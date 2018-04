Vyberte si nejlevnější nebo nejlepší hudební mobil

Ač všechny hudební mobily skladby přehrají, v komfortu obsluhy najdeme mnoho rozdílů. Nejlevnější mobily umějí ve své podstatě opravdu jen přehrát seznam skladeb, tak jak jsou na paměťové kartě uložené. Nechybí možnost posunu mezi skladbami a opakování, ale to je vše. Dražší mobily umožňují vytvoření playlistů – tedy seznamů oblíbených skladeb. Navíc dokážou třídit písničky podle žánrů, interpretů a dalších kritérií. Aktuální inovací je pak schopnost zobrazení obrázku přehrávaného alba, pokud je tedy k dispozici.

Přístroje zhruba od střední třídy pak umožňují bezdrátový poslech hudby. Umí totiž signál odeslat pomocí technologie Bluetooth do bezdrátových sluchátek. Trh jich nabízí široké spektrum, ceny se pak pohybují zhruba od dvou tisíc korun výše.

Dalším důležitým parametrem hudebního mobilu je konektor na sluchátka. Ano, s většinou mobilů nějaká sluchátka dostanete, ale ani u těch nejdražších přístrojů to nebudou sluchátka výborné kvality. A pokud budete chtít použít sluchátka vlastní nebo si pořídíte jiná, může nastat problém právě u konektoru. Velká část mobilů disponuje konektorem Jack s průměrem 2,5 mm, naopak sluchátka mají konektor stejného typu, ale s průměrem o milimetr větším. Existují samozřejmě redukce, ale je to zbytečný problém navíc.

Proč používám MP3 přehrávač, nikoli mobil

Jsem prakticky neustále na cestách. Do práce dojíždím hromadnou dopravou a hodně cestuji. Bez sluchátek na uších si to ani nedokážu představit. Hudbu poslouchám pořád a všude.

Navíc se v této oblasti počítám mezi poměrně náročné a vybíravé konzumenty. Stejně tak často a rád sleduji filmy. V kapse proto neustále nosím takzvaný HDD jukebox – tedy přehrávač vybavený velkokapacitním (30GB) harddiskem. Na něj se mi pohodlně vejde téměř celá domácí diskotéka i pár filmů.

Ráno si tedy můžu pustit přesně to, na co mám náladu, a ne jen těch pár písniček, které se mi vešly do paměti – u mobilů je nejrozšířenější kapacita 4 GB.

V přehrávači však zůstává stále dost místa i pro nové hudební přírůstky od známých a kamarádů. Slouží mi také jako dočasné zálohovací médium a velmi výkonný diktafon, protože pojme desítky hodin záznamu.

Můj přehrávač navíc nevyžaduje instalaci žádného speciálního programu, zatímco například iPod nebo iPhone potřebují iTunes, a lze jej tedy připojit kdekoliv na světě do jakéhokoliv počítače vybaveného USB portem. Na straně přehrávače je zcela obyčejný a běžně dostupný miniUSB konektor, který taktéž seženete kdekoliv.

Mobily bohužel obvykle používají ke stahování hudby kabely dostupné pouze ve specializovaných obchodech. Zcela zásadním parametrem je výdrž akumulátoru. Mé stařičké iAudio X5L hraje bez jediného nádechu téměř třicet hodin, samozřejmě záleží na hlasitosti reprodukce, použitém hudebním kodeku – MP3, WMA – a podobně.

S ohledem na to, jak často volám, nemohl bych s žádným stávajícím hudebním mobilem takovýchto výsledků dosáhnout. A to nemluvím o kvalitě zvuku (zcela bezkonkurenční) a komfortu ovládání, které je jednoúčelové, a tudíž naprosto jednoduché.

Jan Kužník, Technet.cz

Proč poslouchám hudbu z telefonu

Mobil má pro mě jednu nepřekonatelnou výhodu. Nosím ho stále a mám naprosto zautomatizované, že při odchodu nenechám na stole klíče a právě mobil. Což se o peněžence nebo o hudebním přehrávači rozhodně říct nedá. Stejně tak se mi jen málokdy stane, abych zůstal "na suchu", tedy zapomněl mobil nabít. Navíc mám pro jistotu náhradní nabíječku i v práci. Při nepravidelném používání přehrávače mi naopak často dojde energie po druhé písničce.

Ano, mobil není tak komfortní MP3 přehrávač jako specializovaný přístroj, ale pro občasný poslech mi plně dostačuje. Díky nízkým cenám pamětí nemusím řešit nedostatek místa na skladby a to, že ovládání přehrávače v mobilu není tak komfortní jako u specializovaného přístroje, mě netrápí.

Přesto specializovaný přehrávač mám a rozhodně ho nepovažuji za zbytečnost. Do letadla je ideální a oprostí mě od dohadování s letuškou, zda ten mobil je opravdu vypnutý a je v letovém režimu. Navíc při dlouhých letech by baterie mobilu ani nevydržela. Stejně tak je speciální přehrávač mým věrným společníkem na dovolené.

V mém okolí je několik lidí, kteří na problém nahlíží stejnou optikou, ale i hodně takových, kteří na svůj speciální přehrávač nedají dopustit a mobil mají jen pro telefonování a SMS. V mém soukromém průzkumu se obě kategorie dělí na ty, kteří pravidelně cestují veřejnou dopravou, a na ty, co častěji jezdí autem. Já patřím do druhé skupiny.

Jan Matura, Mobil.cz