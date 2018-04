Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena nad 10 tisíc (část III.)

Dell

Společnost Dell, která své produkty prodává zásadně přes internet, má v nabídce dvě řady kapesních počítačů. O modelu X30 jsme již informovali v přehledu PDA do deseti tisíc, kam se nejlevnější varianta vešla. Existují ještě dvě další, všechny se navzájem odlišují vesměs jen výbavou (buď bez, či s Bluetooth/Wi-Fi) a taktem procesoru. Pokud se chcete podívat na rozdíly mezi jednotlivými modely, navštivte stránky výrobce.

Daleko větší rozdíly jsou mezi řadou X50. V té jsou nabízeny rovněž tři kapesní počítače, dva označované jako X50, třetí, nejvýkonnější, nese jméno X50v.

První dva modely X50 od sebe odlišuje takt procesoru (416MHz vs 520MHz), velikost paměti (64MB RAM mají oba, výkonnější však má 128MB ROM, na úkor 64MB u pomalejšího) a také absence Wi-Fi u levnější varianty. Oba modely mají naopak Bluetooth a dva sloty na paměťové karty (CF a SD/MMC).

Displej je u X50ky pouze 3,5 palcový QVGA s rozlišením 240 x 320 bodů.

Zařízení jsou vybavena operačním systémem Windows Mobile 2003 SE, k dražší verzi je dodávána kolébka.



Pokud zatoužíte po tom nejvýkonnějším, co v současné době existuje, pak je tu model Dell X50v. Jeho procesor Intel XScale je taktován na 624MHz. PDA jako jedno z prvních obsahuje 16MB grafický akcelerátor Intel 2700G, který umožní například hraní 3D her. Dvě jsou ostatně přiloženy v balení.

Model je vybaven VGA dislplejem o úhlopříčce 3,7", schopným zobrazit informace v rozlišení až 480 x 640 pixelů.

Ve výbavě nechybí BT ani Wi-Fi, paměť má velikost 64MB RAM a 128MB ROM. Zařízení má i video-out podporu.



Toshiba

Společnost Toshiba v současné době prodává v Česku oficiálně dvě řady svých kapesních počítačů s cenou nad deset tisíc korun. První z nich je model e400. Zařízení kromě výkonu v benchmarcích ničím výrazně nevyniká, procesor má takt 300MHz, paměť velikost 64MB RAM/16MB ROM. Displej je klasický QVGA, operační systém Windows Mobile 2003. K dispozici jsou dvě verze - výkonnějšímu modelu nechybí Bluetooth či Wi-Fi konektivita, paměťové karty je možné vkládat do SD/MMC slotu.

Rozměry modelu jsou spíše menší, potěší tenkost zařízení, váha průměrných 137 gramů. Baterie je typu Li-Ion o kapacitě pouhých 980mAh.

Výkonnějším modelem Toshiby je PDA e800. To je dodáváno ve dvou variantách, buď s Bluetooth, nebo s Wi-Fi. Obě verze stojí přibližně stejně, kromě absence jednoho z bezdrátů se od sebe nijak neliší.

Zařízení je vybaveno procesorem Intel PXA263 o frekvenci 400MHz, pamětí 128MB RAM a 32MB ROM.

Čtyřpalcový VGA displej umí zobrazit rozlišení až 480 x 640 bodů.

Zařízení nechybí dva sloty CF a SD/MMC pro paměťové karty, baterie má slušnou kapacitu 1320mAh. Zařízení je poměrně robustní a váží téměř 200 gramů, což je daň za velký displej.

V balení nechybí u tohoto modelu kolébka.

Model e800 za svoji cenu nezklame, ale ani výrazně nepřekvapí. Proto je na vás, zda si při případné koupi vyberete model Toshiby, nebo dáte raději přednost výkonnějšímu a ne o moc dražšímu Dellu X50v či jiným značkám, například HP, Aceru či Asusu, také s VGA displejem.

Kolik stojí?

Model Cena zařízení v Kč s DPH X50 416MHz 12.852 X50 520MHz 14.637 X50v 19.040 e400 10.200 e400 (BT/Wi-Fi) 13.600 e800 18.500

Tímto náš předvánoční přehled kapesních počítačů končí. Popis byl pouze stručný a proto před koupí PDA doporučujeme pročíst co nejvíce recenzí zařízení, případně diskusní fóra, kde se dá dozvědět spousta zajímavých informací. Rovněž není od věci zjišťovat cenu u různých prodejců - ta se může lišit až o tisíce.

A opět připomínáme - i na koupi PDA se dá ušetřit tím, že neinvestujete do nového zařízení, ale třeba do lehce použitého. Přehled prodávaných modelů naleznete například na našem serveru Jarmark.cz.