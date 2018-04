Vyberte si nejlepší tarif. Tipy pro náruživé telefonisty i SMS maniaky

Vybrat pravý tarif není vůbec jednoduché. Nabídka operátorů je velmi široká a ve změti různých doplňkových balíčků aby se čert vyznal. Mnoha uživatelům se ale nechce výběrem správné kombinace příliš zabývat.

Redakce Mobil.cz se tedy pokusila vybrat co možná nejlepší řešení pro čtyři uživatelské skupiny. Netvrdíme, že někde neseženete volání levněji. Při množství různých variant a zahrnutí vašich individuálních potřeb se od námi navržené varianty můžete dost odchýlit. Tento článek tak má také ukázat, že ono zamyšlení se nad správnou volbou tarifu zase tak složité není a v důsledku se vyplatí.

Mladý SMS maniak

Mladý uživatel, který především posílá velké množství SMS. Útrata přibližně za 500 zpráv měsíčně by měla být co nejnižší.

O2: Tarif [:KŮL:] nabízí SMS do sítě O2 zdarma a jinam za 1,50 Kč. Pří posílání SMS pouze do O2 tak zaplatíte jen paušál 250 Kč. K jakémukoli tarifu se vyplatí balíček O2 Top SMS, s nímž získá 200 SMS za 179 korun.

T-Mobile: Bav se s Mých5 od T-Mobilu nabídne posílání SMS zdarma na 5 vybraných čísel a jinam za korunu. Libovolné množství zpráv na pět čísel vás tak vyjde jen na 99 korun. T-Mobile navíc nabízí balíček 100 SMS za 94 korun nebo až 1 000 SMS o víkendech do sítě T-Mobilu za 79 korun a neomezené SMS do sítě T-Mobilu za 175 korun.

Vodafone: U všech tarifů má cenu 1,19 Kč za jednu SMS a navíc totéž nabídne jako jediná i jeho Nabitá karta. U konkurence stojí SMS z předplacenky většinou korunu devadesát. K dispozici jsou balíčky 100 SMS za 95 korun nebo neomezené víkendové SMS do sítě Vodafonu za 105 korun. Opomenout také nesmíme tarif Odepiš s měsíčním paušálem 11,90 Kč a cenou SMS 0,42 Kč do sítě Vodafonu a 1,79 Kč do ostatních sítí.

Náš tip S tarifem Bav se s Mých5 můžete na 5 čísel odeslat libovolné množství SMS zpráv za 99 korun.

Do 26 let Pro mladé nabízí T-Mobile a O2 speciální tarify do 26 let. Pokud patříte věkem do této skupiny a využíváte telefon i na volání, sáhněte po některém z tarifů O2 [:KŮL:] nebo T-Mobile Bav se nebo Bav se s Mých5. Vodafone nabízí službu Student SMS Grátis. S ní můžete poslat zdarma 300 SMS denně z javové aplikace a 300 přes portál Vodafone live!, a to do všech sítí.

Běžný uživatel

Volá a posílá SMS většinou tak, jak potřebuje, přesto si však chce výdaje trochu hlídat, aby neutrácel zbytečně. Utratí asi 500 korun měsíčně. Potřebuje tarif s kombinací dobrých sazeb pro volání a SMS. To většinou nabízejí některé ze základních paušálních tarifů, překvapivě ale špatně nevycházejí ani předplacené karty.

O2: Lépe než Neon S vyjde starší tarif Simple 240. Tarify Neon totiž mají vysokou cenu volné minuty. Tarif Simple 240 vám v rámci paušálu nabídne až 52 minut volání a další minuty vás budou stát 5,83 Kč. U předplacených karet má smysl uvažovat o O2 NA!HLAS, ve které stojí minuta hovoru kamkoli 5,50 Kč.

T-Mobile: Pokud opravdu jen voláte a posíláte SMS a nežádáte žádné přidané služby, zvolte tarif Kredit 500 s minutovou sazbou 4,90 Kč. Ideálně ve variantě HIT s 20 % kreditu navíc, pak se budete muset ve volání omezovat o něco méně.

Vodafone: Při měsíčním dobíjení 500 korun se může vyplatit Nabitá karta s minutovou sazbou 5 korun a cenou SMS 1,19 koruny. Stejné ceny nabídne i tarif Nabito 350. Stejně jako u T-Mobilu se vám vyplatí zauvažovat o využití služby s 20 % kreditu navíc. Ta se u Vodafonu jmenuje Po Svém. Služba Extra vám za určitých podmínek dá při aktivaci do konce května dokonce 40 % kreditu zdarma.

U:fon: Jakýkoli tarif se vám vyplatí, jen pokud tohoto operátora používá více lidí ve vašem okolí.

Náš tip Za 500 korun získáte při aktivaci do konce května na rok 116 minut volání a 50 SMS s tarifem Vodafone Nabito 350 s balíčkem Extra.

Telefonista

Uživatel, kterého příliš nezajímají SMS a spíše dost volá. Nijak se při komunikaci neomezuje, mobil používá jako rychlý dorozumívací prostředek. Má spíš hodně kratších hovorů. Utratí asi 1 000 korun měsíčně. Většinou jsou vhodné tarify ze středu nabídky operátora, opět ale nejsou diskvalifikovány předplacené karty.



O2: Zvolte tarif O2 Simple 600. Za 714 korun v něm získáte až 145 minut hovorů, ostatní hovory stojí 5,24 Kč za minutu. Vybrat můžete i Neon L. Ten se vyplatí obzvlášť v případě, že voláte do O2 mimo špičku a o víkendu.

T-Mobile: Nedávno zavedli novinku - pokud měsíčně dobijete předplacenou kartu více než 600 korunami, můžete využít tarif Twist Maxi s minutovou sazbou 3,90 koruny. SMS stojí korunu devadesát. Vhodný je tarif Kredit 1000 se sazbou 2,90 Kč za minutu. Vejde se do něho až 345 minut hovoru. A v e-shopu operátora ho pořídíte na půl roku už za 800 korun.

Vodafone: Máte dvě volby - Nabito 700 se sazbou 4 koruny za minutu nebo Vodafone nabitou kartu, která při dobití více než 700 korun nabídne stejné sazby. Opět můžete využít služby Po svém nebo Extra.

Náš tip Za 1 000 korun získáte 372 minut volání a 100 SMS s tarifem T-Mobile Kredit 1000 HIT.

Senior

Uživatel, který telefonuje málo a SMS příliš nepíše. Navíc telefonuje velmi omezené skupině. Většinou vlastně jen rodině a doslova pár přátelům. Za telefonování utratí asi 200 korun měsíčně. Dobrou alternativou jsou předplacené karty, výbornou volbou pak partnerské SIM karty k tarifu někoho z rodiny, opomíjet také nemůžeme ty nejlevnější paušální tarify operátorů. Důchodcům je nejrozumnější pořídit SIM kartu toho operátora, kterého v rodině využíváte nejčastěji.



O2: Vhodný je tarif O2 Fajn nebo nový O2 NA!HLAS. U nového tarifu zaplatíte za minutu 5,50 Kč.

T-Mobile: Zvolte předplacený tarif Twist Start nebo tarif Kredit 150 se zvýhodněním HIT. Při zhruba dvousetkorunové útratě se překvapivě nevyplatí tarif T1, určený pro přechod z předplacenky.

Vodafone: Zvolte Divokou kartu se sazbou 2,98 koruny za minutu do sítě Vodafonu nebo zajímavý tarif Odepiš s měsíčním paušálem 11,90 a 40 volnými minutami do sítě Vodafonu.

U:fon: Tarif Za 100, platí ale jen v případě, že v rodině tohoto operátora využíváte všichni.