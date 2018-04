Vybíráme mobil pod stromeček: zlatá střední třída (část II)

V druhé části velkého předvánočního přehledu mobilních telefonů s aktuálními cenami se podíváme na telefony střední třídy. V této cenové kategorii se již nacházejí výborně vybavené multimediální telefony, množství véček a také ryze stylové mobily. Limit této kategorie jsme stanovili do rozmezí cen mezi 4 000 Kč až 8 000 Kč včetně DPH.

V přehledu jsou uvedeny aktuální modely mobilních telefonů, které se oficiálně prodávají na našem trhu. Jelikož se ceny u obchodníků velmi různí, uvádíme doporučené maloobchodní ceny s DPH. To znamená, že se jedná o nejvyšší ceny, v mnoha případech nakoupíte levněji. Naopak obchodníkovi, který prodává dráž a nenabízí nic navíc, byste se měli vyhnout. Před Vánoci lze očekávat i širokou paletu speciálních nabídek, kde mohou být ceny výrazně nižší. Rozdělení telefonů podle kategorií se ale řídí doporučenými maloobchodními cenami, případně cenami u operátorů.

V přehledu jsou uvedeny i ceny u operátorů, ale jen za předplacené sady, nebo za nedotované telefony - uvedena je levnější varianta. V cenách je pak případně zahrnut i kredit v obvyklé výši, pokud není uvedeno jinak. V případě Oskara je vždy uvedena cena za telefon a cena za Oskartu. I v případě předplacených sad a nedotovaných telefonů jsou všechny ceny s DPH.

Všechny ceny jsou platné k 7. listopadu 2004. Nejvýhodnější cena u každého modelu je zvýrazněná.

Skoro ještě low-endy (od 4 000 Kč do 5 000 Kč)

Nejdříve se podíváme na telefony, jejichž cena nepřekročí 5 000 Kč. Telefony této cenové kategorie patří k nejprodávanějším, cena není o moc vyšší než u ryzích low-endů (viz první část přehledu), přitom výbava je již velmi slušná.

Pokud nemusíte mít úplné novinky, můžete mít v této cenové hladině již i telefony s vestavěným fotoaparátem. Jedná se o Motorolu E365, případně Siemens ST60. V obou případech se jedná o loňské modely a o telefony, které si obě známé značky nechaly navrhnout a vyrobit na Tchaiwanu. Telefony tedy mají trochu odlišné menu, než běžné modely obou značek. I další dva telefony s fotoaparátem v této cenové třídě pocházejí od Siemensu a Motoroly. Jsou to nové modely, Motorola se začne prodávat dokonce až v průběhu listopadu. Oba tyto telefony jsou již plody vlastního vývoje a výroby obou značek. Integrovaný fotoaparát má i Philips 355, což je vylepšená verze modelu 350, který byl uveden již v první části přehledu.

Zleva: LG C1200, LG G5300i, LG G5400 a Motorola E365.

Zleva: Motorola V180, nokia 3200, Nokia 2650.

Náš tip: Samsung X450 má dobrou výbavu a slušný barevný displej. Motorola V180 je zase jedno z nejlevnějších véček a vydrží na příjmu 14 dnů.

V ceně do 5 000 Kč seženete i několik véček. Začít můžeme u populárního LG G5400. To je atraktivní mobil s netradičně posazeným vnějším displejem na výšku. Podobnou cenu má i model LG C1200, který je ale výhradně určen pro T-Mobile a nemá vnější displej. O něco levnější je Motorola V180, která udiví výbornou výdrží baterie. Véčko v této ceně má i Nokia. Jedná se o model 2650, který má netradiční vhled a chybí mu vnější displej. Dalším véčkem je Samsung A800, který jako jediný má jen monochromatický hlavní displej. Tento model je již dva roky starý, stále je o něj ale zájem. Další Samsung, model X450, již má barevný displej, ale nemá displej vnější. A posledním véčkem je "ušaté véčko" Sony Ericsson Z200 s kulatým vnějším displejem.

Zleva: Nokia 6100, Philips 355, Samsung X450.

Dále si v cenové kategorii od čtyř do pěti tisíc můžete pořídit některý z klasicky koncipovaných mobilů s barevným displejem. Z korejské produkce je to LG G5300i. Displej telefonu patří v této kategorii ke špičce. Od Nokie si můžete pořídit starší ale populární model 6100.

Zleva: Siemens ST60, Siemens C65 a Motorola C650.

Zleva: Siemens SL55, Sony Ericsson Z200 a Panasonic G51.

Na závěr ještě dva stylové mobily. Panasonic G51 patří mezi úplně nejmenší mobily na trhu, jeho výbava je ale jen základní. Siemens SL55 je sice starší model, ale jako jediný v této třídě má vysouvací koncepci.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile: Oskar: Eurotel: Motorola E365 4 990 - - - Motorola C650 4 990 * - - - Motorola C550 - 4 999 - - Siemens ST60 4 490 - - - Siemens C65 4 990 5 299*** 4 477 5 495 Philips 355 4 990 - - - LG C1200 - 4 999 - - LG G5400 4 990 - - - Motorola V180 4 490 - - - Nokia 2650 4 440 - - - Sony Ericsson Z200 4 490 - - - LG G5300i 4 490 - - - Samsung X450 4 999 - 5 477 5 495 Nokia 6100 4 990 - 5 477 - Panasonic G51 4 490 - - - Siemens SL55 4 990 - - - Nokia 3200 4 990 - - 6 995

*Telefon bude v prodeji v průběhu listopadu; **v ceně je kredit 2 998 Kč; ***model označený CT65 a v ceně je kredit 2 998 Kč.

Solidní střední cesta (od 5 000 Kč do 6000 Kč)

Další várka telefonů patří do cenové kategorie 5 000 až 6 000 Kč. Zde si můžete vybírat třeba ze čtyř véček. Nejjednodušší je z nich LG C1100, což je varianta výše uvedeného modelu C1200 pro volný prodej. Telefony to nejsou úplně stejné, ale zhruba podobně vybavené – v obou případech jen průměrně. To Motorola V220 má i integrovaný fotoaparát a mnohem bohatší výbavu. Čtvrtým véčkem v této cenové hladině je Philips 630, což je rok starý model a z jeho výbavy stojí za zmínku především integrované rádio. Úplnou novinkou je Samsung X460, jedno z mála véček s integrovanou anténou.

Zleva: Nokia 7210, Philips 630, Philips 535 a Sagem myX-7.

Zleva: Samsung X460, Sony Ericsson T610 a Motorola MPx200.

Náš tip: Motorola MPx200 a Nokia 3650 mají nyní velmi výhodnou cenu. Siemens CX65 pak nezklame svou výbavou.

Z klasicky koncipovaných telefonů začneme u Nokie 7210, která nemá integrovaný fotoaparát. Dříve to byl úspěšný model, dnes již za konkurencí zaostává. Fotoaparát nemá ani Philips 530. Na trhu se ale spíš setkáte s zhruba stejně drahým modelem 535, který již fotoaparát má. První z obou Philipsů má ale navíc rádio. Všechny další mobily klasické koncepce již fotoaparát mají. Velmi příznivou cenu má dobře vybavený Sagem myX-7 a také Siemens CX65. V obou případech se jedná o letošní novinky. Těmi pak rozhodně nejsou Sony Ericsson T610 a Nokia 3200. Sony Ericsson je dnes již legendární model, to „papírková“ Nokia se takového úspěchu nedočkala. Již rok starý je i Alcatel OT735i, který má na trhu již i nástupce, model OT756. O tom ale až v další kapitole, je totiž dražší.

Zleva: Siemens CX65, Nokia 3650 a Alcatel OT735i.

Zleva: LG C1100, LG G7050 a Motorola V220.

Velmi výhodnou koupí je LG G7050. Tento vysouvací mobil se začal prodávat na jaře a původně stál téměř dvakrát tolik, než dnes.

Cenová kategorie od pěti do šesti tisíc přináší i první dva chytré telefony. To znamená telefony s otevřeným operačním systémem. Nokia 3650 je dobrý mobil, jen má divnou klávesnici. Operačním systémem je v tomto případě Symbian. Motorola MPx220 naopak používá operační systém od Microsoftu a je to véčko. Nemá sice fotoaparát, jinak je ale její výbava velmi dobrá. Telefon ještě v říjnu stál okolo 12 000 Kč, současná cena je tedy velmi výhodná.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile: Oskar: Eurotel: Alcatel OT735i 5 990 - - - LG C1100 5 590 - - - LG G7050 5 990 - - - Motorola MPx200 5 990 - - - Samsung X460 5 990 - 6 477 - Motorola V220 5 990 - - - Nokia 3650 5 990 - - - Nokia 7210 5 990 - - - Philips 535 5 990 - - - Philips 630 5 490 - - - Sagem myX-7 5 490 - - - Siemens CX65 5 990 - - 8 495 Sony Ericsson T610 5 590 - - 6 995

Stylovky a fotomobily (od 6000 Kč do 8 000 Kč)

V nejvyšší cenové hladině střední třídy si můžete vybírat mezi výborně vybavenými fotomobily, nebo mezi stylovými telefony. Na výběr je i jedna herní konzole kombinovaná s mobilem – Nokia N-Gage QD. Ta má operační systém Symbian a tak se vlastně jedná i o chytrý mobil.

Mezi stylové telefony patří Motorola V80. Její nezvyklá vytáčecí konstrukce a divoce svítící boky asi každému vyhovovat nemusí. Telefon však má výhodnou cenu v balíčku s Bluetooth HF sadou a má i bohatou výbavu. Do stejné kategorie patří i Philips 639 s velmi originálním vnějším OLED displejem, který se skrývá za zrcátkem. Véčko Panasonic X400 má zase vystřelovací otvírání na stisk tlačítka a sourozenec Panasonic X300 zase nezvyklý výklopný displej.

Zleva: Panasonic X300, Sony Ericsson K500i, Sony Ericsson T630 a Panasonic X400.

Zleva: Motorola v500, Motorola V80, Nokia 3220 a Nokia N-Gage QD.

Mezi véčka v dané třídě patří Motorola V500, která má stejnou výbavu, jako výše zmíněný model V80. Podobně dobře vybavený je i Panasonic X70. Ten stál původně mnohem víc než dnes, to ale platí i o obou Motorolách a i dalších telefonech z této kategorie. Samsung E100 je také véčko, ale spíž již výběhový typ, Novinkou je naopak lépe vybavený mobil E300. Posledním véčkem je Philips 855. Tato novinka má zajímavý design a když se telefon otevře, je úplně rovný.

Zleva: Samsung E300, Samsung E100, Alcatel OT756, Philips 639.

Zleva: Philips 855, Nokia 7250i, Nokia 6610i a Panasonic X70.

Náš tip: Nokia 3220 má dobrou výbavu včetně EDGE. Výhodnou cenu nyní má Panasonic X70 a dobrou volbou jsou i Sony Ericsson K500i a Philips 855. Velmi výhodnou cenu má nyní i Siemens SX1.

Pokud dáváte přednost klasicky koncipovaným mobilům, můžete zvolit Alcatel OT756, první a nejlevnější ze tří telefonů na trhu, který má displej schopný zobrazit 260 000 barev. Novinkou je i Sony Ericsson K500i, který má ale konkurenci ve starším modelu T630, který je levnější. Tři poslední mobily této cenové třídy nabízí Nokia. Model 7250i je už letitý, přesto stále populární. Naopak úplně nová je Nokia 3220, která má i EDGE. Nokia 6610i je také starší model, výbavou srovnatelný s modelem 7250i, ale v jednodušším a méně nápadném designu. Posledním telefonem této cenové relace je Siemens SX1. Chytrý telefon s výbornou výbavou, ale nepraktickou klávesnicí, v posledních dnech výrazně zlevnil.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile: Oskar: Eurotel: Alcatel OT756 6 990 - - 6 995 Motorola V500 7 990 - - 8 495 Motorola V80 7 990 * - - - Nokia N-Gage QD 6 990 ** - - - Nokia 6610i 6 610 7 999 7 477 7 495 Nokia 7250i 6 490 - - - Philips 639 6 490 - - - Sony Ericsson T630 6 990 7 499 7 477 7 495 Nokia 3220 7 490 7 499 6 977 7 495 Panasonic X300 7 490 - - - Panasonic X400 7 490 - - - Panasonic X70 6 990 - - - Philips 855 7 990 - - - Samsung E100 7 490 - - - Siemens SX1 7 490 - - - Samsung E300 7 999 - 7 977 7 995 Sony Ericsson K500i 7 490 - - 7 995

Poznámka: *cena včetně Bluetooth HF sluchátka; **balíček s některou z her stojí 7 499 Kč.