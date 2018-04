Vyberte si stylový mobil s cenou do čtyř tisíc

Mobilní telefon dnes již není jen prostředek pro komunikaci, ale pro mnoho lidí také velice důležitý módní doplněk. Ne každý si vybírá svůj telefon podle funkcí a výbavy a vzhled je často tím hlavním, někdy i jediným, kritériem.

Jsme si vědomi, že vybrat telefon podle vzhledu je čistě subjektivní záležitost. Za stylové telefony tedy považujeme takové, jejichž konstrukce vybočuje z klasického tvaru, tedy véčka a vysouvací telefony, a nebo je dáván důraz na jejich vzhled - například telefony tenké kontrukce. Do výběru jsme také zahrnuli jen takové telefony, jejichž uvedení na náš trh nebylo dříve, než před šesti měsíci.

Pryč jsou ty doby, kdy bylo stylových telefonů na trhu jako šafránu. Pokud se už nějaké objevily, tak jejich cena několikanásobně převyšovala průměr. Samozřejmě i dnes najdeme telefony, které jsou natolik výjimečné, že si za ně nechá výrobce patřičně zaplatit. My se dnes zaměříme naopak na ty levnější.

S kým máme tu čest?

Motorola L6 - extrémně tenký model klasické konstrukce

Nokia 6060 - sice příliš nezaujme funkcemi, ale ostudu určitě neudělá

Samsung X490 - jeden z mála levných modelů výrobce v elegantní bílo-stříbrné kombinaci

Sony Ericsson Z300i - kompaktní vzhled, netradiční fialová barva a lesklé samolepící kamínky

Motorola L6 Nokia 6060 Samsung X490 Sony Ericsson Z300i Rozměry (mm) 114 / 49 / 12 85 / 44 / 24 90 / 47 / 24 86 / 45 / 23 Hmotnost 85 g 93 g 86 g 91 g Cena 3 990 3 290 3 300 2 690

Sony Ericsson Z300i patří mezi velmi kompaktní véčka. K zajímavému vzhledu přispívá i netradiční fialová varianta. Velmi působivý je oválný černobílý displej, na kterém se standardně zobrazují ručičkové hodiny a zmeškané události. Ten by mohl být v kombinaci s několika desítkami barevných samolepících kamínků, díky kterým si můžete vykouzlit na krytech netradiční vzory, velkým lákadlem zejména pro ženy.

Naopak véčkem klasického vzhledu bez zbytečných výstřelků je Nokia 6060. Chromové prvky navíc dodávají telefonu mnohem dražší vzhled. Místo vnějšího displeje najdete na vnějšku telefonu červený proužek ve stylu Knight Ridera, který signalizuje zmeškané události. První dojem tak trochu kazí jen vyčnívající anténa.

Samsung X490 nabízí výhradně operátor T-Mobile. Tomu odpovídá také vzhled telefonu, na kterém najdete logo operátora. Design je asijsky konzervativní, ale bílo-šedé provedení nám přišlo velmi zajímavé. Bílých telefonů je navíc na trhu velmi málo.

Jak již bylo řečeno, Motorola L6 je jediným telefonem ne-véčkové konstrukce v dnešním srovnání. První dojem z tohoto modelu je ovšem impozantní. V ruce vás příjemně chladí kov. Když telefon natočíte bokem a zjistíte, jak je ve skutečnosti tenký, nezbude než smeknout nad zručností designerů, kterým se tam podařilo všechny ty součástky vtěsnat.

Displej, baterie a ovládání - Nokia má displej TFT

Nejkvalitnější hlavní displej má Nokia 6060. Jedná se o aktivní TFT s možností zobrazit až 65 000 barev. Kresba je docela jemná a ani s čitelností na přímém slunci mít velké potíže nebudete. Stylově je vyřešena absence displeje vnějšího. Ten je nahrazen stavovou diodou ve stylu Knight Ridera, která dokáže při příchozím hovoru poblikávat v rytmu zvolené melodie.

Samsung X490 je sice nejlevnější véčko výrobce, nabízí ovšem i vnější displej. Ten je jen monochromatický, ale je typu OLED, což zajišťuje jeho výbornou čitelnost. Displej má inverzní zobrazení – světlý text na černém pozadí. Hlavní displej je barevný, dokáže zobrazit 65 000 barev a je pasivní. To však tolik nevadí, obraz je kvalitní, barvy syté a jas a kontrast dostatečný.

Pasivní displej Sony Ericssonu nijak neohromí svým rozlišením ani rozměry. Výrobce někde ušetřit musel, a tak se nezbývá než smířit s hrubou kresbou. Velmi působivý je ovšem vnější oválný černobílý displej, na kterém se standardně zobrazují ručičkové hodiny a zmeškané události.

Stejným zklamáním pro nás byl i displej u Motoroly L6. Můžete se uklidňovat, že držíte v ruce jen low-end za necelých pět tisíc, ale hrubý displej a slabě graficky zpracované menu, se k tomuhle mobilu zkrátka nehodí. Škoda.

K ovládání nemáme u žádného z telefonů větší výhrady. Všechny modely mají hlavní menu rozvržené v matici ikon. Snad jen Uspořádání složek u Motoroly by možná stálo za revizi, protože každého nenapadne hledat fotoaparát a Java hry ve složce Organizér nebo vlastní fotky mezi Downloads.

Motorola L6 Nokia 6060 Samsung X490 Sony Ericsson Z300i Displej Barevný/ Pasivní Barevný/ Aktivní Barevný/ Pasivní Barevný/ Pasivní Rozlišení 128 x 160 128 x 160 128 x 160 128 x 128 Druhý displej ne ne černobílý černobílý Baterie Li-Ion / 720 Li-Ion / 760 Li-Ion / 850 Li-Pol Volání/ pohotovost 4h / 12dnů 3h / 12dnů 4h / 12dnů 4h / 10dnů

Telefonování, SMS a MMS - Nokia a Motorola s MP3

Většina telefonů je vybavena baterií Li-ion s kapacitou od 700 do 850 mAh, pouze Sony Ericssonu dodává energii již tradičně baterie typu Li-Pol. Pohotovostní doba se pohybuje mezi 10 až 13 v provozu a doba hovoru okolo 6 hodin. Pouze Nokia má dobu hovoru jen 3 hodiny, což není mnoho.

Všechny telefony nabízejí vícepoložkový seznam s kapacitou mezi 200 až 1000 záznamy. Pouze Sony Ericsson má telefonní seznam jednopoložkový a to na 250 kontaktů. To by mohl být pro někoho důvod proč si telefon nepořídit, většině uživatelů by to ovšem mohlo stačit.

Motorola L6 Nokia 6060 Samsung X490 Sony Ericsson Z300i Telefonní seznam ano/1000 ano/300 ano/200 ano/250 Push-to-Talk ne ne ne ne Paměť na SMS ano/sdílená ano ano/200 ano/50 MMS ano ano ano ano Email ne ano ne ne

Paměť na SMS se vám nejrychleji zaplní u Sony Ericssonu, naopak u Motoroly jste omezeni jen vnitřní pamětí telefonu. S podporou MMS můžete počítat u všech telefonů. Jediný telefon, se kterým si pošlete a stáhnete vaše e-maily, je Nokia 6060. Co se týče vyzvánění, tak nejlepší polyfonii má již tradičně Samsung. Ovšem telefony Motorola a Nokia vás na příchozí hovor upozorní v rytmu vaší oblíbené skladby ve formátu MP3.

Organizační a datové funkce - "modrý zub" u Motoroly

Organizační funkce jako je kalendář jsou již dnes i v této kategorii standardem a výjimku netvoří ani zástupci dnešního srovnání. Synchronizace s počítačem je možná jen u Motoroly a Samsungu a to pomocí datového kabelu.

Motorola L6 Nokia 6060 Samsung X490 Sony Ericsson Z300i Kalendář ano ano ano ano Diktafon ne ne ano/60 ne Bluetooth ano ne ne ne Wap/verze ano/2.0 ano/2.0 ano/2.0 ano/1.2.1 GPRS ano/třída 10 ano/třída 6 ano/třída 10 ano/třída 8

Motorola také jako jediná ze srovnávaných telefonů nabízí bezdrátový přenos pomocí Bluetooth. Z dalších datových technologií nabídnou zástupci dnešního srovnání už jen GPRS a WAP.

Zábava, fotoaparát a další funkce - kdo fotí vyhrává

Především v této kategorii se projevují rozdíly mezi zástupci dnešního srovnání. Zatímco všechny telefony véčkové konstrukce téměř žádnou výbavou v této kategorii nedisponují, tak Motorola je na tom o poznání lépe. Umožňuje přehrávání souborů ve formátu MP3, ale vzhledem k malé kapacitě vnitřní paměti a absenci paměťových karet je jako MP3 přehrávač nepoužitelná. Do telefonu se tak vejde jen několik skladeb použitelných jako vyzvánění. Stejná situace se opakuje u modelu Nokia 6060.

Motorola L6 Nokia 6060 Samsung X490 Sony Ericsson Z300i Paměťová karta ne ne ne ne Java ano ano ano ano MP3 přehrávač ne ne ne ne Rádio ne ne ne ne Fotoaparát VGA ne ne ne

U Motoroly L6 se našlo místo také pro VGA fotoaparát. Jeho rozlišení již dnes v mobilním světě nikoho neohromí, ale pro potřeby stylového mobilu za pár tisíc určitě postačí. Fotoaparát zvládne jen základní nastavení, čtyřnásobný digitální zoom a úpravu expozice.

Sečteno a podtrženo

Stylové telefony jsou především o vzhledu, a tak je jen na vás, který z dnešních telefonů bude vaším favoritem. Výbavou vede Motorola L6, a to především kvůli přítomnosti vestavěného fotoaparátu. Naopak mnoho funkcí nenajdete u Sony Ericssonu Z300i, u kterého je největším lákadlem zajímavý vzhled a sada kamínků.