Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena do 10 tisíc

Přinášíme vám první část přehledu kapesních počítačů na platformě PocketPC, které jsou dostupné v Česku. Začneme článkem věnujícím se kapesním počítačům do 10 tisíc korun včetně DPH. Takováto zařízení bohatě postačí nejen začínajícím uživatelům PDA, ale i těm, kteří chtějí využívat mobilní internet či si zahrát nejnovější hry. Nepochodí naopak ti, kteří plánují sáhnout po PDA jakožto náhražce za notebook - VGA displej se v této kategorii nekoná.

Acer

Společnost Acer na našem trhu příliš velké zastoupení kapesních počítačů nemá. V současné době se dají koupit dva modely - starší n10 a před pár měsíci představená n30ka.

Model n10 je oproti n30 alespoň v nečem vybavenější, proto se jeho cena drží a je o něco vyšší, než v případě novějšího zařízení. Kvůli větším rozměrům je design střídmější, nejedná se o elegána jako v případě modelu n30. Oproti němu nabízí více slotů a Li-Pol baterii, která vydrží až 12 hodin. Alespoň papírově lepší je také procesor, i když o zanedbatelných pár desítek megahertzů. V případě modelu n30 se však jedná o použití novějšího a výkonnějšího Samsungu. Model n30 také, narozdíl od n10ky, obsahuje Bluetooth čip.

Pokud zatoužíte právě po modelu této značky, je rozhodnutí na vás, zda upřednostníte starší, ale vybavenější zařízení, nebo model n30, který je však dle našeho názoru pohlednější, podporuje BT, SDIO či USB host 1.1 (lze připojit další USB zařízení) a se svými 130 gramy (oproti 165g u n10) vám kapsu neutrhne.

Asus

Asus nabízí na našem trhu více PocketPC zařízení než Acer, v kategorii do 10 tisíc jen jedno z nich. Je jím model MyPal A620, vybavený procesorem Intel XScale 400Mhz, avšak pouze jedním slotem - na CF karty.

Výrobce nabízí hned dvě verze tohoto modelu, klasickou A620 doplňuje ještě model A620BT, vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth. Díky vysoké kapacitě akumulátoru vydrží toto PDA až 18 hodin provozu na baterie.

Dell

Společnost Dell svoji nabídku často mění. S trochou štěstí tak v případě zájmu seženete model X3, nyní je však na stránkách výrobce k mání pouze novější Dell Axim X30.

Do cenové hranice 10 tisíc se vešla pouze verze Standard, která je osazena procesorem X-Scale o taktu 312MHz a má dva sloty (SD a CF) pro paměťové karty. Baterie o kapacitě 950mAh je co se výdrže týče průměrná, váha 135 gramů je oproti některým "cihlám" příjemnou změnou. Za 100 korun si lze při konfiguraci výbavy tohoto kapesního počítače připlatit jeho lokalizaci do češtiny.

Další modely X30 společnosti, které jsou v nabídce též, mají kvůli integraci bezdrátových technologií či vyššímu taktu procesoru i vyšší cenu. To samé platí o novince X50.

Fujitsu-Siemens

Pokud se rozhodnete pro značku Fujitsu-Siemens, můžete v cenové kategorii do 10 tisíc volit pouze dva přístroje. Prvním je Pocket Loox 410, druhým Pocket Loox 420.

Rozdíl mezi nimi je nepatrný, největší v pomalejším procesoru (300 vs 400MHz) u prvního zařízení. V tomto případě doporučujeme kvůli velkému rozdílu v ceně koupi verze 410, pokud oželíte příslušenství jako kolíbku. Za své peníze dostanete moderní přístroj s 300MHz procesorem a 1100mAh baterií s výdrží přes 10 hodin. Zařízení podporující také Bluetooth navíc váží pouhých 125 gramů.

HP iPAQ

Největší zastoupení v této i ostatních kategoriích má tradičně společnost Hewlett-Packard se svými iPAQy. V cenové relaci do deseti tisíc korun jsou to hned tři přístroje. Modely iPAQ rz1710 a iPAQ H1930 jsou si až na design velmi podobné. Oba váží kolem 120 gramů, pohání je procesor Samsung o frekvenci 203MHz. Slot obsahují pouze jeden a to na MMC karty. Baterie je typu Li-Ion a vydrží 7-8 hodin provozu.

iPAQ rz1710 je modernějšího vzhledu, což lze poznat hned na první pohled. Pokud tedy budete volit mezi těmito dvěma zařízeními, můžete se řídit právě podle designu, výbava je téměř identická, model rz1710 má nejnovější systém Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition, který může u starších kousků H1930 chybět (pouze MWM 2003).



U některých prodejců můžete narazit ještě na starší iPAQ H2210.

Jeho cena je na hraně či lehce nad stanovených 10 tisíc a nejedná se o nejnovější přístroj. V době svého uvedení však spadal do střední třídy (na rozdíl od low-endových předchozích dvou modelů), čemuž odpovídá i výbava - modelu nechybí Bluetooth, v balení je k nalezení obal či kolébka. Procesor XScale Intel dosahuje frekvence 400MHz. Pro HP může hovořit právě rozšířenost iPAQů a s tím související množství doplňků a snadnost jejich sehnání.

NEC

Společnost NEC je na českém PDA trhu poměrně neznámou značkou. Svědčí o tom i jediný nabízený model, a to 200e. Ten je však již poměrně letitý, což dokládá hardwarová výbava - procesorem je Intel Xscale o taktu pouhých 200MHz. Nechybí slot pro paměťové karty MMC/SD, váha zařízení činí 129 gramů.

Vzhledem ke stáří přístroje jej však doporučujeme ke koupi pouze těm, kteří by tento model brali zejména kvůli líbivému designu, za stejnou či nižší cenu jsou k mání mnohem výkonnější a vybavenější zařízení.

Tímto jsme vyčerpali přehled PocketPC zařízení do deseti tisíc prodávaných na našem trhu. Čas od času lze v nabídce (zejména internetových) prodejců narazit na použité - testované PDA, jejichž cena je o něco nižší, než za nový přístroj.

Pokud vám nevadí použitá zařízení, vyplatí se zauvažovat o koupi PDA přes inzerát. Mnohdy jsou k mání zánovní či jen několik měsíců staré kusy, kterých se prodávající z různých důvodů (zejména při zjištění, že kapesní počítač nevyužijí či po koupi nevyhovujícího modelu) zbavují za ceny řádově o tisíce nižší ve srovnání s prodejními. Nezřídka kdy se tímto způsobem dá zakoupit PDA se záručním listem a v kompletním balení. Pokud tedy nemáte k takovýmto věcem vyložený odpor a plánujete koupi PDA, vyzkoušejte třeba službu Jarmark, kde jsou použité věci k mání.

Model Průměrná cena v Kč s DPH Acer n10 8.300 Acer n30 7.900 Asus MyPal A620 9.500 Dell X30 9.800 Pocket Loox 410 7.200 Pocket Loox 420 11.000 iPAQ rz1710 7.800 iPAQ H1930 8.300 iPAQ H2210 11.000 NEC 200e 12.000 (nejnižší 10.200)

Ceny popisovaných zařízení jsou stanoveny průměrem z několika českých obchodů. Kvůli tomu mohou být u jednotlivých prodejců odlišné o několik set korun, někteří z nich však k PDA nabízejí doplňky zdarma jako fólie, slevy na další příslušenství či plnou lokalizaci zařízení. Dell X30 prodává pouze samotný výrobce, proto je cena převzatá z jeho webových stránek.

V další části si popíšeme zařízení dostupná na českém trhu v cenové relaci od deseti tisíc výše.