Vybavujete firmu počítači? O2 nabízí dodávku počítačů i IT podporu

Pro řadu malých a středních firem (ale i pro ty velké) jsou náklady na vlastnictví informačních technologií poměrně nezanedbatelnou položkou. Nejde totiž jen o to nakoupit počítače. Firma potřebuje většinou i člověka (alespoň externího), který je zprovozní, zapojí do firemní sítě a bude řešit problémy, které nastanou během používání.

A právě náklady na tyto služby jsou obvykle výrazně vyšší, než samotná platba za hardware a připojení k internetu. U velkých firem to obvykle není problém, pro malou či střední firmu to může být poměrně velká zátěž.

Právě těmto firmám je určena služba O2 Počítačové řešení, která umožňuje firmám si za fixní měsíční poplatek pořídit počítačové vybavení, základní software a získat k tomu i uživatelskou podporu. Služba je dostupná od 1. října 2007 a spolupracují na ní Telefónica O2, Hewlett Packard a Microsoft.

V současné době si můžete do firmy pořídit až 15 počítačů HP vybavených operačním systémem Windows XP, kancelářským balíkem Microsoft Works, zálohovacím software Calderon Backup, šifrovacím nástrojem Safe-IT Secure Disk a programem PC Strážce, jež ochrání počítač před škodlivým softwarem.

Součástí služby je i telefonická IT podpora v době od 8 do 21 hodin a také vzdálená správa ve stejné době. V případě poruchy hardware je problém vyřešen do druhého dne. Softwarový problém by měl být vyřešen do 2 hodin. Na speciální lince (800 203 203) bude poskytnuta uživatelům garantovaná podpora na všechny programy dodané s počítačem. Operátoři by ale měli být schopni poradit i s dalšími programy, pak už ale bez garance vyřešení problému.

„Když firemní zákazník přenese starosti o počítače, sítě a připojení na externího dodavatele, v tomto případě na O2, uvolní si ruce a bude se moci plně soustředit jen na činnosti související s růstem jeho firmy,“ uvádí Fernando Astiaso, viceprezident pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Typ počítače Procesor Operační paměť Pevný disk Měsíční splátka (24 měsíců) Roční náklady (24 měsíců) Měsíční splátka (36 měsíců) Roční náklady (36 měsíců) HP dx2250 AMD Sempron 3400+ 512 MB 80 GB 957,95 Kč 11 495,40 Kč 696,15 Kč 8 353,80 Kč HP dc5700 Intel Pentium 4 HT 3,4 GHz 1 GB 250 GB 1 234,55 Kč 14 814,60 Kč 981,75 Kč 11 781 Kč HP 530 Intel Core T2050 1,6 GHz 512 MB 80 GB 1 172,15 Kč 14 065,80 Kč 910,35 Kč 10 924,20 Kč HP 6710s Intel Core2DUo T7100 1,8 GHz 512 MB 80 GB 1 505,35 Kč 18 064,20 Kč 1 112,65 Kč 13 351,80 Kč HP nc2400 Intel Core Duo U2500 1,2 GHz 1 GB 60 GB 1 957,55 Kč 23 490,60 Kč 1 433,95 Kč 17 207,40 Kč

V rámci služby O2 Počítačové řešení si mohou zájemci vybrat celkem z pěti kvalitních stolních počítačů a notebooků Hewlett-Packard se splátkami již od 696,15 měsíčně za stolní počítač HP dx2250 po 1 433,95 Kč za notebook HP nc2400. Měsíční cena zahrnuje kromě samotné instalace a aktivace také záruku i pojištění počítačů. V ceně je také softwarové vybavení.

Služba O2 Počítačové řešení také nabízí kompletní výměnu hardwaru každé 2 nebo 3 roky, dle volby (smlouvy) zákazníka. Počítače jsou po celou dobu majetkem O2, takže kompletní splátka je daňově uznatelným nákladem. Po uplynutí smluvní doby se může zákazník rozhodnout, jestli prodlouží smlouvu a bude požadovat nový hardware nebo počítače vrátí a smlouvu ukončí.

Počítá se také s možností odkupu stávajícího hardware, ale podmínky nám zatím O2 nebylo schopné upřesnit. K tomu, aby bylo možné si O2 Počítačové řešení pořídit, musí být firma připojena k internetu přes některou ze služeb O2, v případě malých firem půjde s největší pravděpodobností o ADSL.