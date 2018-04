Vybíráme mobil pod stromeček: jednoduché a nejlevnější (část I)

V první části velkého předvánočního přehledu mobilních telefonů s aktuálními cenami začneme u nejlevnějších telefonů. Ty se hodí pro méně náročné zákazníky, pro děti, nebo třeba jako druhý mobil pro příležitostné použití. Limit této kategorie jsme stanovili na 4 000 Kč včetně DPH. Do této ceny se vejde hodně telefonů, některé s překvapivě slušnou výbavou a barevným displejem. Málo peněz tedy nutně nemusí znamenat málo muziky.

V přehledu jsou uvedeny aktuální modely mobilních telefonů, které se oficiálně prodávají na našem trhu. Jelikož se ceny u obchodníků velmi různí, uvádíme doporučené maloobchodní ceny s DPH. To znamená, že se jedná o nejvyšší ceny, v mnoha případech nakoupíte levněji. Naopak obchodníkovi, který prodává dráž a nenabízí nic navíc, byste se měli vyhnout. Před Vánoci lze očekávat i širokou paletu speciálních nabídek, kde mohou být ceny výrazně nižší. Rozdělení telefonů podle kategorií se ale řídí doporučenými maloobchodními cenami, případně cenami u operátorů.

V přehledu jsou uvedeny i ceny u operátorů, ale v této kategorii jen za předplacené sady. V cenách je pak zahrnut i kredit v obvyklé výši, pokud není uvedeno jinak. V případě Oskara je uvedena cena za telefon a cena za Oskartu. I v případě předplacených sad jsou všechny ceny s DPH. Cenu u Eurotelu jsou běžné doporučené, internetový obchod operátora má ceny nižší.

Všechny ceny jsou platné k 7. listopadu 2004. Nejvýhodnější nabídka je zvýrazněna.

Nejlevnější z nejlevnějších (do 2 000 Kč)

Již několik let jsou velkým vánočním hitem předplacené sady s cenou pod 2 000 Kč. Letos tomu asi nebude jinak, navíc se ale do dvou tisíc vejdou i telefony ve volném prodeji. V této cenové kategorii nelze očekávat žádné zázraky. V této cenové relaci se jedná o nejjednodušší telefony s monochromatickým displejem a základní výbavou.

Zleva: Siemens A57, Nokia 3410, Sony Ericsson T105 a Motorola C200.

Náš tip: Motorola C200 je nejlevnější, Siemens A57 nejnovější. Dobrou volbou je ale i Nokia 3410 a Sony Ericsson T105.

Letošní Vánoce budou ve znamení souboje dvou telefonů. Seženete je ve volném prodeji a i v předplacených sadách operátorů. O vaší přízeň budou soupeřit Nokia 3410 a Siemens A57. Nokia je starý harcovník, prodává se již přes dva roky, přesto je o ní stále zájem. To Siemens A57 je model poměrně nový, v prodeji je teprve několik týdnů. Tento údaj je ale jen relativní. Siemens A57 je totiž jen mírně upravený model A55, který se začal prodávat před rokem a půl. I z těchto důvodů je to souboj vyrovnaný. Siemens je o lehčí a menší, Nokia má zase o něco bohatší výbavu.

Dalšími hráči v kategorii nejlevnějších mobilů jsou Sony Ericsson T105 a Motorola C200. Motorolu seženete jen ve volném prodeji, Sony Ericsson i u operátorů. Telefony jsou výbavou a rozměry srovnatelné s předešlou dvojicí, rozhodujícím faktorem při výběru tak bude především jejich vzhled.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile Twist: Oskar Oskarta: Eurotel Go: Nokia 3410 2 990 1 999 * - 2 495 Siemens A57 1 900 1 999* 2 477 1 995 Sony Ericsson T100/105 2 490 - 2 477 1 995 Motorola C200 1 790 - - -

Poznámka: * T-Mobile nabízí oba telefony i za 2 999 Kč, kde je 2998 Kč kredit.

O chloupek lepší (od 2 000 Kč do 3 000 Kč)

Když si nevyberete mezi čtveřicí nejlevnějších mobilů, čekají na vás další modely v cenové hladině do 3 000 Kč. Výběr je v této cenové hladině rozhodně pestřejší, již zde najdete telefony s barevným displejem, nebo jedno véčko. Přehled můžeme začít u Nokie. Ta v této cenové hladině nabízí dva letošní modely: Nokii 1100 a Nokii 2300. První je velmi jednoduchý a má jako jediný z nových modelů ovládání pomocí navigační klávesy NaviKey. Zajímavostí je svítilna na horní straně telefonu. O něco lépe vybavená je Nokia 2300. Ta zaujme především designem výměnného krytu a vestavěným rádiem. Od Nokie si do 3 000 Kč můžete koupit i důchodce mezi mobily, model 3310.

Zleva: Nokia 1100, Nokia 2300, Motorola C250 a Siemens A60.

Zleva: Sony Ericsson T230, Nokia 3310 a Philips 330.

Náš tip: Jednoduchá Nokia 1100 je až s aktuální cenou zajímavá volba. Philips 330 je pak nejlevnější véčko na trhu.

Motorola nabízí do 3 000 Kč model C250, který ale není příliš rozšířený. Je to však jeden ze tří modelů v této cenové kategorii s barevným displejem. Druhým je Siemens A60. Je to loňský model se základní výbavou, který má již svého nástupce v prodeji a tím je Siemens A65. Ten je ale dražší. Třetí „barevňák“ je Sony Ericsson T230, opět starší model. Jediným véčkem v této cenové hladině je Philips 330. Nemá vnější displej, jen systémovou diodu.

Typ Telefonu: Volný prodej: T-Mobile Twist: Oskar Oskarta: Eurotel Go: Nokia 1100 2 490 - - - Nokia 2300 2 990 - 2 977 - Nokia 3310 2 490 - - - Motorola C250 2 790 - - - Siemens A60 2 390 2 499 - 2 295 Sony Ericsson T230 2 890 3 499 - - Philips 330 2 990 - - -

Hodně muziky za málo peněz (od 3 000 Kč do 4 000 Kč)

Když si ještě nějakou tu stokorunu připlatíte, už můžete mít novinky na trhu, nebo poměrně dobře vybavené mobily. Některé svou výbavou dokonce patří o kategorii výš. Začít můžeme se Siemensem MC60. To primárně nebyl mobil pro tuto cenovou kategorii, čas jej sem ale zavál. Siemens MC60 má nejenom barevný displej, ale i integrovaný fotoaparát. V této cenové kategorii je to jediný takto vybavený mobil. Dalším zajímavým mobilem v této cenové kategorii je Sagem myC-4. Je to mobil dnes velmi populární vysouvací koncepce s bohatou výbavou a velmi dobrým barevným displejem. Tento telefon od nás získal ocenění mobil měsíce.

Zleva: Nokia 2600, Nokia 3100, Panasonic A100 a Samsung X100.

Zleva: Sagem myC-4, Siemens A65 a LG G3100.

Náš tip: Nokie 2600 a 3100 asi budou patřit mezi největší předvánoční hity. K nim by se měl přidat i Siemens A65. Sagem myC-4 je pak nejlevnější stylový mobil na trhu.

V této cenové hladině najdete i první mobil od LG, model G3100. Telefon není příliš rozšířený, má barevný displej a nepříliš pohledný design. Úplnou novinkou je Nokia 2600, možná budoucí velký hit značky. Naopak Nokia 3510i je již v prodeji přes rok a půl, přesto je o ní stále zájem. O něco dráž pořídíte i Nokii 3100. Do čtyř tisíc se vejde i první Panasonic, model A100. Ten to ale bude mít na trhu těžké, nemá barevný displej, jen je velmi malý. Philips s ním bude soupeřit s modelem 350, který ale již má na trhu lépe vybavený inovovaný model 355, který je ale dražší.

Zleva: Siemens M55, Siemens CF62, Siemens MC60 a Nokia 3510i.

Velmi pestrou nabídku v cenové kategorii do 4 000 Kč má Siemens. Model A65 je nástupce Siemensu A60, který je levnější. Siemens CF62 je populární véčko s anténou ve tvaru ucha a Siemens M55 je loňský model se zajímavým designem a bohatou výbavou. O modelu MC60 jsme se již zmiňovali. Druhým véčkem v této cenové kategorii je Samsung A800, který jako jediný má jen monochromatický hlavní displej. Tento model je již dva roky starý, stále je o něj ale zájem. A ještě jeden Samsung na závěr, model X100. Výbava telefonu je velmi bohatá, cena naopak klesla a posunula telefon do kategorie low-endů.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile Twist: Oskar Oskarta: Eurotel Go: LG G3100 3 490 - - - Nokia 2600 3 590 - 3 877 - Nokia 3510i 3 490 - - 3 245 Nokia 3100 4 490 4 499* 4 477 3 995 Panasonic A100 3 990 - - - Philips 350 3 990 - - - Sagem myC-4 - 3 999 - - Siemens A65 3 490 - - - Siemens M55 3 490 - - - Siemens CF62 3 890 - - - Samsung A800 3 990 - - - Samsung X100 3 990 - - - Siemens MC60 3 490 - - -

Poznámka: * v sadě je kredit 2998 Kč.