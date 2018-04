Vyberte si navigaci aneb autem, pěšky nebo na kole

Hádky na cestách o to, kam odbočit a kterou cestu vůbec zvolit, zkazily už nejednu dovolenou. V letošním létě by jim mohlo odzvonit díky tomu, že pořídit si do auta navigaci už není problém. Klesající ceny učinily z GPS navigací elektronické zboží, jehož prodej stoupá nejrychleji.

Zatímco loni jste museli na navigaci vytáhnout nejméně deset tisíc korun, letos vás i dobře vybavené modely mohou stát jen něco málo přes pět tisíc. Navíc mnohem kvalitnější jsou i mapové podklady – ty se prodávají rovnou s navigacemi, případně si můžete další mapy dokoupit později – takže jak v Česku, tak v okolních zemích a samozřejmě v celé západní Evropě se na navigaci můžete klidně spolehnout. Ze všeho nejdříve si však musíte vybrat tu, která vám bude vyhovovat nejlépe.

Do auta, ale i na kolo

Nejčastěji se navigace používá v autě, kde opravdu usnadní cestu po neznámé zemi či městě. Kromě automobilových navigací existují i turistické. Bývají odolnější, vydrží například pády, někdy dokonce i namočení. Turistická navigace, využitelná kromě pěších túr i při cyklistice, by měla být vybavena jinými mapovými podklady než automobilová. Na kole se totiž asi nebudete vydávat po hlavních silničních tazích. Ale pokud si k turistické navigaci pořídíte i automobilové mapy, můžete ji samozřejmě využívat i v autě. V podstatě jediným výraznějším omezením je absence hlasové navigace, kterou turistické přístroje obvykle nemívají.

Naopak pro některé typy automobilových navigací (například výrobky firem Garmin či Mio) existují i turistické mapy, takže když autem dorazíte na start pěšího výletu, jednoduše vyměníte paměťovou kartu a můžete vyrazit do terénu. Počítejte však s tím, že automobilové navigace nejsou na přežití v terénu konstruovány a snadno se mohou poškodit. Funkčně se samozřejmě jak turistické, tak automobilové navigace chovají podobně. Pouze v terénu se nepoužívá navigace křižovatku po křižovatce, takže navigace jen ukazuje vaši polohu na mapě a směr do cíle.

S rozvojem turistických navigací se objevil i nový fenomén jménem geocaching. Je to v podstatě hledání pokladů – na specializovaných stránkách na internetu si najdete souřadnice tajné schránky a tu následně s pomocí GPS navigace vyhledáte. Obvykle to funguje tak, že z ní vyndáte nějakou drobnost a jinou tam naopak zanecháte pro někoho dalšího. Dalším směrem, kterým se výrobci v poslední době vydávají, jsou speciální navigace určené na sport, zejména tedy na běh v terénu.

Jak vybrat navigaci do auta

Při koupi automobilové navigace si můžete vybírat z několika desítek přístrojů. K významným světovým značkám, které na trhu existují už několik let, jako jsou například Garmin, TomTom či v poslední době rychle rostoucí Mio, postupně přibývají i méně známí výrobci, kteří kvalitou ani výbavou nijak zvlášť nezaostávají. Za zmínku určitě stojí čeští producenti MyGuide a Mapfactor. Kromě toho na tento trh vstupují razantně i další firmy z oblasti spotřební elektroniky – před koncem loňského roku představily své navigace LG, Panasonic i Sony.

S výjimkou těch úplně nejlevnějších s cenou do tří tisíc mají všechny přístroje množství doplňkových funkcí. Většinou navigace do auta nabídnou přehrávání hudby ve formátu MP3, prohlížení fotek nebo také přehrávání videa, ale je otázka, kterou z těchto funkcí skutečně při používání využijete. Navíc u většiny přístrojů jsou mapové podklady umístěny na paměťové kartě. Takže si vždy musíte vybrat, jestli chcete navigovat, nebo poslouchat hudbu z jiné karty.



Pokud tedy nemíníte navigací nahradit autorádio, nemá smysl za tyto funkce připlácet. Naopak poměrně užitečnou funkcí, kterou navigace nabízejí, je funkce Bluetooth hands-free. Ta umožňuje telefonovat v autě bez držení telefonu v ruce. Funkci hands-free nenabízejí úplně nejlevnější modely, ale u přístrojů za zhruba 4 tisíce korun už je samozřejmostí. Jestli dosud v autě žádné hands-free nemáte, je to poměrně elegantní řešení, jak neporušovat zákon.

Nejdůležitější jsou mapové podklady

Přídavné funkce jsou příjemné, ale zásadní pro výběr navigací by měly zůstat mapové podklady. V Česku se můžete setkat v zásadě s dvěma typy map přibalených k navigacím.

V úplně nejlevnějších verzích bývá obvykle pouze mapa Česka, případně okolních států. V tomto případě si dejte pozor na velmi obvyklý trik prodejců. Ti na balení udávají mapu Česka (případně střední Evropy) s poznámkou, že přístroj obsahuje také „průjezdové mapy západní Evropy“. To v překladu znamená, že přístroj obsahuje pouze hlavní silniční tahy (dálnice a mezinárodní evropské trasy). A upřímně řečeno, na dálnici si většina lidí poradí i bez navigace. Pokud tedy předpokládáte, že aspoň občas vyrazíte s navigací i mimo Česko, rozhodně se vyplatí pořídit si verzi označovanou jako Evropa nebo Kompletní Evropa (podle výrobce). S ní pak máte k dispozici plnou navigaci ve všech státech Evropy.

Zvolit kompletní mapové podklady Evropy se vyplatí i v případě, že jezdíte autem na dovolenou do Chorvatska. To bývá obvykle zařazeno do východní Evropy, nicméně sousední Slovinsko (přes které pravděpodobně pojedete) mnozí výrobci řadí už do Evropy západní. S pouze jednou částí Evropy byste tak mohli snadno zabloudit.

Na druhou stranu klesající cena navigací způsobila, že ubývá lidí, kteří si dokupují mapy do navigací, které už mají doma. Možné to sice je, mapy v ceně několika tisíc korun se prodávají na paměťových kartách, ale trendem je spíše prodej staršího přístroje a nákup nového s lepšími či rozsáhlejšími mapami. Při nákupu nové navigace se rovněž zajímejte o to, zda výrobce nějaký čas od koupě nenabízí aktualizaci map zdarma. Nový přístroj má mnohdy za stejnou cenu více funkcí. Starší navigace rovněž mívaly slabší vyhledávání, novější přístroje už začínají například hledat v momentě, kdy začnete psát název ulice a podobně. Mnohdy nechybí ani fonetické vyhledávání, když si nejste jistí správným tvarem pojmenování hledaného místa.

Nebojte se kolon

V posledních měsících se můžete stále častěji setkat ještě s jedním velmi praktickým doplňkem navigací. Je obvykle označován jako TMC přijímač. Jde o zvláštní službu vysílanou rádiovými stanicemi na bázi technologie RDS. S její pomocí vysílají jednotlivá rádia například informace o přehrávaných skladbách a právě tato technologie rovněž umí zajistit automatické přepnutí a zesílení rádia na dopravní zpravodajství. Pomocí této technologie vysílají některé stanice (v Česku například Český rozhlas) informace o dopravní situaci. Právě ty pak umí navigace vybavené TMC přijímačem zpracovat. Díky tomu dokáží uzpůsobit trasu tak, abyste se vyhnuli ucpanému místu.