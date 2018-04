Vybavte si mobil na cesty - příslušenství, které oceníte nejen na dovolené

Léto je v plném proudu a většinu z nás už zachvátila cestovní horečka. Ať už se chystáte na prosluněné pláže, nebo dáváte přednost horským výstupům, pobyt mimo domov vám může zpříjemnit vhodné příslušenství k vašemu mobilnímu telefonu. Máme pro vás ty nejžhavější tipy tohoto léta.

Wave Case - nebojte se s mobilem pod vodu

Pokud chcete ochránit váš telefon před nehostinným prostředím nebo pořizovat snímky podmořského světa, může být toto pouzdro tím pravým řešením. Ovládání telefonu je možné díky použití pružné průhledné blány, která je vsazena do plastového barevného rámečku na přední straně. Zadní strana, která je z tvrdého plastu, je rovněž průhledná, a tak vám nic nebrání ve fotografování pod vodní hladinou.

Pouzdro je zcela vodotěsné do hloubky 20 m, přičemž nejkvalitnější fotografie pořídíte do hloubky 4 m. Na běžný telefon do rozměrů 110 x 55 x 22 mm je velikost pouzdra dostačující, ovšem majitelé větších smartphonů se musí poohlédnout jinde. Pouzdro také není vhodné pro mobilní telefony véčkové, vysouvací nebo jiné netradiční konstrukce. Podvodní pouzdro Wave Case pořídíte ve čtyřech barevných provedeních, za cenu těsně pod hranicí jednoho tisíce korun.

Sluchátka a reproduktory v jednom - Jabra BT8030

Vhodným doplňkem na cesty pro hudebního nadšence, který se nehodlá vzdát skladeb ze svého mobilu ani na dovolené, může být sada přenosných reproduktorů, nebo kvalitní sluchátka. Nemusíte ale kupovat dvě věci, obojí totiž zvládne Jabra BT8030. Nejzajímavější funkcí těchto masivních sluchátek je možnost jejich jednoduché proměny v reproduktory. Jednoduše stačí stisknout tlačítka na náhlavním mostu, ušnice se odklopí a reproduktory se automaticky zesílí.

Jakmile ušnice opět zaklopíte zpátky, hudba se ztlumí a Jabra BT8030 se promění opět ve sluchátka. Jednoduše se tak můžete podělit o hudbu z telefonu s přáteli třeba na pláži nebo pikniku. Jabra BT8030 může zároveň plnit funkci handsfree sady. Mikrofon je umístěn na pravé ušnici, stejně jako tlačítko pro přijetí a ukončení hovoru, případně aktivaci hlasového vytáčení. Cena těchto sluchátek se pak pohybuje kolem pěti tisíc korun.

Evolve iTraxx - GPS modul se solárním nabíjením

Chcete proměnit váš smartphone, PDA nebo notebook v navigaci? Tím hlavním, co budete vedle navigačního programu potřebovat, je GPS modul. Pokud vaše zařízení ale neobsahuje vestavěný GPS přijímač, budete muset dokoupit externí zařízení. Zajímavou volbou je například Evolve iTraxx, který se chlubí solárním napájením, podporou geocachingu a také zajímavou cenou pod hranicí patnácti set korun.

GPS přijímač je vybavený čipsetem MediaTek MT3 s 32 nezávislými kanály pro satelitní navigaci. Citlivost je tak na vysoké úrovni, použití nebrání ani umístění v batohu na sedadle spolujezdce. Zařízení ale má navíc i solární panel pro pomocné napájení, který dokáže prodloužit výdrž baterie při práci na přímém slunci. Výhodné je tak použití v automobilu na palubní desce nebo na jiném místě s přímou viditelností na oblohu. Vysokokapacitní Li-Ion baterie zajistí výdrž až nadstandardních 20 hodin, ve spolupráci se solárním panelem lze dosáhnout doby provozu přes 30 hodin.

Nabíjení v terénu - záložní zdroj Nokia DC-8

Poslední výstraha o vybité baterii a pak už jen zhasnutý displej – tu chvilku bezmoci zná určitě každý z nás. Pokud se chcete například vydat na delší cestu mimo civilizaci, těžko si vystačíte s výdrží dnešních telefonů. Jednoduchým a rychlým řešením tohoto problému může být například záložní zdroj energie Nokia DC-8.

Krabička miniaturních rozměrů zajistí plné nabití přístroje, na delší cesty tak stačí mít v zásobě dostatečný počet AA baterií. Nokia DC-8 obsahuje 2 mm nabíjecí konektor, vhodná je tak pro novější modely finského výrobce. V ceně kolem šesti set korun je obsažena i baterie Energizer Ultimate Lithium.