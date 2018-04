Vyberte si nejlepší navigaci do svého automobilu

Když jedu třeba do Brna a potřebuji na konkrétní místo, použiji navigaci. Je rychlejší a přesnější, vysvětluje svou volbu pražská manažerka Michaela Nováková. Už úplně přestala používat vyhledávání v internetových mapách a na to, kdy v autě otevřela autoatlas, si ani nepamatuje.

„Když jedu na jednání, jenom zapnu navigaci. Jen mi vadí, že ta, kterou mám, hodně pomalu startuje.“ Podobných historek bude stále více a je na nich vidět, že význam navigací roste. Třeba proto, že jsou praktické a umějí toho mnohem více než papírové mapy.

Málokterých výrobků se letos prodá o stovky procent víc než loni. Navigacím se to zřejmě povede, a to i přesto, že už minulý rok sílil trh o desítky procent. Kromě pohodlnosti používání navigací je důvodem i cena, která zejména u automobilových navigací výrazně klesá. Osm z deseti prodaných navigací je do auta.

Musíte se v prvé řadě rozhodnout, jaký typ zařízení si koupíte – jestli vám třeba stačí jen navigace v mobilu, nebo zda bažíte po té zabudované v autě. Navigaci navíc můžete mít i v kapesním počítači, který krom hledání správného směru umí i spoustu jiných věcí.

Vestavěná navigace? Pohodlná, ale drahá

Když kupujete nový automobil, je dobré si dobře rozmyslet, zda skutečně potřebujete navigační systém jakožto nezanedbatelnou položku příplatkové výbavy. Navigace v základní výbavě automobilu totiž vyjde dost draho, protože jen zřídkakdy se dostanete pod dvacet tisíc korun.

Jejich výhodou je pohodlné ovládaní; jsou velice dobře zakomponovány do palubní desky automobilu a používají rozměrný displej, na kterém jsou informace zřetelnější. Hlasové povely vám navigátor sdělí pomocí připravené hudební aparatury, kvalita zvuku je oproti ostatním typům navigací vyšší. Nejdražší systémy nabízené například v automobilech BMW dokonce ukazatele směru promítají nad přední kapotou automobilu přímo v zorném poli řidiče a neodvádějí tím řidičovu pozornost. Výhody integrované navigace však zastíní její cena, která je ve srovnání s ostatními možnostmi mnohem vyšší. Navíc se dají palubní navigace jen velmi obtížně vylepšovat, povětšinou se musíte spolehnout na mapové podklady, které jsou v systému již při koupi vozu. Jejich kvalita je srovnatelná s volně dostupnými programy a mapami, nepatří však k tomu nejlepšímu. Pokud navíc neparkujete s vozidlem v garáži, koledujete si o nevítanou návštěvu v interiéru vašeho vozidla. GPS v autě vás dovede do kina i do restaurace Výhodněji vycházejí stále oblíbenější jednoúčelové automobilové navigace, které na nic jiného nevyužijete. Ty lze chápat jako palubní navigátory v automobilu, avšak zabalené do přenosné krabičky. Na trhu se setkáte zejména s výrobky značek TomTom, Garmin či Mio. V poslední době přicházejí na trh i alternativní značky, které nabízejí nižší cenu vyváženou horším zpracováním, mapami i hlasovými povely. Výhodou přenosných navigátorů je lákavý poměr cena k výkonu. Tato zařízení seženete v cenovém rozmezí od přibližně pěti do osmnácti tisíc korun. Nejlevnější z nich vás budou pouze navigovat, nenabídnou tolik propracované možnosti a kvalita jejich map je horší. Směrem k horní cenové hranici se všechny parametry zlepšují. K ovládání veskrze slouží dostatečně velký dotykový displej, přístroj jde jednoduše ovládat jedním prstem. Mapy lze bez potíží aktualizovat, stejně jako tzv. body zájmů, což jsou pouze do kategorií rozdělené adresy jednotlivých institucí či zajímavých míst. Díky nim se lze během chvíle nechat navést do nejbližší nemocnice, kina či restaurace. Součástí těchto zařízení je i hlasová navigace, která u nejlevnějších systémů nemusí být v českém jazyce. Dražší přístroje naopak nabízejí i volbu mezi několika typy hlasů jak v rozdílu pohlaví, tak jejich zabarvení. U přístrojů nad deset tisíc korun naleznete v mnoha případech i přehrávač hudby a prohlížeč fotografií. Ukládat je přitom můžete na paměťovou kartu, u nejdražších systémů na integrovaný pevný disk. Takové navigátory si už poradí s přehráváním videa a nezřídka kdy disponují bezdrátovou technologií Bluetooth umožňující propojení s mobilním telefonem. Nahradí tím i dnes povinnou handsfree sadu a dostanou nové možnosti aktualizace dopravních informací přes mobilní síť. Mnoho přístrojů disponuje i automatickou změnou trasy na základně dopravních informací získávaných přes rádiové vysílání zvané RDS-TMC. Pokud disponuje navigátor příslušným výstupem, lze jej propojit s autorádiem a ošetřit tím jednu z nevýhod oproti integrovaným systémům, kterou je horší kvalita zvuku. Za nevýhodu lze považovat problematické uchycení navigátoru v interiéru automobilu, kdy se nejčastěji používá držák s přísavkou určený na čelní sklo automobilu. Zařízení pak nejen že narušuje kompaktnost interiéru vozidla, ale můžete za jeho umístění vyfasovat pokutu, na čelním skle totiž nic kromě dálniční známky být nesmí. Přístroje je nutné také velmi často dobíjet, vestavěný akumulátor vydrží jen okolo čtyř hodin. Automobilová nabíječka pak v interiéru překáží. Některé navigátory můžete využít i při pěší či cykloturistice, avšak s jistými omezeními. Při vystupování z auta vám přibude starost o další přístroj, který je nutné z vozidla vyjmout, nebo alespoň někam ukrýt. V kapesním počítači najdete mnohem více funkcí Navigaci můžete využít i pomocí kapesního počítače, kterému se říká PDA. Na trhu se dnes lze setkat s mnoha zařízeními již se zabudovaným GPS přijímačem. Jejich cena přitom málokdy překročí patnáctitisícovou hranici. V případě, že přijímačem dané zařízení nedisponuje, lze jej dokoupit jako externí modul. Ten vás vyjde v průměru na dva a půl tisíce korun. K celkové sumě je pak nutné připočíst i náklady na navigační software, jež se pohybují okolo pětitisícové hranice. Díky dotykovému displeji lze program ovládat jedním prstem. Od jednoúčelových navigací se mapový software nijak neliší, nabízí i naprosto stejné možnosti. Záleží především na fantazii uživatele, kolik je ochoten za celé řešení vynaložit. Zvolit můžete i zařízení zvané komunikátor, který v sobě spojuje výhody PDA a mobilního telefonu. Počítejte však s vyšší cenou kolem dvaceti tisíc korun, kterou dáte za zařízení včetně mapových podkladů. Výhodou je bezesporu velmi pestrá nabídka funkcí a univerzálnost zařízení. Jedinou koupí získáváte kapesní nástroj, který vám pomůže organizovat čas, dovede vás do zadaného cíle či přehraje hudbu či video. Nevýhodou je omezená výdrž baterie. Nejrůznější univerzální držáky do automobilu navíc nejsou příliš povedené a je nutné mezi nimi dlouho a pečlivě vybírat. Navigaci na pěší výlet či motorku Kromě automobilových navigací si můžete koupit také GPS pro turistiku nebo modely na motorku. Nechybí ani speciální zařízení do letadla či na moře. Univerzální přístroje? Nic takového Možná vás budou prodejci přesvědčovat, že existují univerzální přístroje, které můžete používat v autě i na kole nebo na cestách. Svým způsobem mají pravdu, některé navigace pro kolo budou použitelné i v automobilu, automobilové navigace jsou použitelné i při turistice. Při outdoorových aktivitách je však odolnost speciálních přístrojů jedním z nejdůležitějších aspektů, navíc se vám může hodit záznam projeté trasy nebo výškový profil, které nabízejí jen přístroje určené pro turistiku. Při turistice nepotřebujete ani navigovat přesně bod po bodu jako v automobilu, většinou potřebujete GPS k určení směru a orientaci na cíl. Outdoorové přístroje Nejrozšířenější skupinou jsou vedle automobilových navigací přístroje určené pro kolo, pěší turistiku a cestování, které se souhrnně označují jako outdoorové. Jejich plusem je zvýšená odolnost proti vodě a prachu a také dlouhá výdrž baterie. Místo vestavěného akumulátoru zde často najdeme klasické tužkové baterie, které při cestách seženeme leckdy rychleji než zásuvku pro dobití akumulátoru. Mnoho přístrojů nabízí také menší rozměry, některé z nich lze jednoduše připevnit na opasek nebo řídítka na kole. Při výběru přístroje je dobré věnovat pozornost anténě – nejsou příliš vhodná různá vyklápěcí provedení, která mají tendenci se urazit při prvním pádu na zem. U turistických GPS jako u posledních přežily ještě nemapové přístroje, ale stále více se prosazují modely s mapami, podobně jako třeba v autech. Na motorce s navigací Ochuzeni o GPS navigaci dnes nejsou ani vyznavači jednostopých motorových vozidel. Modely na motorku se na první pohled od automobilových navigací příliš neliší, jeden podstatný rozdíl zde však je. Stejně jako turistické přístroje, jsou i motonavigace vystaveny povětrnostním vlivům, a tak je jejich konstrukce odolná proti dešťové vodě, UV záření a někdy také vůči vibracím. Navíc je jejich dotykový displej uzpůsoben tak, aby bylo možné ovládání také v motorkářských rukavicích. Nechybí ani integrované bezdrátové připojení Bluetooth, které umožňuje přenášet hlasové pokyny z navigace přímo do speciální motocyklové helmy nebo bezdrátového sluchátka. ... také měření tepu Nejen pro vrcholové sportovce jsou určeny GPS přístroje, pro které se hodí souhrnné označení fitness. Speciálně pro cyklisty najdeme na našem trhu několik zařízení, která kombinují klasický bezdrátový cyklopočítač, měřič tepové frekvence a díky vestavěnému GPS přijímači umožňují digitální zpracování tréninku včetně výškových profilů a mnoha dalších funkcí. Běžci pak nejspíše sáhnou po miniaturních tréninkových GPS sporttesterech, které vypadají jako běžné náramkové hodinky. Speciality Mezi další speciální GPS zařízení patří letecké navigace, které se svým tvarem a některými funkcemi podobají navigacím turistickým. Navíc však obsahují speciální software a databáze pro navigaci letadel. Na moři se pak využívají GPS plottery, které kromě zjišťování polohy mají spoustu dalších funkcí, například sonar, radar, předpověď počasí aj. (lk)



Mobil už nemusí být jen nouzovým řešením

Úspěšně navést k cíli vás dokážou i vybrané mobily. Na trhu se začínají objevovat přístroje s integrovanou navigací, kvalitní navigátor lze vytvořit i z postarších telefonů.

U mobilů je pouze nutné dokoupit externí GPS přijímač, který je natolik malý a nenápadný, že jej lze ponechat v automobilu. V případě chytrých telefonů (s operačním systémem podobným tomu počítačovému) stačí dokoupit pouze navigační software. Takovým příkladem je řešení od společnosti Navicore, která nabízí i ucelený balíček společně s přijímačem za necelých šest tisíc korun.

U telefonů bez operačního systému se musíte spolehnout na navigaci Wayfinder, která pracuje na principu aktuálního stahování mapových podkladů do telefonu. Mapy tak nemáte uloženy v přístroji, ale aktualizují se pomocí datové sítě vašeho operátora. Toto řešení je poměrně nespolehlivé, jelikož pokrytí Česka stále není zcela ideální a občas se tak stane, že se mapa po nějakou dobu neobnoví. Před důležitou křižovatkou to může velmi zamrzet.

Ovládání mobilů mají lidé většinou zažité, takže se stačí naučit pár nových funkcí. Asi největší slabinou navigací v mobilech je spotřeba energie. Bluetooth, stále svítící displej a často ještě datový přenos přece jen s baterií pořádně zahýbá. Také s umístěním v autě bývají problémy.