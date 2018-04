Vybíráme mobil pod stromeček s cenou pod 2500 korun

Doba, kdy mobilní telefony sloužily výhradně a jen k telefonování a psaní sms, je dávno pryč a výrobci telefonů dávají dnes důraz na výbavu a vzhled svých telefonů. Ne každý ale potřebuje, aby se svým mobilem mohl poslouchat muziku, fotografovat, nebo se připojovat k internetu.

Mnoho uživatelů chce od svého telefonu právě jen to, co má v názvu - telefonovat a možná občas poslat nějakou tu zprávu. A proč potom dávat za telefon velké částky, když vám v tomto dobře poslouží i modely s cenou kolem dvou tisíc korun? I v kategorii nejlevnějších telefonů se setkáte s vzhledem, který vám ostudu rozhodně neudělá.

Do dnešního srovnání jsme vybrali nejlevnější telefony klasické konstrukce na našem trhu. Účelem srovnání není seřadit telefony od nejlepších k nejhorším, mělo by být vaším pomocníkem při výběru telefonu, seznámit vás s našimi zkušenostmi s jednotlivými modely a udělat průzkum, co jaký model a za jakou cenu může nabídnout.

Krátká charakteristika



Motorola C115 je jednoduchý telefon, který se snaží oslovit zákazníky především svou cenou. Mobil připomínající Kennyho ze seriálu South Park patří k tomu nejlevnějšímu na našem trhu.

Nokia 1110 je nejjednodušší model finského výrobce, stejně jako její předchůdce Nokia 1100. Novinka se může pochlubit unikátní funkcí mluvících hodin a inverzním displejem pro lepší čitelnost písma.

Philips 162 je low-endový mobil se základní výbavou a jeden ze dvou modelů s barevným displejem v dnešním výběru. Někteří uživatelé si však nemusí potykat se zvláštním otáčecím menu. Sagem MyX-1, který zařadil do své nabídky T-Mobile, má také jen základní výbavu, ale může se pochlubit titulem nejlevnější mobil v Čechách. Telefon nás potěšil intuitivním ovládáním.

Siemens AX75 je jeden z nejlepších low-endů bez integrovaného fotoaparátu. Kromě displeje s podporou 65 000 barev má docela bohatou výbavu a je tedy určen pro zákazníky toužící po výkonu za minimální cenu.

Vzhled a cena - nejlevnější je Sagem

Všechny telefony mají klasickou konstrukci a až na Motorolu C115 a superlevný Sagem mají na svou třídu zajímavý design. Nejlépe hodnotíme provedení Siemensu, kterému dodávají chromované prvky mnohem dražší vzhled.

Model Rozměry Hmotnost Cena Motorola C115 101×48×20 80g 1 490 Kč Nokia 1110 104×44×17 80g 2 490 Kč Philips 162 98×45×18 82g 2 390 Kč Sagem MyX-1 106×47×21 93g 1 190 Kč Siemens AX75 106×47×18 76g 2 490 Kč Srovnání nejlevnějších telefonů na trhu

U Sagemu stojí za zmínku také chytře vyřešený zadní kryt baterie. Je zajištěn západkou, která umožňuje snadné odejmutí krytu a zároveň chrání před nechtěným otevřením. U Nokie nás příjemně překvapila její poměrně bytelná konstrukce, u Philipsu se nám líbí efektní modré podsvícení klávesnice. U Siemensu musíme pochválit klávesnici, která má dobře vyprofilovaná a velká tlačítka, jejichž mechanické vlastnosti jsou velmi dobré. Textovky se ovšem píší nejlépe na Nokii.

U Sagemu se nám líbí tři tlačítka pod displejem, kterými se aktivují často používané funkce. Zejména důchodcům mohou velmi usnadnit práci s mobilem. Rozměry mají všechny telefony velice podobné a vzhledem k absenci rozšiřujících prvků, jako je například integrovaný fotoaparát, se s hmotností řadí k nejlehčím telefonům na trhu.

Velké rozdíly ovšem najdeme v ceně telefonů. Zatímco Sagem, jakožto nejlevnější telefon na trhu, pořídíte těsně nad hranicí tisíce korun (stejně tak i Motorolu), za další tři telefony budete muset vydat ze své peněženky jednou tak velkou částku, která ale svědčí o jejich lepší výbavě.

Displej, baterie a ovládání - Philips a Siemens v barvě

V této kategorii ještě není standartem barevný displej a ani všechny dnes srovnávané telefony vám jej nenabídnou. Vzhledem k ceně Sagemu a Motoroly je přítomnost monochromatického displeje pochopitelná, ovšem v případě Nokie, která je jednou tak drahá, to lze vzhledem ke konkurenci považovat za nedostatek. Na její obhajobu musíme říci, že její displej má inverzní zobrazení (na černém pozadí se zobrazují bílé znaky), což napomáhá lepší čitelnosti na přímém slunečním světle.

Philips už nabízí jednoduchý barevný displej s poměrně hrubým rastrem. Vzhledem k určení telefonu jsou však možnosti displeje dostačující. Na displej je možné uložit některou z předinstalovaných tapet. Nejlepší displej má rozhodně Siemens, který nabízí 65 000 barev, dobrý jas i kontrast, slušná je zde i sytost barev, jen bílá má namodralý nádech.

Model Displej Rozlišení Baterie Výdrž Menu Motorola C115 černobílý 64 × 96 pixelů Li-ion / 860 mAh 7 hodin / 13 dnů seznam Nokia 1110 černobílý 96 × 68 pixelů Li-ion / 900 mAh 5 hodin / 17 dnů seznam Philips 162 CSTN / 4096 barev 101 × 80 pixelů Li-ion / 720 mAh 4 hodin / 15 dnů ikony Sagem MyX-1 černobílý 96 × 64 pixelů Li-ion 3 hodin / 10 dnů seznam Siemens AX75 CSTN / 65 tisíc barev 128 × 128 pixelů Li-ion / 600 mAh 5 hodin / 9 dnů ikony Srovnání nejlevnějších telefonů na trhu

Všechny telefony jsou vybaveny baterií typu Li-Ion s kapacitou 600-900 mAh. Nejsilnější baterii má Nokia, u Sagemu se nám kapacita nepodařila bohužel zjistit. Papírově je na tom s výdřží Siemens hůře než ostatní a v praktických testech se nám to potvrdilo. Siemens budete, vzhledem k přítomnosti barevného displeje, nabíjet tak každé tři dny, naopak ostatní telefony vám vydřží i o dva dny déle.



Modře podsvícený displej patří Motorole, invrezní Nokii a barevný Philipsu

Menu je u telefonů s monochromatickým displejem řešeno formou seznamu, na barevném displeji Siemensu a Philipsu uvidíte menu ve formě ikon. Philips má již tradičně karuselové menu (menu tvořené kruhem ikon), u Siemensu se setkáte s klasickou maticí ikon 3×3.

U Sagemu a Siemensu nás zamrzela skutečnost, že textový popis jednotlivých záložek v menu je velice drobný a hůře čitelný, což považujeme u telefonu této kategorie za nevýhodu. U Siemensu je velkým překvapením možnost hlasového ovládání (pro předem vybrané položky), které funguje velmi přesně.



Siemens nabídne 65 000 barev, Sagem má displej

pouze monochromatiký

Telefonování, SMS a MMS - MMS jen u Siemensu

Dnes srovnávané telefony jsou určené především pro telefonování a psaní SMS a tak se podívejme, jak jsou na tom jednotlivé modely v této kategorii. Paměť na telefonní čísla mají všechny a to minimálně na 100 kontaktů, bohužel u Motoroly, Nokie a Sagemu jen jednopoložkových. To znamená, že ke každému jménu v adresáři lze přiřadit jen jedno telefonní číslo.

Naopak u Philipsu je možné k jednomu kontaktu přiřadit přiřadit jméno, příjmení, pět telefonních čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Ještě dál šel Siemens, který se může pochlubit na svou třídu naprosto luxusním telefonním seznamem. Má podobnou strukturu jako seznam ve vyšších modelech výrobce. Lze do něj uložit několik telefonních čísel, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fotografii a také datum narození s upozorněním na narozeniny.

Model Telefonní seznam Vícepoložkový Melodie (polyfonní) Paměť na SMS MMS Motorola C115 ano / 100 ne ne ne ne Nokia 1110 ano / 200 ne ano / 24hlasé ano / 60 ne Philips 162 ano / 250 ano / 9 ano / 16hlasé ano / 50 ne Sagem MyX-1 ano / 100 ne ne ano / 10 ne Siemens AX75 ano / sdílená ano / 15 ano / 32hlasé ano / 100 ano Srovnání nejlevnějších telefonů na trhu

S pamětí na SMS už to tak samozřejmé není a u Motoroly budete muset vystačit s kapacitou vaší SIM karty. Bohužel ani u Sagemu to není o moc lepší, jeho kapacita na 10 zpráv by také nemusela každému stačit. Siemens jako jediný ze srovnávaných telefonů má možnost připojení externího fotoaparátu a s tím spojenou podporu multimediálních zpráv. Editor MMS je velmi přehledný, především co se doplňování příloh týče. Přílohou může být fotografie, obrázek nebo melodie.

Ostatní funkce - Siemens jich má nejvíce

Od telefonů této kategorie nelze očekávat další bohatou výbavu, a tak se u většiny modelů budete muset spokojit s jednoduchým budíkem, kalkulačkou, převodníkem a stopkami. Až budete mít dlouhou chvíli, můžete sáhnout po nějaké z předinstalovaných her, které najdete u každého z modelů. Pokud ale budete chtít nějakou hru nebo aplikaci do mobilu nahrát, jediný, kdo vám to díky podpoře Java umožní, je Siemens. Z datových funkcí nabízí Philips vytáčené připojení, které je možné použít pro Wap 1.2.1.

Model Kalendář Budík WAP GPRS Hry Motorola C115 ne ano ne ne ano / 3 Nokia 1110 ne ano ne ne ano / 3 Philips 162 ne ano ano / 1.2.1 ne ano / 3 Sagem MyX-1 ne ano ne ne ano / 1 Siemens AX75 ano ano ano / 1.2.1 ano / třída 8 ano / 2 Srovnání nejlevnějších telefonů na trhu

Aby byl výčet ostatních funkcí kompletní, musíme zmínit, že Siemens AX75 nabízí infraport, přes který jej lze spojit s osobním počítačem, nebo přes něj lze odesílat například vizitky. Připojit k počítači lze telefon i přes datový kabel. Přenos dat obstarává podpora GPRS třídy 8, které lze použít jak pro Wap, tak pro připojení počítače k internetu.





Sečteno a podtrženo

Pokud je pro vás rozhodující především cena, potom nejspíše sáhnete po jednom z dvojice Motorola C115, nebo Sagem MyX-1, přičemž praktičtější je podle našeho názoru Sagem. Ten je nejlevnějším telefonem na trhu a oproti Motorole nabídne paměť na SMS. Pro ty, kteří chtějí levný mobil s co nejlepší výbavou, je jasným favoritem Siemens AX75, jehož telefonní seznam, práce s SMS i kalendář vyhoví i náročnějším zákazníkům, kteří by se jinak po mobilu této třídy ani neohlíželi. Nokia v této kategorii sází hlavně na tradici a komfortní klávesnici, která může být pro mnoho uživatelů rozhodující, i když tabulkově nad konkurenty nevyniká.