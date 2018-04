Vyberte si „kecálka“ pro svůj chytrý mobil

Vybrat vhodného klienta pro Instant Messaging (posílání „okamžitých zpráv“) není nic jednoduchého. Nabídka je široká, bohužel zdaleka ne všechny programy splňují základní požadavky, které jsou důležité pro tento způsob komunikace. Podpora všech protokolů, přehledné prostředí, nenáročnost na operační paměť, plug-in, který zprávy oznamuje na hlavní obrazovce Dnes, posílání souborů, nastavení notifikace. To je jen rychlý výčet vlastností, které by ideálnímu IM klientovi neměly chybět. Najde se v dnešním přehledu takový?

IM+

Vynikající IM klient a bohužel to není freeware. Pokud tedy budete chtít využívat služeb tohoto kecálka déle než týden, pak si připravte téměř 30 $ (asi 600 Kč). Za tento jednorázový poplatek získáte kvalitní multiprotokolový IM, kterému toho k dokonalosti moc nechybí. Podpora české diakritiky, šesti protokolů, smajlíků, notifikací (i vibrace), přizpůsobení kontakt listu – to je jen rychlý výčet největších předností. Nevýhodou je naopak menší přehlednost a také přepínání mezi dialogovými okny není nic pohodlného. IM+ ukusuje asi 360 kB operační paměti, což je ve srovnání s ostatními vynikající výsledek. V nastavení lze měnit třeba velikost písma a jeho kódování. Dále se nastavuje ukládání předchozích dialogů nebo zobrazení plug-inu na obrazovce Dnes. Pokud chcete komunikovat pouze s lidmi ze stávajícího seznamu kontaktů a nově příchozími nechcete být rušeni, můžete si tak klienta nastavit. Velmi detailně se nastavuje i styl upozornění na jednotlivé události (nová zpráva, připojení uživatele).





Citelně ale chybí detailní profil uživatelů z kontakt listu, který zvládají i podstatně jednodušší messengery (např. QIP). Rovněž není možný přenos souborů. Sami autoři se na oficiálních stránkách chlubí automatickým opětovným připojením po ukončení hovoru. My chválíme také vysokou stabilitu programu.





Klady a zápory:

+ podpora všech protokolů (mimo Skype)

+ prostředí

+ podpora diakritiky

+ copy & paste

+ nenáročné na RAM

+ připojení k více protokolům najednou

- vysoká pořizovací cena

- chybí detailní profil uživatelů

- nelze posílat soubory

Výrobce: SHAPE services

Licence: permanentní 39,95 USD (PPC), 29,95 USD (Smartphone)

Platforma: PocketPC, Smartphone

OS: Smartphone 2002, PocketPC 2002, WM 2003 a 5.0

Podporované protokoly: MSN, Yahoo!, ICQ, AOL, Jabber, GTalk

Instalace: 980 kB





Agile Messenger 3

Agile dříve platil za zdaleka nejlepšího IM klienta pro všechny mobilní systémy. Měl totiž vše, co má program této kategorie mít. Intuitivní ovládání, nenáročnost na RAM a veškeré potřebné funkce. Navíc vždy šlo o freeware aplikaci. Tato nezisková politika se však jednoho krásného dne přestala pánům programátorům líbit, a tak nastolili nekompromisní podmínky. Za doživotní licenci tak dnes zaplatíte téměř 45 USD (asi 800 Kč), čtvrtletní vás pak vyjde na 12 USD.

A co vše dnes zákazník za své peníze získá? Není toho málo. Agile Messenger je velmi svižný IM klient, který si vystačí s necelým megabytem volné RAM. Do vínku dostal čítač dat, přehledný plug-in na obrazovku Dnes i možnost posílat účastníkům diskuse libovolné soubory.





Možnosti personalizace jsou opravdu bohaté a nastavit tak můžete prakticky vše myslitelné velikostí fontu počínaje a detailním správcem notifikací konče. V režimu chatování lze přímo spustit fotoaparát nebo aktivovat u nás nepříliš užívanou službu Push to talk. Nezapomnělo se ani na často opomínanou funkci copy&paste. V nabídce je také detailní nastavení ukládání dialogů a jejich následné zobrazování. Agile Messenger má tedy vše, co má vybavený kecálek mít. Jedinou slabinou tak zůstává jeho pořizovací cena. Pokud je však neustále spuštěný IM klient vaší každodenní potřebou, můžeme Agile vřele doporučit.





Klady a zápory:

+ velmi svižné

+ intuitivní a přehledné

+ plug-in na Dnes

+ čítač dat

+ podpora diakritiky

+ copy&paste

+ možnost posílání souborů

+ nenáročné na RAM

- cena

Výrobce: http://agilemobile.com/

Licence: permanentní 44,945 USD, čtvrtletní 11,95 USD

Platforma: PocketPC, Smartphone

OS: Smartpone 2002, WM 2003, 5.0 a 6

Podporované protokoly: ICQ, MSN, AOL, Yahoo, Jabber, Google

Instalace: 1 104 kB

Slick

Počin slovenské softwarové společnosti je prozatím zdarma. Vývoj aplikace totiž ještě není zcela dokončen, a tak jej programátoři zatím distribuují bez nároků na odměnu.

Prostředí aplikace jako by z oka vypadlo vzhledu velmi oblíbeného e-mailového klienta Profi Mail. Obdobná je i filozofie menu. Po nastavení nutných údajů a úspěšném připojení se načte seznam kontaktů. A zde přichází první překvapení – na rozdíl od ostatních IM klientů zobrazí Slick i ty kontakty, které vás mají v seznamu, ačkoli ve vašem nefigurují. Zajímavé.





Menu je ze všech uvedených IM klientů zdaleka nejméně přehledné, a to i přesto, že aplikace využívá efektního rozmazání pozadí při otvírání nabídek nebo seznamu smajlíků. Slick nemá problém s korektním zobrazením diakritiky, což potěší. Stejně tak chválíme možnost posílání souborů (od verze 0.39). Díky vestavěnému čítači dat zase budete mít přehled o datové náročnosti svého povídání. Na integraci plug-inu na obrazovku Dnes ovšem autoři stále zapomínají, což se neodpouští. Aplikace je docela svižná a není nijak náročná na operační paměť, což uvítají zejména majitelé starších dýchavičných přístrojů. Slick je prozatím freeware IM klient a do doby, než se změní v komerční aplikaci, má ambice stát se jedním z nejoblíbenějších vůbec.





Klady a zápory

+ freeware

+ svižné, nenáročné na RAM

+ možnost posílání souborů

+ čítač dat

- chybí plug-in na Dnes

- chybí copy&paste

Výrobce: Lonely Cat Games

Licence: prozatím freeware

Platforma: PocketPC, Smartphone

OS: Windows Mobile 2003, 5.0 a 6

Podporované protokoly: ICQ, AIM, MSN, Google, Jabber, Yahoo

Instalace: 621 kB

Mundu IM

Už velká datová náročnost na instalaci napovídá, že půjde o vyšperkovaného klienta. A po několika minutách používání zjistíte, že nový Mundu přesně takový skutečně je. Po intuitivním nastavení přihlašovacích údajů a připojení přes daný protokol příjemně překvapí prostředí aplikace. Vývojáři klientovi ušili nadmíru slušivý kabátek, který zaujme každého uživatele.

Samozřejmostí je plná podpora diakritiky, psaní si lze zjednodušit nástrojovou lištou, která kromě emotikonů (je jich málo) nabízí formát písma (styl, velikost, tučné, kurzíva) a změnu jeho barvy. Spodní lišta zase skýtá možnost odeslání souboru danému kontaktu. V nastavení lze měnit interval zálohování historie dialogů nebo možnosti zobrazení kontakt listu (řazení kontaktů), velmi bohaté jsou i volby notifikací při různých událostech.





Mundu je velmi pěkný IM klient, který je ale dost náročný na operační paměť – ke svému běhu tak potřebuje asi 3 MB. Další nevýhodou je absence plug-inu na Today, který je pro pohodlné užívání klienta nezbytný. Těchto neduhů nás možná zbaví nová verze aplikace, kterou autoři připravují. Potěšující je cena klienta, kterou programátoři stanovili na 11 USD (asi 180 Kč). A to prosím za doživotní licenci.





Klady a zápory

+ pěkné zpracování

+ možnost posílání souborů

+ široké možnosti přizpůsobení

- chybí plug-in na Dnes

- náročnost na RAM

- chybí copy&paste

Výrobce: GEODESIC

Licence: permanentní 11 USD (PPC i Smartphone)

Platforma: PocketPC, Smartphone

OS: Windows Mobile 2003, 5.0 a 6

Podporované protokoly: ICQ, AIM, MSN, Google, Jabber, Yahoo

Instalace: 3,6 MB