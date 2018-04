Vyberte si navigaci pod stromeček. Přinášíme nejžhavější tipy pro Ježíška

Dnes může mít GPSku úplně každý. Jejich ceny klesají a tyto zařízení se dostávají do popředí zájmu. Největší skupinu tvoří autonavigace, pořídit si však můžete také zařízení určené na kolo, turistiku nebo pro sportovní účely.

V dnešním přehledu se zaměříme čistě na automobilové navigace, tedy takové, jejichž primární použití je uvnitř vozu. Do přehledu jsme vybrali zařízení typu all-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit, a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Výhodou přenosných zařízení například oproti pevně vestavěné navigaci v automobilu je lákavý poměr ceny k výkonu. Seženete je v cenovém rozmezí od pěti do přibližně patnácti tisíc korun. Nejlevnější z nich vás budou pouze navigovat, nenabídnou tolik propracované možnosti a doplňkové funkce. Směrem k horní cenové hranici se všechny parametry zlepšují a dražší zařízení nabídnou funkce jako je dynamická navigace dle aktuální dopravní situace nebo FM vysílač. K ovládání veskrze slouží u drtivé většiny modelů dotykový displej, přístroje lze tedy jednoduše ovládat jedním prstem.

Garmin Nüvi 250

Nüvi 250 je jednoduchá navigace, která neobsahuje nadbytečné funkce. To, co jistě oceníte, je velice jednoduché ovládání, kapesní rozměry a turistická mapa v základním balení. Ve specifikacích budete marně hledat MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree, příjem dopravních informací RDS TMC nebo FM transmitter.

Paměť: interní 2 GB, externí karty SD

Mapy: 33 zemí západní a východní Evropy, uliční a turistická mapa ČR

Cena: 7 500 Kč

Garmin Nüvi 360T

Garmin Nüvi 360T díky funkci automatické navigace s hlasovým doprovodem, dotykovému displeji přizpůsobenému pro ovládání prstem a kapesní velikosti představuje povedený navigační systém. Nechybí ani vestavěný přijímač dopravních informací TMC.

Paměť: interní 600 MB, externí karty SD

Mapy: 25 států Evropy včetně ČR

Cena: 12 000 Kč

Garmin Nüvi 660

Pravým opakem je nejnovější multimediální přístroj série Nüvi, který kombinuje navigační přístroj s podporou dynamické navigace, digitální cestovní pomocník, MP3 přehrávač, prohlížeč fotografií a Bluetooth handsfree. To vše v těle jediného kapesního přístroje.

Paměť: interní 2 GB, externí karty SD

Mapy: 33 zemí západní a východní Evropy, uliční a turistická mapa ČR

Cena: 10 000 Kč

TomTom One

TomTom One je navigace určená pro začínající a nenáročné uživatele, kteří oželí pokročilejší funkce. Nenabízí MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree nebo příjem dopravních informací. To, co však oceníte, je velice jednoduché ovládání a kompaktní rozměry.

Paměť: interní 32 MB, externí karty SD

Mapy: ČR, Slovensko, Polsko a Maďarska

Cena: 6 000 Kč

TomTom One XL Regional

TomTom One XL je sice základní model, nabídne ovšem velký širokoúhlý displej a podporu dynamické navigace RDS-TMC. Nechybí ani podpora bezdrátového spojení Bluetooth ve verzi 2.0 pro spojení s mobilním telefonem.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD

Mapy: 9 zemí východní a jižní Evropy včetně ČR

Cena: 6 700 Kč

TomTom Go 720

Pro náročnější je určena navigace Go 720. Jde o současnou vlajková loď TomTomu, která nabídne MP3 přehrávač, Bluetooth a také mnoho dalších funkcí. To vše v těle tenkého přístroje se širokoúhlým displejem. Novinkou ve světě přenosných navigačních systémů je možnost nahrát si vlastní hlasové povely.

Paměť: interní 2 GB, externí karty SD/MMC

Mapy: západní i východní Evropa včetně ČR

Cena: 13 000 Kč

Navigon 7100

Navigace Navigon zaujmou několika poměrně unikátními funkcemi, se kterými jsme se u dosud prodávaných zařízení na našem trhu nesetkali. Nejvíce pozornosti si zaslouží funkce Reality View, která ve vybraných lokalitách zobrazuje na displeji přístroje realistický pohled na danou lokalitu včetně detailů, jako jsou například okolní budovy, případně silniční tabule.

Paměť: interní 2 GB, externí karty SD/MMC

Mapy: 18 zemí východní a jižní Evropy včetně ČR

Cena: 10 300 Kč

Navigon Porsche Design

Pro tento rok je vrcholem nabídky navigačních zařízení Navigon přístroj P 9611. Jde o velmi stylovou navigaci, provedení má na starosti Porsche Design. Jde o nejdražší navigaci na našem trhu, která případného zájemce vyjde na částku převyšující hranici dvaceti tisíc korun. Funkčně se však od nižších modelů Navigonu příliš neliší.

Paměť: interní 2 GB, externí karty SD/MMC

Mapy: 37 zemí Evropy včetně ČR

Cena: 22 000 Kč

Mio C250

Mio C250 zaujme na první pohled svými rozměry 110 x 70 x 20 mm. Tento kolibřík o hmotnosti pouhých 110 g je jednou z nejmenších a nejlehčích autonavigací na našem trhu. V automobilu pak oceníte funkci databáze policejních radarů s možností definování směrové funkce a stupně upozornění a také automatický denní a noční režim.

Paměť: interní 80 MB

Mapy: 8 zemí včetně ČR

Cena: 6 300 Kč

Mio C720

Mio C720 je určeno pro uživatele, kteří hledají navigační systém do automobilu s integrovaným fotoaparátem. Pomocí funkce geotagging lze do fotografie vložit přesné souřadnice místa, kde byla pořízena, a pak ji sdílet s přáteli a rodinou. Navigace je rovněž vybavena čtečkou vizitek. Dlouhé chvíle pak zpříjemní DIVX s MP3 přehrávačem.

Paměť: externí karty SD/MMC

Mapy: 34 evropských států, včetně ČR

Cena: 11 000 Kč

Clarion MAP670

Také navigace Clarion MAP670 nabízí jednoduché ovládání, MP3 přehrávač a také mnoho dalších funkcí. Vedle samotné navigace získáte navíc plnohodnotné handsfree, Clarion MAP670 totiž komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. S velikostí je tento přístroj však na štíru stejně jako s kvalitou použitých materiálů.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD/MMC

Mapy:6 zemí včetně ČR

Cena: 8 900 Kč

Thomson GPS420EE

Thomson GPS420EE patří mezi menší autonavigace na našem trhu. Navigace nabízí šest režimů: auto, motocykl, chodec, kolo, loď a dodávka. Užívání zjednoduší automatické nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti automobilu, nechybí ani senzor automatického stmívání displeje.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD/MMC

Mapy: 15 zemí východní Evropy a ČR

Cena: 8 600 Kč

Panasonic Strada CN-GP50N

Ani s touto navigací vám již nehrozí žádné bloudění. Upozorní vás na úsekové radary, pomocí funkce Bluetooth umožní handsfree telefonování, které je nejen komfortní, ale hlavně bezpečné. Většina navigací na trhu si je více či méně podobná, přece si ale nebudete hyzdit interiér auta něčím ošklivým. Panasonic Strada vám v tomto ostudu rozhodně neudělá.

Paměť: externí karty SD/MMC, v balení 2GB karta

Mapy: 37 zemí západní a východní Evropy včetně ČR

Cena: 12 500 Kč

Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.4 TMC

Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.4 TMC je spolehlivým průvodcem a přesným navigátorem. A nejen to. Je vybavena integrovaným modulem TMC a tak naviguje dynamicky a umožní včasné objetí dopravní komplikace.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD/MMC

Mapy: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Řecko, Turecko

Cena: 9 100 Kč

Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.3

TravelPilot Lucca 5.3 je také rozený multitalent, který se stane vaší pravou rukou díky dotykové obrazovce, jednoduchému ovládání pomocí menu v češtině, dynamickému objetí dopravní zácpy a varování při překročení omezené rychlosti. Nejnovější film si můžete prohlédnout na velkoryse koncipovaném displeji s poměrem stran 16:9.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD/MMC

Mapy: 40 zemí západní a východní Evropy včetně ČR

Cena: 11 200 Kč

LG LN555

Navigaci LG LN555 díky tloušťce 18 mm a váze 160 g lehce schováte i do kapsy kalhot. Tenký lesklý rámeček vám dá pocit, že máte v ruce zmenšeninu LCD televize. Součástí map jsou samozřejmě i body zájmu, takže můžete mnohem snadněji vyhledat např. hotel ve městě, bankomat, restauraci nebo letiště.

Paměť: externí karty SD/MMC

Mapy: 37 zemí západní a východní Evropy včetně ČR

Cena: 9 400 Kč

Dynavix Theta

Pokud jste patrioti, určitě vás zaujme navigace, která se zrodila v naší zemi. Navigace upozorní na úseky měření rychlosti a umožní také zadávání složitých tras pomocí průjezdních bodů. Inteligentní hlasová navigace pak upozorňuje pouze na důležité manévry.

Paměť: externí karty SD/MMC

Mapy: Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Chorvatska

Cena: 7 500 Kč

Dynavix Cube Alpha

Také Dynavix Cube Alpha je pomerně malá navigace kapesních rozměrů. Na těle zařízení je možné najít kromě obvyklých prvků také praktický ovladač hlasitosti, ztlumení či přidání zvuku za jízdy tak nebude žádný problém.

Paměť: interní 512 MB, externí karty SD/MMC

Mapy: ČR + průjezdní mapa Evropy

Cena: 6 300 Kč

Asus R600

Navigace Asus R600 překvapí integrovaným světelným senzorem, který automaticky optimalizuje podsvícení LCD panelu. Tato bezpečnostní funkce umožňuje uživatelům zjistit směr jízdy na displeji ve dne i v noci, nebo třeba při průjezdu tunelem. Asus zvládá přehrávat MP3 i video a také zobrazovat fotografie.

Paměť: interní 128 MB, externí karty SD/MMC

Mapy: 32 zemí Evropy včetně ČR

Cena: 10 100 Kč

Sony NV-U93TC

Navigace Sony NV-U93TC je vybavena širokoúhlou dotykovou obrazovkou s vysokým jasem, antireflexní vrstvou a potahem odolávajícím otiskům prstů. Nechybí ani podpora bezdrátového Bluetooth handsfree a dopravní informace.

Paměť: interní 2GB, externí karty Memory Stick

Mapy: 40 zemí západní a východní Evropy včetně ČR

Cena: 11 000 Kč