Došel Sony dech? Připravovaná Xperia Z3 má být stejná jako Xperia Z2

Jedním z posledních úlovků „únikáře novinek“ Evana Blasse na twitterovém účtu @evleaks byla specifikace připravované Xperie Z3 od Sony. Blass minulý týden pověsil z několika důvodů svou živnost na hřebík (více zde).

Podle jeho informací, které bývaly věrohodné, má mít připravované vrcholné Sony s typovým označením D6653 5,15palcový displej s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů.

Dále má mít Xperia Z3 20,7megapixelový fotoaparát a přední snímač s rozlišením 2,1 megapixelu. Procesor Qualcomm Snapdragon 801 má mít takt čtyř jader 2,4 GHz. Grafický procesor je Adreno 330. Paměť RAM má mít kapacitu 3 GB, uživatelská vestavěná paměť potom 16 GB. Operační systém Android bude ve verzi 4.4.4 KitKat.

Že vám to něco připomíná? Aby ne. Prakticky totožnou výbavu má současná Xperia Z2 (recenze zde). Jediný rozdíl je v o něco vyšším taktu procesoru a použití novějšího operačního systému. Dříve uniklé fotografie Xperie Z3 také mnoho změn až na zakulacenější boky neukazují.

Přitom na veletrhu MWC při představení Xperie Z2 šéf evropského zastoupení Sony uvádění novinek v co nejkratším termínu obhajoval. Zákazníci prý chtějí ty nejnovější technologie. Kritizoval tak strategii Applu, který uvádí novinky jednou za rok.

Pokud se informace o připravované Xperii Z3 potvrdí, tak uvádění novinek v co nejkratších termínech mnoho smyslu nedává. Možná si Sony schovává něco speciálního, co se softwarové výbavy týká, nebo možná japonský výrobce sází na to, že minimum inovací průměrný zákazník nepozná. Investovat do toho Sony moc nemusí.