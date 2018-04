Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena nad 10 tisíc (část I.)

Po včerejším přehledu PocketPC kapesních počítačů na českém trhu stojících do deseti tisíc včetně daně vám dnes přinášíme seznam modelů s cenou nad tuto hranici. Protože takovýchto zařízení je opravdu mnoho, začneme výrobci ASUS, Yakumo a FSC. Další den si přiblížíme produkty Dellu, HP a Toshiby.

Co za své peníze dostanete?

V cenové kategorii nad deset tisíc korun je zcela běžnou výbavou Bluetooth či Wi-Fi (případně obojí). Baterie má větší kapacitu než ve srovnání s low-endovými přístroji. Výjimkou nejsou ani modely s GPS navigací, případně zařízení kombinující PDA s telefonem (nepočítáme MDA apod.). Rovněž se můžeme setkat s VGA displejem, díky němuž lze kapesní počítač v mnoha případech využívat jako náhražku za notebook. Nejeden výrobce integroval do svých high-endových zařízení také digitální fotoaparát. Ten má sice lepší kvalitu, než jak je tomu v případě většiny mobilních telefonů, 1,3MPix snímač však stále nestačí na kvalitní fotografie.

ASUS

V nabídce high-endových modelů má společnost ASUS na českém trhu hned dva zástupce. Prvním z nich je model ASUS MyPal A716. Ten je vybaven jak Bluetooth, tak Wi-Fi bezdrátovým rozhraním. Nechybí výkonný 400MHz procesor a paměť po 64MB RAM i ROM. PDA je slušně vybaveno i sloty, zařízení obsahuje dva dva - pro CF i MMC karty. Baterie je na tom velmi slušně - dodáván je výměnný Li-Ion akumulátor o kapacitě 1500mAh.

Daní za výbavu je váha PDA, která činí téměř 200 gramů. S ní si nezadá velikost zařízení - výška přes 13cm, hloubka téměř 18mm.

Druhým modelem ASUSU je špičkově vybavený MyPal A730. Ten je dodáván s poslední verzí OS Windows Mobile, pohání jej procesor Intel PXA270 o taktu 520MHz, velikost paměti je 64MB ROM a 128MB RAM. MyPal A730 je prvním modelem ASUSu s VGA displejem, jeho úhlopříčka je téměř 10 centimetrů.

Ve výbavě nechybí dva sloty pro paměťové karty, baterie je typu Li-Pol o kapacitě 1100mAh. PDA má integrován také 1,3MPix fotoaparát s bleskem.

I přes svoji výbavu (BT a Wi-Fi) si PDA zachovává příjemné rozměry i váhu (170 gramů).

Naším doporučením je model MyPal A730. Za svoji relativně nízkou cenu (ve srovnání s ostatními VGA zařízeními na trhu) totiž nabízí velmi mnoho. Zamrzí jen, že v nabídce není také verze bez fotoaparátu, který bude pro mnoho uživatelů kvůli nekvalitě pořízených snímků draze zaplacenou zbytečností.

Yakumo

Společnost Yakumo je na trhu kapesních počítačů známa zejména svými zařízeními kombinovanými s GPS. Nejinak je tomu u prvního ze dvou prodávaných modelů. Yakumo Delta je starší, ale také levnější model této společnosti. Má pomalejší procesor Intel PXA255 o taktu 300MHz, avšak operační systém Windows Mobile 2003 (nikoliv však SE). Výhodou je vcelku dobrá výdrž na Li-Ion akumulátor o kapacitě 1350mAh - ten je však nevyměnitelný.

Nesporným plusem je integrace s GPS, odpadá tak dokupování přídavných modulů.

Ve srovnání s novějším Yakumo Omikron je model Delta méně "pohledný", a to především kvůli velikosti GPS přijímače. Omikron jej však neobsahuje, za to kombinuje PDA s telefonem a je z něj vcelku levný komunikátor. Jeho nectností je nízká výdrž na dodávaný akumulátor (viz naše recenze), potěší dodáváná výbava i cena zařízení. Integrovaný fotoaparát budí svojí kvalitou spíše úsměv.

Modely společnosti Yakumo zaujmou především ty uživatele, kteří hodlají využívat dvě zařízení a chtěli by je případně integrovat v jedno. Pokud uvažujete o PocketPC a GPS, neměl by při posuzování modelů chybět právě Yakumo Delta, plánujete-li koupi komunikátoru, nemusel by být špatnou volbou Omikron. V době, kdy je na trhu MDA III a očekává se pád předchozích verzí je však dobré počkat a případně zakoupit spíše tato zařízení, která jsou plnohodnotnými komunikátory.

Fujitsu-Siemens

Německá společnost FSC nabízí v segmentu PDA nad deset tisíc korun hned několik zařízení. Prvním z nich je Pocket Loox 610. To je dodáváno buď s Bluetooth, nebo s BT a Wi-Fi. Procesor dosahuje taktu 400MHz, paměť je dostatečná - 64/128MB ROM/RAM. Nechybí dva sloty - pro SD/MMC a CF karty. Výhodou je dodávaná velkokapacitní 1500mAh baterie, méně pozitivní pak váha zařízení, která v případě kombinovaného BT/Wi-Fi činí 205 gramů (u modelu s BT 197g).

Současně je model Loox 610 nabízen za celkem přijatelnou cenu, pokud tedy potřebujete zařízení zvládající oba bezdrátové protokoly, jistě o něm popřemýšlejte.

Druhým modelem FSC je špičkový Pocket Loox 720. Kromě výkonného procesoru XScale PXA272 o taktu 520MHz je zařízení vybaveno BT/Wi-Fi bezdrátovými technologiemi. Model o váze 170 gramů může směle posloužit jako náhražka notebooku, a to díky 3,6 palcovému VGA displeji. Ve výbavě nechybí také integrovaný 1,3 megapixelový fotoaparát s bleskem, dva sloty pro paměťové karty či výkonná 1640mAh baterie.

Model Loox 720 je, stejně jako další VGA zařízení na trhu, poměrně drahou záležitostí. Pokud toužíte po zařízení s VGA displejem, může být Loox dobrým adeptem, v opačném případě doporučujeme ještě chvíli počkat, až bude toto či jemu podobná zařízení o něco levnější. Pokud byste přesto chtěli model řady 700, je tu Loox 710. Ten má pouze 416Mhz procesor, avšak také jen QVGA obrazovku o rozlišení 240x320 bodů. Za to je jeho cena ve srovnání s vyšším bratříčkem 720 o několik tisícovek nižší.

Kolik stojí?

Ceny popisovaných zařízení jsou stanoveny průměrem z několika českých obchodů. Mohou být odlišné o několik set korun, někteří prodejci však k PDA nabízejí doplňky zdarma jako fólie, slevy na další příslušenství či plnou lokalizaci zařízení.

Zařízení Cena v Kč s DPH ASUS MyPal A716 13.000 ASUS MyPal A730 15.100 Yakumo Delta 12.000 Yakumo Omikron 13.500 FSC Loox 610 12.200 (BT+Wi-Fi - 13.000) FSC Loox 720 17.900 (Loox 710 - 15.000)

Zítra se podíváme na zbývající zařízení, těšit se můžete například na modely se snímačem otisku prstů a další.