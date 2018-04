Vyberte si levný nebo ještě levnější mobil s RDS rádiem – test Sony Ericsson K220i a J120i

, aktualizováno

Jeden je černý jako noc, druhý se oblékl do tmavě modré barvy a do světa září jeho nevšední klávesnice. Oba mají společné především FM rádio, jednoduché ovládání, kompaktní rozměry a co je hlavní – velmi příznivou cenu.