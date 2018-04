Vyberte si mobil pro pevnou linku

Přístroje jsme rozdělili do tří cenových kategorií. Krátkými popisy vám ušetříme dlouhé rozhodování. Pro detailní informace můžete samozřejmě kliknout na recenze jednotlivých přístrojů.

Dva tisíce za telefon? Proč ne

Aldiana B116 – DECT mnoha tváří

Cenově patří do nižší kategorie, funkcemi do střední třídy a vzhledem připomíná, již starší, ale ve své době průkopnickou, Nokii 7110. Za cenu 1490 Kč dostanete hezký telefon, který má celkem dobrou výbavu.

Jednoduchost se zde spojila s funkčností, a zákazník si jistě přijde na své. Ideální pro začínající bezdrátové telefonisty. Vhodný je hlavně do domácností, ale i do menších firem, kde není peněz nazbyt, ale kde se telefonuje dosti často. Vyzdvihli bychom hlavně propracované seznamy, SMS, hlasité handsfree, monitoring a v neposlední řadě připojení sluchátek.

Avena 135 – bezdrátový Vilém Tell útočí

Mnozí uživatelé DECTů jistě pamatují telefony Xenia a Avena 133 od švýcarského Ascomu. Ten ale na čtyři roky vyklidil bojiště. Nyní se dostává na český trh. Tentokrát už ale od společnosti Swissvoice, bezdrát s označením Avena 135. Patří do střední třídy a za obstojné peníze získáte přivětivé utržené sluchátko.

Za 1835 korun dostane uživatel solidní bezdrát, který jistě pokryje potřeby běžného telefonisty. Bytelné sluchátko, podsvícený displej, jmenný seznam na 60 záznamů, hlasité handsfree a podpora textovek. Věřím, že si své příznivce jistě najde, byť v současné konkurenci je cesta na vrchol opravdu trnitá. Ale jméno Ascom má stále dobrý zvuk.

Zlatá střední cesta (3 000 - 5 000 korun)

Philips 515 – za málo peněz hodně muziky

Delší dobu nebylo o telefonech Philips vidu, ani slechu. To se ale teď změnilo, protože na trhu se můžete setkat s modely 515 a 511. My dnes budeme hovořit o „pět set patnáctce“, která se může pochlubit digitálním záznamníkem, podsvíceným displejem a několika dalšími zajímavostmi. Neméně zajímavá je i cena.

Model 515 si můžete pořídit za 2290 korun a verze bez záznamníku stojí jen o dvě stovky méně. Toto jsou ale ceny doporučené. Jak se s nimi vyrovnají prodejci, je věc druhá. Za velice zajímavé peníze dostanete bezdrát s digitálním záznamníkem, s podsvíceným displejem a se zajímavým ovládacím prvkem. Podporuje SMS a v neposlední řadě bych vzpomenul dětskou chůvu, budík a režim „nerušit“. Ideální do domácností, kde za malé peníze potřebují hodně muziky.



Panasonic KX-TCD440 – v jednoduchosti je síla

Jeden z nejjednodušších bezdrátů od firmy Panasonic se prezentuje nenáročnou obsluhou, příjemným vzhledem a v neposlední řadě i zajímavou cenou.

Pokud budeme porovnávat cenu (2195 Kč) i vlastnosti, vychází o něco dráž než ostatní výrobky ve stejné kategorii. Menu je anglické, chybí posílání SMS a do seznamu se vejde jen dvacet položek.

Konkurence (Avena 135, Aldiana B116) nabízí přístroje za nižší cenu s větším počtem funkcí. Ale jak praví zástupci firmy Panasonic, doporučená cena není určující a tento přístroj můžete běžně zakoupit o tři sta korun levněji a to už stojí za úvahu.

Siemens Gigaset C340 – DECT ze střední třídy

Při prvním pohledu uživatele upoutá zvláštní tvar sluchátka. Protože se jedná o „céčkovou“ řadu, nehledejte žádné extra funkce, ale pokud potřebujete odesílat textovky, vyžadujete velký telefonní seznam, případně hlasité handsfree, je pro vás třistačtiřicítka jako dělaná.

Za cenu 3290 Kč s DPH dostane uživatel zajímavý telefon, který neoplývá velkým množstvím funkcí, ale to co nabízí, zvládá dokonale. Jmenný seznam na sto pozic z možností VIP a narozenin, SMS, monitoring místnosti a v neposlední řadě podpora VoIP dělají z C340 zajímavý a cenově dostupný bezdrát.

Co se ale cen týká, konkurence nespí a ve střední třídě se dere do popředí například Avena 135 a nebo Aldiana B116. Přístroj je dodáván ve dvou barevných provedeních (Ruby a Dune).

Siemens Gigaset SL100 Color – Malinkatý ďábel

Bezdrátový DECT/GAP už na první pohled naznačuje, že Siemens nemění osvědčený vzhled. Od svých předchůdců se ale liší velikostí a některými funkcemi. Nabízí barevný displej, obrázkové menu, vibrace a ještě některá další vylepšení. Jistě také přijde vhod, že můžete použít příslušenství z mobilních telefonů. Jeden z nejlepších kousků na trhu jistě uspokojí běžnou telefonní veřejnost a fajnšmekry nadchne.

Za cenu 3999 Kč dostanete jeden z nejlepších bezdrátů na trhu. Vzhledem i funkcemi se hodí do firem, kde dbají na kulturu telefonování, a kde se na sluchátku visí dnes a denně. Ale i v domácnostech by se vyjímal velice dobře. Vyzdvihli bychom barevný displej, hlasové vytáčení, SMS a v neposlední řadě propojení s počítačem.

High endy jsou i mezi bezdráty

Siemens Gigaset S645 – víc než telefonování

Nadupanější kolega Gigasetu SL100 má skoro stejné ovládání, ale sluchátko je masivnější. Na základně najdete také digitální záznamník. Dále nabídne barevný displej, polyfonní melodie, SMS a vysílačkový režim. Německá preciznost se opět projevila a uživatelé si přijdou na své.

Za S645 vysázíte na pult 6590 korun. To je poměrně dost, ale na druhou stranu je zřejmé, že tento telefon není určen pro každého. Koupí si ho pravděpodobně firma, která bez telefonů nemůže existovat, ale třeba i ten, kdo chce mít vždy to nej. Běžný uživatel by mohl nahlédnout do střední třídy bezdrátů, kde má Siemens také své želízko v ohni. Namátkou by to mohl být Gigaset C340.

Panasonic KX-TCD545 – Vlajková loď

Na první pohled je jasné, že připlouvá vlajková loď Panasoniku. Všechno, co si od bezšňůrového telefonu můžete přát, tento přístroj nabízí. Digitální záznamník, textovky, vysílačkový režim a řadu dalších funkcí, které ale nejsou pro každého. Telefon patří do nejvyšší třídy a tomu také odpovídá cena.

Cena 6795 korun nemůže být rozhodně považována za vysokou. Řekl bych, že je přiměřená. Je to nejlepší bezdrát, který Panasonic nabízí a umí toho opravdu hodně. Hlavní a sdílený telefonní seznam, krátké textové zprávy, vysílačkový režim, velký, modře podsvětlený displej a dotažený design sluchátka i základny. Přístroj si pořídí jen ten kdo na to bude mít. Takže se hodí hlavně do firem, kde se telefonuje dnes a denně nebo do domácností, kde se dbá na image a telefon musí opravdu vypadat a reprezentovat.

Sami vidíte, že vybavení bezdrátových telefonů je v současné době srovnatelné s některými mobily. Problém je ale pořád ta pevná linka a paušál dominantního operátora. Jestli ale potřebujete pevnou linku a nechcete být vázáni na telefon v předsíni, tak zvolte některý z uvedených bezdrátů.

Jak bude vývoj pokračovat je více méně jasné. Mobilní přístroje mají převahu. Cena DECTů ve střední kategorii je mnohdy srovnatelná i s mobilem a pokud si pořídíte předplacenou sadu, nemusíte platit měsíční paušál. Jak změní situaci stolní mobil od Jablotronu, až se dostane do nabídky dotovaných telefonů českých operátorů, uvidíme už v nejbližších týdnech.