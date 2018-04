Vyberte svému dítěti dobrou elektronickou chůvu!

Není vysílačka jako vysílačka. Představíme vám jednoúčelové vysílačky, které lidé využívají v rodinných domech nebo na zahradách a jejichž hlavním úkolem je hlídat spící děti. Funkčnost těchto zařízení oceníte stejně vysoko, jako oceňuje třeba policista na obchůzce svou vysílačku.

Bezdrátové příposlechy neboli vysílačky Babysitter, Baby monitory a ještě jinak, hezky česky, „elektronické chůvičky“ jsou velmi užitečná zařízení, která ocení rodiny s kojenci a malými dětmi, ale také rodiny s dlouhodobě nemocnými lidmi, upoutanými na lůžko. Jak chůvičky fungují? První aparát je pouze vysílač, v němž je mikrofon s nastavitelnou citlivostí. Tento přístroj se umisťuje k dětské postýlce. Druhý přístroj je pouze přijímač. Mají ho u sebe rodiče a díky němu slyší, když se dítě probudí. Pokud totiž dosáhne zvuk v místě vysílače jisté intenzity, začne přístroj vysílat a přenášet zvuk. Tím dochází k významnému snížení spotřeby elektřiny, vysílač proto vydrží na bateriový provoz celou noc. Druhá stanice, připojená do elektrické sítě nebo na baterii, přijímá nepřetržitě. Pokud zachytí signál, uslyší rodiče z reproduktoru přijímače to, co se právě děje v místnosti, kde jejich dítě spí či si samo hraje.

Rodina přístrojů Philips

Mezi nejprodávanější patří u nás chůvičky vyrobené firmou Philips, na pultech jsou čtyři typy, které se navzájem odlišují některými funkcemi a cenou. Všechny odposlechy Philips mají základní parametry společné. Výrobce uvádí dosah 250 m ve volném prostoru, stanice pracují na dvou vysílacích kmitočtech (40,675 a 40, 695 MHz), oba přístroje musí být při provozu samozřejmě přepnuty na stejný kmitočet. Při příjmu by nemělo docházet k rušivým interferencím, kód obsažený v signálu by měl odstínit signál bezdrátových telefonů či amatérských vysílačů. Vysílač i přijímač signalizují vybití baterií, přijímač navíc optickou signalizací upozorňuje na ztrátu signálu v případě, že se přístroje ocitly mimo dosah či došlo k vybití baterií ve vysílači. Správným nastavením citlivosti přijímače zabráníte nechtěnému zapnutí vysílače ve chvíli, kdy kolem třeba jenom projíždí auto. Na přijímači lze hlasitost regulovat, při maximálním zesílení slyšíte z reproduktoru sebemenší zvuk. Na jeho zadní straně je klips pro uchycení na opasek. Obě stanice jsou napájeny buď čtyřmi tužkovými bateriemi, nebo ze sítě. Přijímač se zasazuje do stojánku, jím je do stanice přiváděna elektřina. Niklo-kadmiové baterie přijímače, které jsou součástí sad, se po umístění přístroje do stojánku nabíjejí. Nejjednodušší model tuto funkci nemá. V případě výpadku proudu se přístroje přepínají na bateriový provoz.

Nejjednodušší sada Philips Babysitter SBC SC 363 (první zprava) se od svých dokonalejších bratříčků liší způsobem napájení - v přijímači nemohou být dobíjecí baterie.

Typ SC 365 má kromě možnosti dobíjení baterií přijímače další výhodu: na boku přijímače jsou kontrolky, které signalizují intenzitu právě přijímaného zvuku. Tato funkce umožňuje mít přijímač ztlumený na minimum, v hlučném prostředí zase zajišťuje, že pokud pláč dítěte přeslechnete, nemůžete ho přehlédnout. SC 365 je nejprodávanější model „elektronické chůvičky“.

Typ SC 367 má opět některé funkce navíc, jedná se za prvé o kosmetické úpravy - na boku vysílače (tedy stanice, která je v dětském pokoji) je teploměr, za druhé o podstatné funkční změny: tento typ je vlastně už klasickou vysílačkou, protože umožňuje obousměrný přenos hlasu. Rodič tedy může po stisknutí tlačítka Talk na dítě hovořit. Přenos ale trpí klasickým nedostatkem simplexního systému - pokud dítě nepřestane křičet (neukončí se přenos vysílač-přijímač), nemůže na něj matka hovořit (nedochází ke zpětnému přenosu přijímač-vysílač).

Typ SC 368 má o mnoho menší (a praktičtější) rodičovský přijímač, zato nemá optickou signalizaci intenzity hlasu. Cenou za zmenšení jednoho z koncových přístrojů je zkrácení dosahu: výrobce sice uvádí dosah shodný s ostatními typy (250 m), ve skutečnosti je podle uživatelů dosah menší (100-150 m).

Praktické zkušenosti

V redakci jsme testovali nejoblíbenější typ Philips SBC SC 365. Umělohmotná schrána přístroje není moc bytelná, pád z větší výšky by asi nepřežila. Nicméně oblé tvary bez hran a anténa obalená pružným plastem dobře vyhovují bezpečnostním kritériím. Co se týče citlivosti mikrofonu a jejího nastavení, dosáhli jsme uspokojivých výsledků. Vysílač spíná dle přednastavené citlivosti (ověřte to u zdroje konstantního hluku, v našem případě obyčejného větráku). Lépe reaguje na vyšší tóny (tedy např. na pláč). Škoda, že ovládací kolečko nemá výraznější stupnici. Rodič si musí nastavení v přítmí dětského pokoje nacvičit, je totiž závislé na vzdálenosti přístroje od dítěte. Reproduktor v přijímači zvládá vysokou hlasitost, dobře si to ověříte při prvním zkoušení obou přístrojů, kdy se vám jistě rychle podaří chytit uširvoucí zpětnou vazbu. Dlouhodobý uživatel odposlechu Philips nám sdělil, že občas dochází k interferencím signálu, proti nimž má být přístroj chráněn (pravděpodobně se jednalo o signál z bezdrátového telefonu). Podobnou zkušenost jsme získali i my, navíc nás překvapila vysoká hladina šumu při zesílení hlasitosti blížící se maximu. Na druhou stranu překvapil našeho dlouhodobého "testera" dosah této jednosměrné vysílačky: ve volném prostoru to bylo téměř půl kilometru.

Ostatní "rodiny"

Kromě firmy Philips vyrábí dětské odposlechy několik dalších společností, zkušeností s těmito přístroji je však méně. Odposlechy firmy Chicco jsou levnější a ovšem také na funkce chudší. Sada Baby control má dosah pouze 100 m ve volném prostoru, rodičovský přijímač na čtyři tužkové baterie neumí dobíjet, vysílač musí být napájen ze sítě. O pár stovek dražší typ Baby Control Rechargeable má nabíjecí přijímač, ovšem vysílač musí být opět napájen ze sítě. Tuto nevýhodu vyvažují sice hodiny a budík umístěné na přijímači, užitečné jsou však spíš pro rodiče než pro dítě.

Odposlech firmy Reer je opět levnou variantou elektronické chůvičky, uváděný dosah je 400 m, přístroj nenabízí světelnou signalizaci intenzity hlasu, neumožňuje dobíjení baterií. Důležitější však je, že vysílač nemá regulaci citlivosti mikrofonu.

Baby monitor firmy Brevi má opět nižší dosah (100 m), výrobce garantuje jasný příjem zvuku do tří metrů od mikrofonu vysílače, přijímač má optickou indikaci hlasu. Přijímač nesignalizuje stav, kdy je vysílač mimo dosah.

Elegantní odposlech Silver firmy Maxi-Phone patří mezi dražší soupravy. Přijímač je vybaven displejem, který ukazuje označení právě používaného kanálu, stav baterií a nastavenou hlasitost. Oba díly sady akusticky upozorní na slabé baterie, přijímač kontroluje přítomnost signálu. Pro navázání signálu je třeba podržet tlačítko Channel. Sada pracuje na síťový nebo na bateriový provoz, přijímač však nepracuje jako dobíječka. V manuálu je dokonce zakázáno používat dobíjecí baterie.

Alternativou k jednoúčelovým elektronickým chůvičkám jsou plnohodnotné vysílačky, které umožňují přepnutí do tzv. babysitter módu, jenž z přístrojů rázem učiní odposlechovou sadu (přepne se na hlasem aktivované vysílání, které šetří energii). Je třeba počítat s tím, že tato vysílačka není určena pouze pro monitorování dítěte, její mikrofon má proto menší citlivost. Taková investice se však rodině vyplatí: když děti odrostou, promění se chůvička v rodinnou vysílačku, která může být dobrým pomocníkem třeba při sbírání hub v lese. Tento typ přístrojů zastupuje například Tectalk firmy Albrecht. Vysílačky mají dosah až 5 km ve volném prostoru (600 m v městské zástavbě). Jejich velkou výhodou je, že disponují osmi komunikačními kanály s možností spínání příjmu 38 kódy. Znamená to, že teoreticky by vysílačky mohlo v jedné lokalitě používat až 304 uživatelů nezávisle na sobě. Jen si zkuste představit ten šťastný panelák se třemi stovkami kojenců, kteří jsou v dokonalém bezpečí!

Všechny jmenované přístroje jsou homologovány Českým telekomunikačním úřadem. Za informace o odposlechu a za zapůjčení jednoho z nich děkujeme firmě Dětský dům, která také provedla amatérské testy dosahu vysílaček. Ceny, které uvádíme, platí pouze pro tuto firmu.