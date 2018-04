Vybíráme GPS kapesní počítač pod vánoční stromeček

Přinášíme vám další přehled kapesních počítačů prodávaných na českém trhu. Již jsme vám přinesli článek o PalmOS zařízeních nebo o PocketPC do osmi dvanácti tisíc . Nyní vám představíme GPS kapesní počítače s mobilním OS Windows.

Acer n35

Zařízení Acer n35 vychází vzhledově z modelu n30, na rozdíl od něj je však doplněno GPS přijímačem. V balení kromě samotného PDA nechybí také držák do auta a přibalena je rovněž autonabíječka.

Anténa se skrývá na "zádech" přístroje a je vyklápěcí. I přes její přítomnost není váha n35ky nijak závratná a dosahuje průměrných ne-GPS zařízení - činí 165 gramů.

O pohon stroje se stará procesor Samsung S3C2410 taktovaný na 266MHz. Paměti mají velikost 64MB RAM a 32MB ROM, displej je pak QVGA s rozlišením 320 x 240 bodů. Obrazovka vyniká svým maximálním jasem, tudíž se nemusíte bát, že neuvidíte její obsah na přímém slunečním světle. Chybí sice automatická regulace podsvícení, pokud však bude PDA v autě stále nabíjeno, tak to nemusí vadit.

Data lze vkládat do zařízení skrze SD slot, podpora CF karet chybí.

Baterie je průměrné kapacity 1000mAh, není však vyměnitelná. Operační systém je pak starší Windows Mobile 2003.

Kvůli absenci jakýchkoliv dalších komunikačních možností (chybí BT i Wi-Fi) je PDA vhodné nejvíce opravdu ke svému hlavnímu zaměření a to jako navigace. Díky dvanáctikanálovému přijímači se určitě neztratíte, existují sice verze s podporou více kanálů, ve skutečnosti jich však v jeden okamžik tolik stejně nevyužijete a méně náročným cestovatelům tak bude n35 bohatě dostačovat.

Cena zařízení se pohybuje okolo 8 tisíc korun, což je přijatelná částka za GPS PDA, za podobné peníze však existují i vybavenější modely. Je rovněž nutné počítat ještě s rezervou na koupi paměťové karty a map, mnoho výrobců však dodává (nejen) tento model s mapami jako výhodný bundle.

Fujitsu Siemens LOOX N500

Fujitsu Siemens uvedl na český trh nedávno svoji horkou novinku, zařízení LOOX řady 500. Nižší řada PDA je vybavena nejnovějším operačním systémem Windows Mobile 2005 a GPS přijímačem schopným pracovat až se dvaceti satelitními kanály. Kvůli tomu má však zařízení o něco větší hmotnost (160 gramů) i rozměry. Přítomnost bezdrátů chybí a takt XScale PXA270 procesoru Intel, který činí 312MHz je spíše průměrný. Paměti RAM i ROM mají shodně po 64MB.

LOOX 500, který stojí jen pár desetikorun přes osmitisícovou hranici, je zkrátka ideální kapesní počítač pro ty, kdo hledají PDA pro GPS navigaci. Díky její integraci není nutné používat zvlášť PDA a přijímač, nehledě na to, že kapesní počítač, kde je "vše v jednom" má nižší spotřebu energie, než kdyby tomu bylo naopak. Pokud nebude kapesní počítač zapojen do sítě, postará se o "šťávu" 1200mAh akumulátor.

Mapy a jiný software je možné využívat z paměťové karty SD/MMC, případně využít slot typu SDIO pro Wi-Fi či BT kartu, pokud by někomu chyběly.

Fujitsu Siemens LOOX N520

Vyšší model N520 má sice stejný takt procesoru, jako zařízení N500, za příplatek okolo 1500 korun však získáte dvojnásobnou ROM paměť a především podporu Wi-Fi. Oba modely řady N500 podporují funkci USB host, lze k nim tedy připojit libovolné USB zařízení. To neumožňuje žádné další popisované PocketPC GPS zařízení, což může hrát novým LOOXům do karet.

Yakumo Alpha

PDA Yakumo Alpha je výbavou téměř shodné s Acerem n35. Má procesor o shodném taktu i značce, stejně jako velikost paměti. Displej je rovněž QVGA, operační systém Windows Mobile 2003 (nikoliv však SE, který by zajišťoval například možnost změny orientace displeje), také slot je pouze SD typu SDIO. BT či Wi-Fi chybí.

Anténa je výklopná a GPS přijímač je schopen pracovat až s 12 satelity.

Baterie má kapacitu 1000mAh a snad jediné, co odlišuje výrazněji Yakumo Alpha od Aceru n35 je nižší hmotnost (150 gramů). Také design je dle našeho mínění vydařenější než v případě předchozího zařízení, ovšem to je otázkou spíše vkusu.

Stejně jako u jiných GPS modelů, ani tomuto nechybí vestavěný reproduktor či mikrofon. V balení se nachází kromě obvyklého vybavení autoadaptér, držák do auta však součástí není.

Cena je také podobná, zařízení se dá navíc pořídit i s autoatlasem SmartMaps za cenu pod devět tisíc.

Yakumo DeltaX

Yakumo DeltaX je GPS kapesní počítač vyšší třídy. Oproti modelu Alpha není o moc výkonnější (procesor Intel Xscale PXA272 o taktu 312MHz a paměť 64MB v obou případech), pohání jej však již novější systém WM 2003SE, ale především má 20-ti kanálový GPS přijímač. Ten by sám o sobě na rychlosti vyhledávání až tak nepřidal, díky použitému čipu SiRFstarIII je však zobrazení map mnohem rychlejší.

Jinak je na tom tento kapesní počítač podobně jako ostatní a má QVGA displej či pouze jeden slot (SD).

Baterie je výměnná o kapacitě 1 100mAh, hmotnost zařízení činí 169 gramů. Bluetooth či Wi-Fi taktéž chybí.

Oproti předešlým zařízením je Yakumo DeltaX, které má vyklápěcí anténu, jež se může šikovně schovat do těla zařízení o něco dražší. Stojí o zhruba tři tisíce více (kolem 11 tisíc) a je na vás, jestli tuto částku investujete do zařízení s o něco rychlejším vyhledáváním, nebo raději do map s tím, že koupíte levnější GPS PDA.

Yakumo Delta 300 GPS

Model Yakumo Delta 300 je starší zařízení, které již někteří prodejci ani nemají v nabídce. Přesto na něj však můžete narazit. Výbavou nijak nevybočuje z řady, vzhledem však dle našeho mínění za novějšími modely zaostává.

Výbava je obdobná jako u předchozího modelu, který z Yakuma Delta 300 vychází. Procesor Intel PXA255 je taktován na 300MHz, paměť má 64MB RAM a 32MB ROM. Displej je typu QVGA, slot pak pouze pro SD karty. Systém je WM2003, GPS anténa s podporou 12ti satelitů nejde zasunout do těla zařízení a tak po zaklapnutí vytvoří na jeho zádi hrb.

Akumulátor má kapacitu 1350mAh, což zaručuje o něco delší výdrž než u obdobných zařízení. Stejně jako u většiny z nich je však baterie napevno zabudovaná.

Yakumo Delta 300 GPS nijak nevybočuje z řady a cena 10 tisíc, za kterou se dá pořídit, by mohla být nižší, zvláště porovnáme-li tento model například s mnohem novějšími Pocket LOOXy.

HP iPAQ hw6510

Komunikátor iPAQ hw6510 se ve srovnání s ostatními GPS zařízeními trochu odlišuje. Jedná se totiž o kapesní počítač, který umožňuje také telefonování či připojení na internet (GSM/GPRS/EDGE).

Jako operační systém byl použit WM2003 SE Phone Edition. Procesor Intel PXA270 je taktován na 312MHz, paměťi mají velikost shodně 64MB. Zařízení má sloty pro SD a miniSD karty a jeho displej je netradičního čtvercového tvaru o velikosti 3".

I přes podporu GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth či GPS si zařízení uchovává akceptovatelnou hmotnost (165gramů) při rozměrech 7,1×2,1×11,8cm. Vyměnitelný akumulátor má kapacitu 1200mAh.

Pokud vás model hw6510 zaujal, připravte si na něj 19 tisíc korun. Vyšší model hw6515 má navíc integrovaný fotoaparát SXGA s rozlišením 1280×1024 pixelů.

U GPS zařízení za uvedenou cenu dostanete většinou jen kapesní počítač s příslušenstvím, avšak bez speciálních programů pro navigaci. Ty jsou prodávány buď zvlášť, nebo jako bundle s PDA - v takovém případě zaplatíte za program obvykle o něco méně, než kdybyste si jej pořizovali samostatně.