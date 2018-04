Vybíráme mobil pod stromeček: drahé a luxusní (část III)

V třetí části velkého předvánočního přehledu mobilních telefonů s aktuálními cenami se podíváme na drahé a luxusní telefony. Chcete-li do mobilu investovat více jak 8 000 Kč, můžete se těšit na výborně vybavené telefony. V této cenové kategorii je hodně chytrých mobilů s operačním systémem, případně nejlépe vybavené „obyčejné“ mobily. Vybírat můžete i z luxusních telefonů, jejichž cena atakuje hranici 20 000 Kč. Úplně nejdražší mobil v našem přehledu stojí ještě o pět tisíc víc.

V přehledu jsou uvedeny aktuální modely mobilních telefonů, které se oficiálně prodávají na našem trhu. Jelikož se ceny u obchodníků velmi různí, uvádíme doporučené maloobchodní ceny s DPH. To znamená, že se jedná o nejvyšší ceny, v mnoha případech nakoupíte levněji. Naopak obchodníkovi, který prodává dráž a nenabízí nic navíc, byste se měli vyhnout. Před Vánoci lze očekávat i širokou paletu speciálních nabídek, kde mohou být ceny výrazně nižší. Rozdělení telefonů podle kategorií se ale řídí doporučenými maloobchodními cenami, případně cenami u operátorů.

V přehledu jsou uvedeny i ceny u operátorů, ale jen za nedotované telefony. I v případě nedotovaných telefonů v nabídce operátorů jsou všechny ceny s DPH.

Všechny ceny jsou platné k 7. listopadu 2004.

Nejlevnější z nejdražších (od 8 000 Kč do 10 000 Kč)

Pokud jste si nevybrali mobil v předchozím přehledu telefonů střední třídy, můžete se porozhlédnout v první části přehledu dnešního. S cenou nad hranicí 8 000 Kč najdete na trhu množství zajímavých telefonů. Všechny lze zařadit mezi multimediální, výbava mnohých z nich je velmi bohatá. Navíc lze některé z nich zařadit i mezi telefony stylové.

Zleva: Sony Ericsson Z600, Siemens M65, Samsung E600 a Samsung P510.

Takovým je třeba véčko Samsung P510, který má motorové otvírání. Výbava telefonu je bohatá a cena relativně příznivá. Levnější je menší bráška tohoto modelu, další véčko Samsung E600. Výbavu má srovnatelnou, jen je menší a otevřít ho budete muset ručně. Véčko je i Sony Ericsson Z600. Starší ale velmi dobře vybavený model je sice o něco větší než konkurence, stále je o něj ale zájem. To platí i o Motorole V600, dřívějším top modelu výrobce. Nyní je již představen její nástupce a Motorola má ještě jeden superluxusní model, o něm ale až za chvíli. Jedno véčko nabízí i Nokia, je to model 7200. Zajímavý je textilním krytem, který je výměnný. Telefon si tak doslova můžete převléknout.

Zleva: Samsung E700, Nokia 7200, Nokia 6820 a LG L1100.

LG G7100 je loňský model, který je zajímavý fotoaparátem umístěným z boku kloubu a otočným displejem. A poslední véčko do 10 000 Kč je LG L1100. Pokud by vám označení nic neříkalo, tak stačí dodat heslo Sámer a jistě budete vědět, o jaký telefon se jedná. Skupinu stylových telefonů v této cenové kategorii doplňuje Samsung E700. Je to loňský model, stále se ale dobře prodává. Bylo to první véčko na našem trhu s integrovanou anténou.

Zleva: Nokia 6220, Nokia 5140, Motorola V600 a Nokia 6600.

Pokud dáváte přednost praktickému užití před vzhledem, možná vás zaujmou jediné dva odolné telefony na trhu. První nabízí Nokia a jmenuje se 5140. Druhý má v nabídce Siemens a jedná se o model M65. Siemens je odolnější a je také levnější.

Zleva: LG G7100, Siemens SL65 a Nokia 7260.

Náš tip: Siemens M65 má dobrou výbavu a je odolný. Dobrou volbou je i luxusní Motorola V600 s výborným displejem.

Klasické telefony v této cenové hladině nabízí jen Nokia. Jedná se o modely 7260, 6820 a 6220. Ten první je úplně nový a má velmi výrazný design. Je to především stylový mobil. Model 6220 je už starší model, umí ale EDGE, což je vlastnost, která by se mohla po Vánocích hodit. Nokia 6820 je sice na první pohled běžný mobil, lze jí ale rozklopit a získat tak plnohodnotnou klávesnici.

Do 10 000 Kč koupíte i jeden chytrý telefon s operačním systémem Symbian. Jedná se o Nokii 6600, již starší, ale stále velmi populární telefon.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile: Oskar: Eurotel: Sony Ericsson Z600 8 990 - - - Siemens M65 8 490 9 199 7 577 - Samsung E600 8 999 - - 9495 Samsung P510 9 999 - - - Nokia 7200 9 990 - - 14 995 Nokia 6820 8 990 11 099 - 11 995 Nokia 7260 9 990 - 7 977 - Nokia 6600 9 990 12 199 - 12 995 Nokia 6220 8 990 - - 9 995 Nokia 5140 9 990 9 499 - 9 995 Motorola V600 9 990 - - - LG L1100 8 390 - - - LG G7100 8 490 - - - Siemens SL65 9 990 - - - Samsung E700 9 999 10 477 11 099 11 995

Hodně drahé, ale nikoliv nejdražší (od 10 000 Kč do 15 000 Kč)

Jestli jste si stále nevybrali, máme tu další skupinu telefonů, jejichž cena se pohybuje v rozmezí 10 000 až 15 000 Kč. Nabídka je podobná jako v předchozí skupině, jsou zde stylové mobily, chytré telefony a navíc ty nejlepší běžné mobily. Těmi i začneme. Jedná se o čtveřici velmi silných soupeřů, kteří bojují o titul nejlepších mobilů. Je to Nokia 6230, Siemens S65, Sony Ericsson K700i a Motorola E398. Tyto telefony jsou nejen multimediální, ale mnoho zákazníků si mezi nimi vybírá mobil pro práci, tedy manažerský telefon. Nokia 6230 je už klasika. Telefon se prodává od jara a sklízí velké prodejní úspěchy. To lze říct i o Siemensu S65, který se začal prodávat o něco později. Sony Ericsson K700i nastoupil do ringu až na podzim a jako jediný nepodporuje z uvedené čtveřice paměťové karty. Motorola E398 se začíná prodávat až nyní, ale zatím jen u T-Mobile. Jako jediná má stereofonní reproduktory. Sony Ericsson a především Nokii s Motorolou lze použít jako MP3 přehrávače. Siemens S65 sice MP3 přehrávat neumí, jako jediný ale má megapixelový fotoaparát. Ceny všech čtyř telefonů jsou vyrovnané.

Zleva: Motorola E398, Sony Ericsson K700i, Siemens S65, Nokia 6230.

Zleva: Samsung D410, Samsung E800, Nokia 7270.

Zleva: Nokia 6260 a Siemens SK65.

Náš tip: Každý mobil ze silné čtyřky: Motorola E398, Sony Ericsson K700i, Nokia 6230 a Siemens S65, uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

V této cenové kategorii můžete vybírat i ze tří vysouvacích mobilů. Dva jsou od Samsungu: D410 a E800 (u T-Mobile jako E820), jeden je od Siemensu: SL65. Výbava je u všech obdobná. Samsung D410 je největší, ale má nejlepší displej s 260 000 barvami. Samsung E800 a Siemens SL65 jsou především stylové mobily.

Nokia 6260 je v současné době jediný smartphone s operačním systémem Symbian rozvírací koncepce. To Nokia 7270 je sice také véčko, ale již bez operačního systému. Je to designem příbuzný model s Nokií 7260, o které píšeme v předchozí kapitole. Na závěr absolutní novinka, Siemens SK65. Tento vytáčecí mobil s plnohodnotnou klávesnicí je určen především pro práci.

Typ telefonu: Volný prodej: T-Mobile: Oskar: Eurotel: Motorola E398 - 11 099 - - Sony Ericsson K700i 10 790 11 199 11 977 - Siemens S65 10 490 10 299 9 977 10 995 Samsung D410 10 999 - - - Samsung E800/820 12 999 12 699* 11 977 12 995 Nokia 7270 13 990 - - - Siemens SK65 12 990 - - - Nokia 6230 11 490 11 299 11 977 12 495 Nokia 6260 13 990 - - -

Poznámka: *jedná se o verzi E820

Nejdražší a nejluxusnější (od 15 000 Kč výše)

V té absolutně nejvyšší cenové kategorii si můžete vybírat především z chytrých mobilů a ryze stylových telefonů. Některé z nich, jako Nokie 7600 a 7280, mají opravdu velmi nezvyklé tvary. Za extravaganci se prostě musí připlatit. Nokia 7280 vypadá jako rtěnka a mobil na první pohled nepřipomíná ani vzdáleně. Nokia 7600 je v současné chvíli jeden ze dvou mobilů schopných pracovat i v sítích třetí generace, které se u nás prodávají. Tvar a design opět mobil moc nepřipomíná.

Zleva: Sony Ericsson S700i, Sony Ericsson P910, Nokia 9500 a Nokia 8910i.

Zleva: Nokia 7610, Nokia 7600 a Nokia 7280.

Přes 20 000 Kč stojí dnes jen tři "obyčejné" mobily, tedy telefony bez operačního systému. Motorola V3 Razr, která se ale začne prodávat až v průběhu listopadu a Sony Ericsson S700i, asi nejlepší současný fotomobil. Motorola je extrémně tenká, má kovový kryt a vypadá opravdu luxusně. To Sony Ericsson boduje především svým fotoaparátem a skvělým displejem s 260 000 barvami. Třetí mobil nejvyšší třídy je postarší Nokia 8910i. Tento kovový elegán původně stál okolo 30 000 Kč, čas ale cenu stlačil.

Zleva: PalmOne Treo 600, Nokia 6630, Nokia 6670 a Motorola V3 Razr.

Náš tip: Nic luxusnějšího než Sony Ericsson S700i a Motorolu V3 Razr u nás nepořídíte.

V rozmezí 15 000 až 20 000 Kč o přízeň bojují i tři Nokie s operačním systémem Symbian. Model 7610 je z nich nejstarší, Nokia 6630 nejmladší. Mezi nimi je model 6670, což je jen do jiného kabátu převlečená Nokia 7610. Výbava všech tří telefonů je velmi bohatá, všechny mají megapixelový fotoaparát a model 6630 umí EDGE a může pracovat v sítích třetí generace. Konkurovat mu může Sony Ericsson P910, nástupce doprodávaného modelu P900. Sony Ericsson má také operační systém Symbian, má ale velký dotykový displej a navíc odnímatelnou klávesnici. Ten kdo dává přednost operačnímu systému Palm, může zvolit model PalOne Treo 600, který má QWERTY klávesnici. Zmínit můžeme ještě nový komunikátor Nokia 9500. Ten se zatím neprodává, jeho cenu ale již známe, proto je do přehledu tato novinka Nokie zařazena.