Sony ustrnulo. Xperia Z3 přidá na výkonu a trochu zhubne

Xperia Z3 by měla mít prakticky totožnou výbavu jako současný špičkový model od Sony. To, co před časem psal Evan Blass na účtu @evleaks (více zde), potvrdil Čínský telekomunikační úřad. Ten schválil do provozu dvě provedení nové Xperie s typovým označením L55t a L55u. Ty jsou určeny pro čínský trh, ale od evropské verze by se mimo podpory tamních sítí LTE lišit neměly.

Znovu tedy zopakujeme, že zásadní a vlastně jedinou změnou je procesor s vyšším výkonem. Místo čtyřjádrového procesoru s taktem 2,3 GHz dostane Xperia Z3 čtyřjádrový procesor s taktem 2,5 GHz. Jinak zůstává zachována operační paměť 3 GB i vestavěná uživatelská paměť 16 GB. Ta je opět rozšířitelná.

Displej je znovu 5,2palcový stále s rozlišením Full HD 1 920 × 1 080 obrazových bodů. I fotoaparát s rozlišením 20,7 megapixelu je shodný. Přední je také stejný. Další výbava je rovněž shodná se současným modelem.

Xperia Z3 bude o něco užší, tenčí a lehčí. Jestliže Xperia Z2 má rozměry 146,8 × 73,3 × 8,2 milimetru, tak Z3 měří 146,5 × 72,4 × 7,35 milimetru. Hmotnost klesne ze 163 na 158,4 gramu. O případné odolnosti úřad neinformuje.

Ale zato zveřejnil i obrázky, které dokazují, že Xperia Z3 si zachová základní rysy předchůdce. To potvrzují i snímky ze stránek Xperiablog.net, které ukazují Dual SIM verzi nového Sony určeného pravděpodobně opět pro čínský trh.

Zabudovaná baterie by měla podle těchto stránek mít kapacitu 3 100 mAh. Baterie tedy bude mít o něco menší kapacitu než současná Xperia Z2, která má baterii s kapacitou 3 200 mAh. To je daň za tenčí konstrukci. Uvidíme, jak se to odrazí na výdrži vzhledem k výkonnějšímu procesoru.

Žádná vzhledová revoluce se tedy nekoná, což je na rozdíl od totožné výbavy asi jen dobře. Sony tedy po krůčcích každých šest měsíců inovuje, jak si podle něj zákazník žádá (více zde). Ale možná by spíše stálo za to udělat jednou za rok pořádnou revoluci.