnou kombinaci číslic zatím nikdo nemá.

Číslo mám, ale chci nové



Se svým telefonním číslem si však můžete hrát, i když už nějaké máte. Pokud se ho totiž chcete zbavit, není nic jednoduššího, než zaplatit 1050 (nebo 1575 u Eurotelu) korun a vyfasovat nové. Počítejte ovšem s tím, že dostanete „nějaké“ nové, nebudete si moci vybrat. Jedině v případě, že si za tuto službu zaplatíte jako v případě zmíněném výše.

Možná opět někoho napadne, z jakého důvodu by si někdo měnil obyčejné číslo za jiné, stejně obyčejné. Problémy s předěláním vizitek a rozhlášením nového čísla mezi příbuzné, přátele a kolegy od tohoto kroku jasně odrazují. Přesto se najdou lidé, kteří si dobrovolně číslo změní. Například pokud je někdo neustále obtěžuje.

Služba Eurotel Paegas Oskar Výběr čísla 1050 1050 2100 Výběr čísla - Zlaté 5250 2659 5250 Změna čísla 1575 1050 1050 Neuvedení v seznamu 420 0 441

Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

Jdu jinam, číslo vám bohužel nechávám

Existuje však ještě jedna varianta úpravy čísla, která je však nechtěná, a lidé by se jí nejraději vyhnuli. Pokud totiž přecházejí od jednoho operátora k jinému, musí se rozloučit se svým dosavadním telefonním číslem. Jediným, alespoň částečným řešením může být právě koupě stejné kombinace, jakou jste měli u bývalého operátora. V takovém případě se vám změní jen předvolba, takže lidem snadno popíšete své nové číslo (asi takto: „prohoď 060X za 060Y, jinak je to stejné“). Tento postup je však podmíněn tím, že nikdo ze zákazníků vašeho nového operátora požadované číslo ještě nemá. Více o přechodu k jinému operátorovi si přečtete ve článku Měníme operátora snadno a rychle.

Tento problém by měla v budoucnu vyřešit přenosnost čísla. Ta totiž umožní zákazníkovi ponechat si celé své číslo. Přenosnost je jedním ze základních pilířů liberalizovaného telekomunikačního trhu a dobře fungujícího konkurenčního prostředí. Právě nutnost měnit telefonní číslo mnoho uživatelů odrazuje od přechodu k jinému operátorovi, byť by tím ušetřili na poplatcích za služby. V rámci pevných linek bude v ČR možné odnést si s sebou od operátora číslo již od začátku roku 2003. Přenosnost v mobilních sítích je však v České republice v nedohlednu, zákon zatím žádnou lhůtu zavedení nestanovil. Přitom v některých státech Evropské unie již přenosnost mezi mobilními operátory funguje, v některých bude dokonce od roku 2003 povinná i přenosnost mezi mobilními a pevnými sítěmi. Přenos mezi mobilními sítěmi zavedla nedávno například Austrálie.

Hoďte si kostkami nebo se řiďte šťastnými čísly



Při svých hrátkách s čísly se můžete nechat ovlivnit čímkoliv - datem vašeho narození počínaje přes náhodu (ušetříte za výběr) až po touhu být zajímavý (a platit velké peníze za čísla typu 666 999). Všechny tyto drobnosti jsou však v porovnání s přenosností přeci jen vedlejší. Ale protože její spuštění je zatím ještě mnohem dál než ve hvězdách, nezbude nám zatím, než si alespoň vybírat pěkná čísla s novými předvolbami 07x.