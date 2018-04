Vybíráme mobil pro přítelkyně, manželky nebo milenky - vzhled na prvním místě

Zdá se vám, že jde pouze o tradiční stereotypy? Ne, ženy opravdu používají mobil jinak než muži a platí to jak pro hovory, tak při výběru přístroje. Například u T-Mobilu volají ženy průměrně o 18 sekund déle, u Vodafone je to velice podobné. „Ve věkové skupině 20 až 29 let je rozdíl dokonce půl minuty,“ říká Jakub Hrabovský z Vodafonu. „Ženy ale mají méně hovorů,“ dodává. Podobně je to s psaním SMS zpráv. Ženy v průměru píší o 20 zpráv měsíčně více, přičemž dlouhodobě se tento rozdíl nemění.

Ještě někdo pochybuje, že ženy se k telefonům chovají jinak než muži? Potom ho jistě přesvědčí statistika Vodafonu, u kterého si ženy nejčastěji kupují „véčka“, tedy telefony s otvírací konstrukcí. Jde o telefony Samsung X680, Nokia 6131 a Motorola KRZR K1, tedy cenově dostupné a vzhledově povedené modely.

Speciální modely se speciálními funkcemi

Hlavním hráčem na poli dámských telefonů je u nás Samsung, tedy pokud jde o výbavu. Specifické ženské funkce najdete u několika modelů z nabídky tohoto výrobce.

Vybrané modely v sobě ukrývají pro někoho dosud nevídané funkce. Jde například o editor, který ženy provede několika otázkami a odměnou jim bude informace, jaký typ vůně je pro ně ten pravý. Další funkcí, kterou najdeme u některých modelů, je biorytmus, kde stačí zadat datum narození, případně aktuální datum a výsledkem jsou křivky fyzické, citové a intelektuální hodnoty pro dané období. Setkat se můžeme také s výpočtem dnes tolik zmiňovaného Body Mass Indexu z poměru výšky a hmotnosti. Pokud je výsledek špatný, může majitelka telefonu ihned začít počítat kalorie v kalendáři k tomu určeném.

Nejvíce pro ženy užitečných funkcí nabízí Samsung E570. Má kupříkladu zajímavou funkci s názvem nákupní taška, do které si lze připravit plánovaný nákup. Nutno dodat, že sepsání nákupu na papírek je asi rychlejší, ale nikoliv tak stylové. Sportovně založené majitelky pak potěší krokoměr, který po zadání výšky a váhy uživatelky dokáže spočítat spálené kalorie a ušlou vzdálenost v km. Nezbytným doplňkem je pak menstruační kalendář. Praktická je možnost cokoliv v obchodě vyfotografovat a zadat k fotografii cenu.

Tyto speciální funkce však nejsou součástí výbavy každého z dámských telefonů. Při výběru je tak nutné věnovat pozornost, zda telefon, který se tváří jako ryze dámský, nenabízí jen běžné funkce. Pokud tedy o tyto speciální aplikace stojíte, je dobré si jejich přítomnost ještě před nákupem ověřit.

Mobil jako módní doplněk

Mobilní telefon je pro ženy nejen přístrojem pro komunikaci, ale také módním doplňkem. Ano, muže vzhled také zajímá, ale většinou není tím prvním, co je v obchodě zaujme. To ženy ocení, že klasickou černou a stříbrnou stále častěji nahrazuje růžová, červená, u některých modelů i jiné barvy. Dnes už není výjimkou, že se vybrané telefony prodávají v mnoha barevných variantách.

Doba výměnných krytů je však dávno za námi, nové telefony už tuto možnost neumožňují. Správné barevné provedení si u nových telefonů musíte vybrat už v obchodě.

Zatímco si muži rádi hrají, proto je pro ně důležitý telefon nabitý nejrůznějšími funkcemi, u žen je při výběru mobilního telefonu klíčem k úspěchu provedení. Nejde však jen o barvu. Ženám se líbí také méně tradiční konstrukční varianty, jako jsou tenké telefony, véčka nebo vysouvací modely. Výjimkou dnes nejsou ani telefony s krytem z leštěné oceli nebo potažené kůží.

Lehký do kabelky

Se vzhledem telefonu úzce souvisí také jeho velikost a hmotnost, která může být tím hlavním kritériem při výběru. Velké a těžké mobily nabité funkcemi ženy v drtivé většině neocení, naopak přístroj miniaturních rozměrů, který svou hmotností zbytečně nezatíží dámskou kabelku, může být tou správnou volbou.

Nejlehčí telefony na našem trhu váží přibližně 70 gramů, naopak špičkové multimediální mobily, po kterých prahnou spíše muži, mají hmotnost i více než dvakrát větší. A to je při každodenním nošení opravdu znát.

Jednoduché ovládání je základ

Zapomenout bychom ale neměli ani na jednoduché ovládání. Pro ženy je důležité, aby je práce s telefonem bavila, a ne jim přidělávala zbytečné starosti. Úplně stranou můžeme při výběru nechat telefony s otevřeným operačním systémem, pro ženy je důležitý často jen kvalitní fotoaparát a možnost přehrávání hudby v MP3.

Výhodou je kvalitní displej, který je vhodný pro prohlížení fotografií a příjemnější práci. Zapomenout bychom neměli ani na vyzváněcí melodie, které mají být alespoň polyfonní, ještě lepší je možnost vyzvánění ve formátu MP3.

Výrobci jsou si rozdílné poptávky u žen vědomi, a tak připravují telefony přímo pro ně. Někdy jde jen o speciální barevnou variantu běžného unisexového modelu, jindy je vzhled přístroje navržen přímo pro něžné pohlaví. Někteří výrobci jdou však ještě dál a nabízejí telefony, ve kterých najdeme speciální funkce přímo pro ženy.

Poslední, čím se odlišují ženy od mužů, jsou doplňky. Zatímco muži nejčastěji nosí mobil v kapse nebo v koženém pouzdře, ženy kupují víc doplňků. Mobil ukrývají nejčastěji v kabelce a aby se nepoškrábal, kupují na něj různá barevná pouzdra. Navíc mnohem častěji vybavují mobil různými přívěsky nebo šňůrkami.