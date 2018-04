Vyberte si bluetoothové sluchátko podle svých představ

Jak Svět počítačů testoval bluetooth sluchátka

Do testu jsme vybrali hned tři zástupce firmy Sony Ericsson. Jejich modely jsou známé spolehlivostí, inovativními funkcemi a také univerzálností – rozumějí si s převážnou většinou mobilů, velmi často i s těmi, které nejsou v seznamech deklarované kompatibility. V testu se rovněž objevila dvoje sluchátka napájená z AAA baterie, což je nový, dříve nevídaný konstrukční prvek.

Hodnocení vzhledu je značně subjektivní. Jsme přesvědčeni, že headset by měl být spíš nenápadným doplňkem uživatele. Proto upřednostňujeme méně křiklavé barvy. Při bližším pohledu by ale měl přístroj zaujmout a působit jako „high-tech“ doplněk. S každým modelem z testu jsme se pohybovali, zkoušeli, jak pevně drží na uchu. Každý z modelů byl také používán dlouhodobě, mohli jsme si tedy ověřit, zda nasazený přístroj způsobuje na ušním boltci otlaky.

Referenčními telefony byly Nokia 3650 a Sony Ericsson T68i, oba s novým firmwarem. Je třeba zdůraznit, že žádné ze sluchátek s nimi nemělo problémy. Všechna párování proběhla na první pokus. Sluchátka se také poslušně s mobily po zapnutí opětně spojovala.

Všechny modely pracují ve spořivém módu, pokud není aktivní žádný hovor, sluchátko se odpojí, čímž šetří baterii. Do parametrů jsme nezahrnuli vzdálenost, na kterou jsou sluchátka schopna pracovat. Všechna fungují spolehlivě do pěti metrů, patrnější rozdíly mezi modely začínají na osmi metrech. V takovém rozsahu podle našeho názoru končí zóna, v níž uživatelé sluchátka běžně používají. První část našeho testu si můžete přečíst zde.

1. místo – vítěz

Sony Ericsson Akono headset HBH-300

Elegantní podlouhlé tělo je ukončeno mikrofonem na pružné tyčince.

Stříbrno-šedé tělo sluchátka Akono HBH-300 je elegantně štíhlé, působí velmi moderně. Přístroj je dílensky skvěle zpracován. Záušní most je těžký a masivní (je v něm umístěna baterie), střední část můstku je velmi pružná, proto se sluchátko snadno nasazuje. Je možné ho snadno překlápět (použitelné pro levé i pravé ucho). Těžký úchyt přístroj stabilizuje, ale při prudších pohybech se headset na uchu poměrně „vrtí“.

Přístroj je velký a velmi nápadný, k tomu také přispívá velké podlouhlé servisní světlo na vnější straně. Hlavní ovládací prvek i ovládání hlasitosti jsou malé, ale mají výstupky, a proto je lze dobře nahmatat. K přístroji dostanete nabíjecí kolébku, kterou můžete umístit do kruhového stojanu, jenž se přilepí na stůl. Balení obsahuje šňůrku pro zavěšení na krk (provléká se poutkem) a klips, který se připne na sluchátko. Za něj je pak možné přístroj přichytit, ovšem nanejvýš v kapsičce košile, nikoliv u opasku.

Deklarovaná kompatibilita: všechny mobilní telefony Ericsson a Sony Ericsson s Bluetooth Hmotnost: 28 g Kvalita: výborná Cena/kvalita: výborná Klady: profesionální vzhled a zpracování,

nabíjecí kolébka Zápory: velikost, nápadnost Cena: 3220 Kč Info: Sony Ericsson, Sokolovská 192, Praha 8, tel. 224 000 111, www.sonyericsson.cz

2. místo

Sony Ericsson Akono headset HBH-600

Červený kryt můžete během chvilky vyměnit za jiný,k dispozici je dalších pět barev.

Sluchátko HBH-600 je určeno méně náročným uživatelům, jeho design však vůbec není odbytý. Oválné tvary vypadají na uchu velmi dobře. Headset má výměnné kryty, demontáž je otázkou chvilky. Záušní klips je tuhý, po delší době za uchem tlačí, hůř sedí na větším uchu. Pro přehození na druhé ucho je třeba držák vyjmout a zasunout do osičky opačně.

Hlavní tlačítko na vnější straně je dobře hmatatelné, ale tlačítka pro hlasitost (na bocích ve špičce) již podstatně hůře. Zato jejich umístění je velmi dobře vyřešeno. V balení najdete opět šňůrku pro zavěšení na krk, která se neprovléká poutkem, ale je na ní falešný konektor pro dobíjení. Zasouvá se tedy do nabíjecího vstupu, z nějž se šňůrka velmi dobře odpojuje a zároveň konektor chrání. Sluchátko se nabíjí jen hodinu a půl, ale v provozu vydrží podstatně kratší dobu.

Deklarovaná kompatibilita: všechny mobilní telefony Ericsson a Sony Ericsson s Bluetooth Hmotnost: 23 g Kvalita: chvalitebná Cena/kvalita: výborná Klady: výměnné kryty, cena Zápory: tuhý záušní most Cena: 2385 Kč + výměnné kryty Info: Sony Ericsson, Sokolovská 192, Praha 8, tel. 224 000 111, www.sonyericsson.cz

3. místo

Sony Ericsson Akono headset HBH-660

Sluchátko s displejem vypadá zajímavě, je to hračka pro „technoidy“.

HBH-660 je decentně šedý, na jeho vnější straně zaujme bíle podsvícený LCD displej. Je velmi malý, ale je to první sluchátko vůbec, které má displej. Zobrazuje stav baterie, párovací mód (nahrazuje tedy diodu) a především při volání číslo volajícího. Při úpravě hlasitosti (servisních zvuků i sluchátka) ukazuje stupnici, zobrazení na displeji lze otočit. Záušní most je řešen jako u HBH-600, je při nošení tudíž stejně nepohodlný. Umělohmotný výstupek, v němž je reproduktor, tlačí do ucha. Hlavní tlačítko i kolébkové tlačítko pro hlasitost na boku je poměrně špatně hmatatelné. V balení najdete šňůrku pro zavěšení na krk.

Deklarovaná kompatibilita: všechny mobilní telefony Ericsson a Sony Ericsson s Bluetooth Hmotnost: 23 g Kvalita: chvalitebná Cena/kvalita: dobrá Klady: nenápadný vzhled, informace na displeji (číslo volajícího) Zápory: tuhý záušní most, špatně hmatatelná tlačítka Cena: 3496 Kč Info: Sony Ericsson, Sokolovská 192, Praha 8, tel. 224 000 111, www.sonyericsson.cz

4. místo

Nokia HS-11W

Jednoduchý tvar i kombinace barev působí zajímavě.

Tento model Nokie působí velmi bytelně, kompaktně a nenápadně. Všechna tlačítka jsou gumová a velká, tudíž snadno nahmatatelná. Škoda že symboly na tlačítku pro úpravu hlasitosti nejsou výraznější. Nenápadná stavová dioda je ukryta pod šedým krytem. HS-11W má velmi jednoduchý, a přitom funkční způsob uchycení na ucho. Tvoří jej kleštičky, které obepínají boltec shora a zdola. Sluchátko se nasadí na ucho a pootočí do správné polohy. Je to velmi rychlé a přístroj sedí na boltci velice dobře. Ani při běhu nespadl. Design je jednoduchý, ale opravdu praktický. Tato Nokia je jediným zástupcem bez párovacího režimu: headset stačí zapnout a mobilem vyhledat. Z uživatelského hlediska je to příjemný přístup. Balení je bez příslušenství. Přístroj sice nemá poutko pro zavěšení na krk, ale i přesto jej snadno přichytíte ke šňůrce za jedno z jeho ramínek.

Deklarovaná kompatibilita: všechny mobilní telefony Nokia s BT Hmotnost: 17 g Kvalita: chvalitebná Cena/kvalita: výborná Klady: velká tlačítka, velmi dobře drží na uchu Zápory: horší reprodukce zvuku Cena: 2290 Kč Info: Nokia, Klimentská 46, Praha 1, tel. 221 855 100, www.nokia.cz

5. místo – vítěz cena/kvalita

Cellink B-Speech Vitac

Za průhledným krytem se skrývá běžná AAA baterie.

Starší model B-Speech loni vyhrál, i letos je v klání velmi zajímavý kousek. Vitac je spíše hranatý, vrchní výměnný kryt je průhledný. Reproduktor na zadní straně ční z těla, sluchátko proto můžete pouze zasunout do zvukovodu. To ale někomu může vadit, proto lze do přístroje zasunout i záušní klips. Po delší době ovšem široký reproduktor v uchu tlačí. Ovládací tlačítka jsou na horní hraně, liší se pouze svou velikostí.

Toto sluchátko je napájeno z klasické AAA baterie, nelze jej tedy dobíjet, baterii musíte koupit nebo si pořídit dobíjecí. Díky uvedenému typu napájení přístroj vydrží neuvěřitelných 700 hodin v pohotovosti (závisí také na kapacitě vloženého akumulátoru). Stavová dioda je umístěna ve špici a svíti poměrně výrazně. Vadila nám dlouhá doba přidržení tlačítka (5 sekund) pro odmítnutí hovoru. V balení najdete jednu AAA alkalickou baterii a jen u vybraných prodejců šňůrku pro zavěšení na krk.

Deklarovaná kompatibilita: většina současných modelů výrobců Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Motorola, Panasonic Hmotnost: 23 g (s baterií) Kvalita: chvalitebná Cena/kvalita: výborná Klady: dlouhá výdrž, nízká cena Zápory: široké ústí reproduktoru, dlouhý stisk pro odmítnutí hovoru Cena: 1499 Kč Info: Alfasoft, Karlovarská 814/111, tel. 776 742 489, www.i-obchod.cz

6. místo

Jabra BT110

Největší váha přístroje spočívá za uchem.

Také Jabra BT110 je sluchátko, které je napájeno z AAA baterie, jež se tentokrát skrývá spolu s přístrojovou částí za ušním boltcem. Reproduktor je vyveden na pružné tyčince, která se kolem boltce ovine. Tyčinka je ukončena gelovou zátkou (jejím otočením přístroj upravíme pro druhé ucho). Povrch gelu je velmi příjemný, přesto někomu může těsný kontakt s přístrojem vadit. Sluchátko se nasazuje rychle, na uchu netlačí, ale při prudších pohybech z hlavy padá, je nestabilní a také poměrně těžké.

Ovládací prvky jsou umístěny netradičně na horní a dolní hraně sluchátka, lze je nahmatat velmi dobře. Zvuk se reguluje stisknutím jediného tlačítka (není zde kolébkové tlačítko). Balení obsahuje dva náhradní minigely ve dvou velikostech. Výhodou je nízká cena sluchátka.

Deklarovaná kompatibilita: mobilní telefony s Bluetooth 1.1 a vyšší Hmotnost: 26 g (s baterií) Kvalita: dobrá Cena/kvalita: výborná Klady: dlouhá výdrž, nízká cena Zápory: horší stabilita při pohybech, chybí ztlumení mikrofonu, mikrofon je méně citlivý Cena: 1630 Kč Info: Alfasoft, Karlovarská 814/111, tel. 776 742 489, www.i-obchod.cz

7. místo

Freetop Microtooth

Váhu miniaturního sluchátka na uchu téměř necítíte.

Toto sluchátko si „micro“ ve svém modelovém označení určitě zaslouží. Váží pouhých 15 gramů. Přístroj disponuje jediným ovládacím prvkem – tím je třísměrové kolébkové tlačítko na zadní straně. Klips nemá žádné klouby, je napevno připojen k tělu přístroje a je poměrně tuhý. Přístroj je ovšem tak malý, že svou polohu přizpůsobí uchu i bez kloubů. Dílenské zpracování nemá vysokou úroveň, především kolébkové tlačítko se značně viklá. Ve špici je umístěna malá, ale poměrně výrazná dioda. Mikrofon je kvůli velikosti přístroje dále od úst a snímá hůře. Reproduktor nemá žádný kryt, zasloužil by alespoň molitan. Zajímavé je příslušenství – v balení najdete pevné pouzdro na opasek, které slouží zároveň jako nabíjecí kolébka, dále adaptér pro nabíjení z autozapalovače.

Deklarovaná kompatibilita: všechny v současnosti dostupné mobilní telefony s Bluetooth Hmotnost: 15 g Kvalita: dobrá Cena/kvalita: chvalitebná Klady: malé rozměry, příslušenství Zápory: dílenské zpracování, horší zvuk Cena: 2290 Kč Info: Kubátova 6, 370 04 České Budějovice, tel.: 385 510 205, www.recall.cz, recall@recall.cz

Vysvětlivky k testu

1. Hodnotíme vzhled sluchátka (má být zajímavé, ale přitom nenápadné). Důležitá je velikost (malé, lehké) a způsob uchycení na ucho. Nasazuje se snadno a rychle? Tlačí po delší době? Sluchátko musí umožňovat nošení na levém i pravém uchu. Možnost nosit přístroj zavěšený na krku je sice malý, ale důležitý detail: zpříjemní denní používání přístroje.

Je bluetooth sluchátko bezpečné? Používání Bluetooth v mobilních a stolních počítačích může být rizikové – pro jednotlivé služby (profily) zde totiž musíte nastavit úroveň zabezpečení. U bluetooth sluchátek je ale situace jiná: jediným problematickým okamžikem je párování. Pokud by se někomu podařilo během párování odposlechnout nezabezpečenou komunikaci, mohl by poté přenášené pakety dat odposlouchávat. Není to ovšem jednoduché, pro běžného uživatele je to spíš teoretická hrozba.

2. Samozřejmě nejdůležitější jsou funkce – kvalita přenosu hlasu, možnost iniciovat hlasové vytáčení, funkce pro ztlumení mikrofonu („mute“). Pokud je sluchátko vybaveno párovacím režimem, musí se snadno vyvolat a uživatel musí vědět, že sluchátko do tohoto stavu přešlo. Malý přístroj zvukově (a světelně) oznamuje i další volby (zapnutí/vypnutí, zvuk na maximu, spojení s telefonem), také tyto signály musí být uživateli dobře srozumitelné. Výdrž baterie je klíčovým parametrem – i když dva modely v testu dalece převyšují ostatní zástupce, ohodnotili jsme je dvojkou: AAA baterie totiž musíte kupovat a navíc je nelze dobíjet.

3. Na dalším vybavení výrobci šetří, nabíjecí kolébka či náhradní díly jsou spíše výjimkou. Pokud ovšem lze přístroj nosit na krku, nezapomínají výrobci přiložit do krabice také šňůrku.

Společnost Motorola uvádí ve spolupráci s firmou Burton Snowboards, významným výrobcem sportovního oblečení a potřeb pro snowboarding, zimní bundy, helmy a čepice, které mají zabudovanou technologii Bluetooth. Umožňují telefonovat (propojí se s mobilem) i poslouchat hudbu prostřednictvím bezdrátového přenosu mezi sluchátky a dokonce hudebním přehrávačem. V rukávu bundy je vestavěn modul pro ovládání mobilu i přehrávače, který umožňuje „modrozubý“ přenos. Stereosluchátka jsou vestavěna do kapuce, mikrofon, vložený do límce, umožňuje okamžitou a nenápadnou komunikaci. Všechny součásti snadno vyjmete – lze je použít i samostatně. Helma a čepice mají vestavěna pouze sluchátka (a přijímací bluetooth zařízení), je možné je opět používat také samostatně. Bluetooth stereosluchátka jsou velmi praktická, ale je třeba zmínit, že tento způsob poslechu není pro audiofily a nedosahuje kvality hi-fi zařízení.